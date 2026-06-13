Почти две трети от мъжете избягват лекаря, колкото е възможно по-дълго, а близо 40% дори крият информация от личния си лекар.

Тези данни се базират на реалността, която здравните специалисти наблюдават всеки ден.

Мъжете отиват на лекар късно и това мълчание има цена, която понякога се заплаща с години от живота им.

Разберете защо мъжете бавят прегледи, кои са най-честите оправдания, какви са рисковете и как може да се промени тази опасна тенденция.

Какво показват данните?

Според проучване проведено в рамките на кампанията им MENtion It, насочена към насърчаване на мъжете да посещават лекари:

72% от анкетираните мъже биха предпочели да чистят тоалетна, вместо да отидат на лекар

65% признават, че избягват лекарския кабинет, колкото могат

37% са укривали информация от лекаря си, за да избегнат потенциална диагноза

20% признават, че не са напълно честни с личния си лекар

Данните на американския Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) допълват картината: мъжете са с 80% по-малко склонни от жените да имат редовен източник на здравна грижа.

Защо мъжете не ходят на лекар?

1. Страхът от лоша новина

Д-р Тиша Роу, основател на телемедицинската мрежа RoweDocs, посочва страха като причина номер едно, поради която мъжете избягват лекаря.

Снимка: OpenAI

„Те се страхуват от лоша диагноза или лош изход", обяснява тя.

2. Синдромът на супергероя

Много мъже се идентифицират с образа на „вечно силния човек“. Да отидеш на лекар се възприема като слабост, нещо несъвместимо с мъжествеността. Д-р Роу го нарича superhero syndrome, а именно - убеждението, че истинският мъж може да се справи с всичко сам.

3. Уязвимостта е неудобна

Уязвимостта е неприятна. Мъжете не са социализирани да споделят чувства и физически оплаквания за разлика от жените, при които откритото споделяне е по-естествено и социално прието.

4. Самоубеждението, че „ще мине"

Михаил Гницецки, пожарникар и парамедик, споделя пред Healthline, че е виждал мъже да отказват хоспитализация дори по време на активен инфаркт. „Много мъже просто имат нагласата: не ми трябва лекар", казва той.

Топ 10 извинения на мъжете да не отидат на лекар

Експертите систематизират най-честите оправдания. Ето ги и защо нито едно не е достатъчно добро:

Нямам личен лекар : потърсете такъв, докато сте здрави, не когато вече ви е зле Нямам платени осигуровки Вероятно нищо ми няма: високото кръвно налягане, диабетът и някои ракови заболявания нямат ранни симптоми Нямам време : няколко часа сега могат да ви спестят години болест Скъпо е: профилактиката е многократно по-евтина от лечението Лекарите не правят нищо: а всъщност ви дават информация, която може да ви спаси живота

Снимка: OpenAI

Не искам да чувам лоши новини: по-добре рано, отколкото когато е твърде късно Страхувам се от прегледите: те са малка цена за пълна здравна картина Ще търпя болката Жена ми/майка ми ме кара: тя се грижи за вас; това е причина да отидете, не да не отидете

Какво се случва, когато мъжете бавят прегледи?

Последиците могат да бъдат тежки. Д-р Никола Джорджевич, лекар и медицински консултант, посочва пропускането на ранните признаци на сериозни заболявания като проблем номер едно.

„Особено при т.нар. “тихи симптоми” като предиабет и хронични заболявания, при които ранната диагностика е от ключово значение."

Ракът на простатата например може да бъде открит с обикновен физически преглед и при ранна диагностика прогнозата е значително по-добра.

За съжаление, поради закъснения и отричане, понякога заболяването вече не е лечимо. Последствията могат да включват диализа, ампутации и дори смърт.

Как трябва да изглежда профилактичният календар на мъжа?

Според здравни препоръки:

18–39 г.: проверка на кръвното налягане на всеки 2 години

35+ г.: изследване за холестерол и сърдечни заболявания на всеки 5 години

45+ г.: скрининг за диабет на всеки 3 години

50–75 г.: скрининг за рак на дебелото черво на всеки 5–10 години (при липса на анамнеза)

Снимка: OpenAI

Как да помогнем на мъжете около нас?

Експертите препоръчват практически подход: запишете час, придружете мъжа, превърнете го в традиция.

Данните са категорични: мъжете отиват на лекар късно и това е проблем, чиито последствия могат да бъдат необратими. Страхът, срамът и погрешните убеждения за мъжественост са реални бариери, но не са непреодолими.

Редовният профилактичен преглед не е признак на слабост, той е израз на отговорност: към себе си и към хората, за които сте важни.

Ако имате близък мъж, който бяга от лекарския кабинет, може би е момент да му запишете час.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници