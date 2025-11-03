Защо боледуваме по-често през есента и как да се предпазим?

През есента човешкото тяло е изложено на повишен стрес. Бързите промени в температурата, намалената слънчева светлина и високата влажност създават благоприятни условия за развитие на често срещани есенни заболявания.

Есента често е съпроводена с различни неразположения. Отслабеният имунитет след летния сезон ни прави по-уязвими към различни вируси и бактерии.

За да сте по-добре подготвени за есенния сезон, трябва да знаете как да намалите риска от появата им.

Защо болестите достигат пика си през есента

Есента е време, когато телата ни стават особено уязвими към есенни болести. Защо се случва това? Промяната във времето е от съществено значение, тъй като има голямо влияние върху нашето благосъстояние. Есента е с драстична промяна в метеорологичните условия. Тялото изпитва много стрес, докато се опитва да се справи с околната среда, и затова естествените защитни сили на организма отслабват.

Липсата на слънчева светлина също допринася значително. Витамин D е важен фактор за имунната система на организма. Есента е сезонът на по-късите дни и затова витамин D не е достатъчен.

Друга често срещана причина за есенна болест е продължителното излагане на студ. Студеният вятър причинява възпаление на лигавиците на носа и гърлото, което води до благоприятни условия за растеж на бактерии и вируси.

Съществуват и психологически аспекти на състоянието. Повишеният риск от депресия е често срещан при много хора през есента поради по-малкото дневна светлина. Грипът и обикновената настинка, които се развиват по време на такъв стрес от сезонните промени, също отслабват имунитета, пише alldaymedicalcare.

Обикновена настинка

Най-често под общото наименование настинка разбираме група остри заболявания на горните дихателни пътища. С други думи, това е синоним на остро респираторно заболяване, което е често използвано в ежедневието.

Снимка: iStock

Настинките обикновено са сезонни и са свързани със студа, въпреки че хипотермията е само допринасящ фактор. Есенните вируси или бактерии, засягащи дихателните пътища, са пряката причина за заболяването. Обикновените настинки могат да възникнат и под влиянието на патогенни бактерии, ако се създадат благоприятни условия за тяхното активиране.

Лечението при настинка има за цел да облекчи симптомите, тъй като няма специфично лечение срещу вирусите, които причиняват настинки. Не забравяйте, че не трябва да използвате антибиотици, защото те са неефективни срещу вирусни инфекции.

Грип

Грипът е остро респираторно вирусно заболяване, причинено от вируси, с внезапно начало, предимно засягане на горните дихателни пътища. Повечето пациенти с грип се лекуват симптоматично, включително почивка на легло, хидратация и, ако е необходимо, антипиретици.

Антибиотиците са необходими при усложнения от бактериални инфекции. Специфичната превенция се състои от ваксинация, която трябва да се извърши два месеца преди началото на епидемията.

Снимка: iStock

Сезонни алергии

Сезонните алергии се появяват, когато броят на алергените, като растителен прашец и спори на плесени, се увеличи във въздуха. Те обикновено се появяват между август и ноември и са водеща причина за алергии през есента. Симптомите на алергия при децата включват кихане, запушен нос, сърбеж в очите и гърлото, сълзене и понякога затруднено дишане.

Бронхит

Бронхитът, или възпаление на бронхите, е една от респираторните инфекции през есента. Обикновено се появява след обикновена настинка или грип. Ако вирусът успее да проникне в дихателните пътища, бронхите се възпаляват и подуват, което допринася за повишено производство на слуз.

Симптомите на бронхит включват кашлица (със или без храчки), задух, хрипове, болка в гърдите и понякога висока температура. Основната цел на лечението не облекчаване на симптомите. За предотвратяване на бронхит се препоръчва укрепване на имунната система, избягване на хипотермия, отказ от тютюнопушене и спазване на добра хигиена, особено по време на сезона на настинките и грипа.

Стрептокок в гърлото

Това е бактериално заболяване, причинено от стрептококова бактерия от група А (Streptococcus pyogenes). То включва инфекция на задната част на гърлото и е една от най-разпространените причини за остра болка в гърлото, особено при деца и юноши. За разлика от вирусните инфекции, стрептококовата болка в гърлото обикновено няма симптоми като кашлица или хрема.

Лечението на стрептокок в гърлото включва антибиотици, които помагат за бързото унищожаване на бактериите и предотвратяване на усложнения като ревматична треска или остър гломерулонефрит.

Пневмония

Пневмонията е остро инфекциозно възпаление на белите дробове, което може да се наблюдава при пациенти от различни възрасти. Вирусните инфекции през есента обикновено са най-честата причина за развитие на пневмония. Пневмонията се развива в случай на инфекция с парагрип, грип A, B, C, аденовируси, коронавируси и др., когато няма лечение.

Обостряния на астма

Астмата е хронично заболяване, при което възпалителният процес в дихателните пътища се влошава, когато тялото е изложено на специфични външни фактори. Симптомите и причинителите на астма включват по-студен и сух въздух.

Често срещаните есенни заболявания (грип и бронхит) също са неблагоприятни фактори, които провокират пристъпи на бронхиална астма. На пациента се предписват лекарства за облекчаване на спазмите и инхалации.

Респираторен синцитиален вирус (РСВ)

Това е един от често срещаните детски вируси, които засягат дихателните пътища. Симптомите на РСВ включват хрема, кашлица, затруднено дишане, хрипове, температура и намален апетит. При кърмачета есенната болест може да доведе до бронхиолит и пневмония, което прави вируса особено опасен за деца под 2-годишна възраст. При възрастни и по-големи деца симптомите могат да наподобяват обикновена настинка и да бъдат по-леки.

Лечението на РСВ обикновено е насочено към облекчаване на симптомите, тъй като няма специфична антивирусна терапия.

Норовирус (стомашен грип)

Това е често срещано есенно заболяване, водещата причина за остри респираторни инфекции като гастроентерит с повръщане и диария. Норовирусната инфекция понякога се нарича „стомашен грип“. Тя обаче не е свързана с грипния вирус. Острият норовирусен гастроентерит може да доведе до дехидратация.

Есенното заболяване се предава чрез контакт със заразени хора, замърсена храна, вода или повърхности. Норовирусът е устойчив на много дезинфектанти, което затруднява елиминирането му на обществени места. Няма лек за норовируса като такъв – лечението е насочено към облекчаване на симптомите и поддържане на хидратация.

Синусови инфекции

Ушната инфекция често съпътства редица вирусни инфекции, особено зимния настинков вирус. Такова увреждане не се ограничава само до безвредната слуз, носната слуз и лигавиците.

Вирусните инфекции през есента обикновено са свързани със симптоми на запушване на носа, болка в челото, носа или очните ябълки, главоболие, гъст секрет от носа и кашлица ежедневно и през нощта.

Лечението на това често срещано есенно заболяване може да включва физиологични разтвори за изплакване на носа, обезболяващи и, ако е необходимо, антибиотици в случай на бактериална инфекция. За да се предотврати това заболяване, е важно да се избягват дразнители като дим и алергени.

Ушни инфекции

Отитът е опасно отоларингологично заболяване, съпроводено с възпаление на ушните тъкани и болка. Най-често засяга деца. Това есенно заболяване причинява болки в ушите, усещане за запушване в ухото, нарушен слух, секрети от ухото и понякога втрисане. При малки деца симптомите на болки в ушите често са свързани с раздразнителност, плач и лош апетит.

Снимка: iStock

В случай на вирусни инфекции обикновено не се изисква специфична терапия и симптомите отшумяват сами след няколко дни. Бактериалните инфекции се лекуват с антибиотици.

Съвети за предотвратяване на есенни заболявания

Превенцията на есенните заболявания включва следване на няколко прости здравни съвета. Първо, поддържайте имунната си система силна, като се храните балансирано, което помага в борбата с инфекциите. Също така, не забравяйте за редовната физическа активност, която подобрява цялостното здраве на организма.

Второ, обърнете внимание на личната хигиена и симптомите на сезонни заболявания. Честото миене на ръцете и използването на антисептици помагат за намаляване на риска от развитие на заболяване.

Освен това, уверете се, че спите достатъчно. Проучванията показват, че добрият нощен сън помага за укрепване на имунната система. Не забравяйте да се ваксинирате срещу грип, особено през есента, за да намалите риска от заболяване. И накрая, контролирайте нивата си на стрес, тъй като те могат да повлияят негативно на имунната система.