Ново мащабно изследване установява връзка между често използвани лекарства за уголемена простата и риска от развитие на сериозно очно заболяване, съобщава MedScape.

Мъжете, приемащи алфа-блокери за лечение на доброкачествена хиперплазия на простатата, имат с 50% по-висок риск от развитие на остра форма на глаукома, показва анализът на данни от над 30 000 пациенти.

Какво представляват тези заболявания?

Уголемената простата, медицински известна като доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) е често срещано състояние при мъжете над 50-годишна възраст. При него простатната жлеза постепенно се увеличава и притиска уретрата, причинявайки затруднено уриниране, чести позиви към тоалетна и неприятни симптоми, които влошават качеството на живот.

Глаукомата е група очни заболявания, при които се увреждат зрителният нерв, обикновено вследствие на повишено вътреочно налягане. Острата форма с тесен ъгъл (acute angle-closure glaucoma) е спешно медицинско състояние, при което вътреочната течност внезапно не може да се оттича нормално, водейки до рязко повишаване на налягането в окото. Това може да причини внезапна болка, замъгляване на зрението и дори загуба на зрение, ако не се лекува незабавно.

Алфа-блокерите са медикаменти, които релаксират гладката мускулатура в простатата и шийката на пикочния мехур, улеснявайки уринирането. Те са сред най-предписваните лекарства за ДПХ и включват препарати като тамсулозин, доксазозин и алфузозин.

Детайли на изследването

Корейски учени анализират здравни записи и застрахователни данни от периода 2002-2022 година, проследявайки над 30 000 мъже с диагностицирана уголемена простата. От тях 5075 пациенти (средна възраст 56,3 години) развиват остра глаукома с тесен ъгъл, докато приемат алфа-блокери.

Резултатите показват, че мъжете използващи тези медикаменти, имат 52% по-висок риск от развитие на острата форма на глаукома в сравнение с тези, които не ги приемат. Още по-тревожно е откритието, че рискът нараства прогресивно с продължителността на употребата.

При кратка употреба до 23 дни честотата на глаукома е 0,15%, при средна продължителност от 24 до 202 дни тя достига 0,20%, а при дългосрочна терапия над 203 дни скача на 0,41% - почти три пъти повече от началното ниво.

Какво препоръчват специалистите?

Изследователите подчертават, че алфа-блокерите остават важни медикаменти за контролиране на уринарните симптоми при BPH, поради което спирането им не винаги е възможно. Вместо това препоръчват индивидуален подход към всеки пациент.

"При пациенти с висок риск от остра глаукома, особено тези с тесни предни камерни ъгли на окото, предписването на алфа-блокери трябва да включва внимателно консултиране, персонализирана оценка на риска и стриктно наблюдение," пишат авторите.

Като алтернативи те посочват други класове медикаменти - 5-алфа редуктазни инхибитори или фосфодиестераза-5 инхибитори, които могат да бъдат по-безопасен избор за рискови пациенти.

Откритието подчертава необходимостта от по-цялостна оценка при предписване на лекарства и важността на редовните офталмологични прегледи за мъже, приемащи алфа-блокери за уголемена простата.

Често задавани въпроси за уголемената простата (ДПХ)

1. Какво представлява уголемената простата (ДПХ)?

Уголемената простата, медицински известна като Доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ), е често срещано състояние, при което простатната жлеза се увеличава по размер. "Доброкачествена" означава, че не е рак и не повишава риска от рак на простатата. Това е естествена част от процеса на стареене при мъжете.

2. Кои са най-честите симптоми на ДПХ?

Симптомите обикновено са свързани с уринирането, тъй като увеличената простата притиска уретрата (тръбата, по която урината излиза от пикочния мехур). Те включват:

Често уриниране , особено през нощта (никтурия).

Слаба или прекъсната струя при уриниране.

Затруднено започване на уринирането (колебание).

Чувство за непълно изпразване на пикочния мехур.

Спешна нужда от уриниране.

3. На каква възраст обикновено започва да се развива ДПХ?

ДПХ рядко причинява симптоми преди 40-годишна възраст. Честотата се увеличава значително с възрастта:

Около 50% от мъжете на възраст между 51 и 60 години имат признаци на ДПХ.

Над 90% от мъжете над 80-годишна възраст имат хистологични доказателства за ДПХ.

4. Как се поставя диагнозата ДПХ?

Диагнозата се поставя след консултация с уролог и обикновено включва:

Физикален преглед (ректално туширане) за оценка на размера и консистенцията на простатата.

Кръвен тест за простатно-специфичен антиген (PSA) за изключване на рак на простатата.

Анкета за симптоми (напр. International Prostate Symptom Score - IPSS).

Урофлоуметрия (измерване на скоростта на уринния поток).

5. Какви са основните възможности за лечение на ДПХ?

Лечението зависи от тежестта на симптомите. Основните подходи са:

Изчакване и активно наблюдение: За леки симптоми, включва промени в начина на живот (напр. ограничаване на течностите вечер).

Медикаментозно лечение: Алфа-блокери, отпускат мускулите на простатата и шийката на пикочния мехур, и 5-алфа редуктазни инхибитори, които намаляват размера на простатата.

Минимално инвазивни процедури , които не изискват голяма операция (напр. Rezūm, простатна артериална емболизация)

Хирургично лечение: За тежки случаи най-честата е Трансуретрална резекция на простатата (ТУРП), която премахва излишната тъкан.

Може ли ДПХ да доведе до сериозни усложнения?

Да, ако не се лекува, ДПХ може да доведе до сериозни проблеми, включително:

Остра задръжка на урина (невъзможност за уриниране, изискваща спешен катетър).

Инфекции на пикочните пътища .

Увреждане на бъбреците (хидронефроза) поради повишено налягане.

Камъни в пикочния мехур .

7. Има ли промени в начина на живот, които могат да помогнат за облекчаване на симптомите?

Да, промените в начина на живот са ключови за управлението на леките симптоми и включват:

Ограничаване на приема на течности преди лягане и преди излизане.

Избягване на кофеин и алкохол , тъй като те имат диуретичен ефект и могат да дразнят пикочния мехур.

"Двойно уриниране" (изпразване на мехура, изчакване няколко минути и опит за повторно изпразване).

Поддържане на здравословно тегло и редовна физическа активност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.