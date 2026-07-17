Всеки четвърти възрастен по света живее с метаболитен синдром, без дори да подозира, че това може да състарява мозъка му.

Ново мащабно проучване, публикувано на базата от данни на UK Biobank, показва, че тази комбинация от рискови фактори не само предвещава диабет и сърдечно-съдови заболявания, но е свързана и с ускорено стареене на мозъка.

Какво е метаболитен синдром

Метаболитният синдром не е самостоятелно заболяване, а клъстер от пет взаимосвързани рискови фактора. Диагнозата се поставя при наличие на поне три от следните признаци на метаболитен синдром:

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високо кръвно налягане;

висока кръвна захар;

излишни коремни мазнини;

ниски нива на HDL ("добрия") холестерол;

високи триглицериди (мазнини в кръвта).

Всеки от тези фактори носи риск сам по себе си, но комбинацията им многократно засилва общата опасност за здравето, включително за инсулинова резистентност и дегенерация на тъканите с течение на времето.

Какво показва новото проучване за мозъка

Учените вече знаят, че метаболитният синдром е свързан с по-висок риск от инсулт, деменция и дори болестта на Паркинсон. Но какво точно се случва с мозъка и защо, остава не става ясно.

Изследователски екип анализира данни от 27 375 участници в UK Biobank проучване, обширна база данни, проследяваща здравето на британски възрастни между 40 и 70 години. В центъра на анализа стои концепцията за „мозъчната възраст", идеята, че макар всички да остаряваме с еднакво темпо в календарен план, мозъкът ни може да старее по-бързо или по-бавно от очакваното.

Чрез над 1000 различни показателя от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), включително загуба на мозъчна тъкан, влошаване на нервните връзки и увреждания на кръвоносните съдове, учените обучават модел на изкуствен интелект да разпознава здравословно стареене на мозъка, а след това го приложили към цялата изследвана група.

С всеки допълнителен фактор мозъкът остарява повече

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Хората с метаболитен синдром имат мозъци, които изглеждат значително по-стари от очакваното според календарната им възраст:

при три компонента на синдрома, мозъкът изглежда средно с 1 година по-стар;

при четири компонента, разликата нараства до 1.7 години ;

при всичките пет компонента, до 2,3 години .

Според изследователите дори година-две разлика имат значение, те сигнализират отклонение от здравословното стареене, което с времето повишава риска от когнитивен спад и деменция, включително съдова деменция рискове.

Три биологични механизма зад връзката

Анализ на кръвни проби от участниците установява три метаболита, които частично обясняват връзката между метаболитния синдром и ускореното стареене на мозъка:

Хронично възпаление и мозък. Маркерът GlycA, показател за нискостепенно хронично възпаление, е бил повишен при хора с метаболитен синдром. Хроничното възпаление може да уврежда кръвоносните съдове, да провокира натрупване на вредни протеини в мозъка и да ускорява загубата на мозъчни клетки.

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Атеросклероза на мозъчните съдове. Съотношението между апопротеини ApoB и ApoA1, биомаркери за съдово здраве и атеросклероза, е било по-високо при участниците с метаболитен синдром. Стеснените и втвърдени кръвоносни съдове ограничават притока на кръв, а оттам и достъпа на кислород до мозъчната тъкан, което засяга подобряването на оросяването на мозъка.

Омега-6 мастни киселини и памет. Полиненаситените мастни киселини, включително омега-6, са изключително важни за структурата и функцията на мозъчните клетки. Промени в нивата им при метаболитен синдром могат да засегнат паметта и когнитивните функции.

Какво може да се промени в превенцията

Добрата новина е, че всичките пет компонента на метаболитния синдром са модифицируеми, тоест поддават се на промяна чрез ежедневни решения. Според авторите на изследването, редовната физическа активност, здравословното хранене и качественият сън са доказани начини за справяне с метаболитния синдром, а оттам и за защита на мозъка.

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Дори частични подобрения имат значение. Тъй като изследването показва, че всеки допълнителен компонент на синдрома е свързан с прогресивно по-стар мозък, поставянето под контрол дори на само един фактор, например намаляване на коремните мазнини или на нивата на холестерол и триглицериди, може осезаемо да забави темпото на мозъчното стареене.

Стареенето на мозъка е неизбежно, но темпото, с което протича, не е предопределено. Проучването върху данните от UK Biobank показва ясна връзка между метаболизъм и деменция, контролирането на метаболитния синдром е важно не само за сърдечно-съдовото и метаболитно здраве, но и за запазване на когнитивните функции в дългосрочен план. Превантивната медицина и редовните профилактични прегледи остават ключов инструмент за ранно откриване на рисковите фактори, преди те да засегнат мозъка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници