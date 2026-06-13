Почти две трети от мъжете избягват лекаря, колкото е възможно по-дълго, а близо 40% дори крият информация от личния си лекар.
Тези данни се базират на реалността, която здравните специалисти наблюдават всеки ден.
Мъжете отиват на лекар късно и това мълчание има цена, която понякога се заплаща с години от живота им.
Разберете защо мъжете бавят прегледи, кои са най-честите оправдания, какви са рисковете и как може да се промени тази опасна тенденция.
Какво показват данните?
Според проучване проведено в рамките на кампанията им MENtion It, насочена към насърчаване на мъжете да посещават лекари:
- 72% от анкетираните мъже биха предпочели да чистят тоалетна, вместо да отидат на лекар
- 65% признават, че избягват лекарския кабинет, колкото могат
- 37% са укривали информация от лекаря си, за да избегнат потенциална диагноза
- 20% признават, че не са напълно честни с личния си лекар
Данните на американския Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) допълват картината: мъжете са с 80% по-малко склонни от жените да имат редовен източник на здравна грижа.
Защо мъжете не ходят на лекар?
1. Страхът от лоша новина
Д-р Тиша Роу, основател на телемедицинската мрежа RoweDocs, посочва страха като причина номер едно, поради която мъжете избягват лекаря.
„Те се страхуват от лоша диагноза или лош изход", обяснява тя.
2. Синдромът на супергероя
Много мъже се идентифицират с образа на „вечно силния човек“. Да отидеш на лекар се възприема като слабост, нещо несъвместимо с мъжествеността. Д-р Роу го нарича superhero syndrome, а именно - убеждението, че истинският мъж може да се справи с всичко сам.
3. Уязвимостта е неудобна
Уязвимостта е неприятна. Мъжете не са социализирани да споделят чувства и физически оплаквания за разлика от жените, при които откритото споделяне е по-естествено и социално прието.
4. Самоубеждението, че „ще мине"
Михаил Гницецки, пожарникар и парамедик, споделя пред Healthline, че е виждал мъже да отказват хоспитализация дори по време на активен инфаркт. „Много мъже просто имат нагласата: не ми трябва лекар", казва той.
Топ 10 извинения на мъжете да не отидат на лекар
Експертите систематизират най-честите оправдания. Ето ги и защо нито едно не е достатъчно добро:
- Нямам личен лекар: потърсете такъв, докато сте здрави, не когато вече ви е зле
- Нямам платени осигуровки
- Вероятно нищо ми няма: високото кръвно налягане, диабетът и някои ракови заболявания нямат ранни симптоми
- Нямам време: няколко часа сега могат да ви спестят години болест
- Скъпо е: профилактиката е многократно по-евтина от лечението
- Лекарите не правят нищо: а всъщност ви дават информация, която може да ви спаси живота
- Не искам да чувам лоши новини: по-добре рано, отколкото когато е твърде късно
- Страхувам се от прегледите: те са малка цена за пълна здравна картина
- Ще търпя болката
- Жена ми/майка ми ме кара: тя се грижи за вас; това е причина да отидете, не да не отидете
Какво се случва, когато мъжете бавят прегледи?
Последиците могат да бъдат тежки. Д-р Никола Джорджевич, лекар и медицински консултант, посочва пропускането на ранните признаци на сериозни заболявания като проблем номер едно.
„Особено при т.нар. “тихи симптоми” като предиабет и хронични заболявания, при които ранната диагностика е от ключово значение."
Ракът на простатата например може да бъде открит с обикновен физически преглед и при ранна диагностика прогнозата е значително по-добра.
За съжаление, поради закъснения и отричане, понякога заболяването вече не е лечимо. Последствията могат да включват диализа, ампутации и дори смърт.
Как трябва да изглежда профилактичният календар на мъжа?
Според здравни препоръки:
- 18–39 г.: проверка на кръвното налягане на всеки 2 години
- 35+ г.: изследване за холестерол и сърдечни заболявания на всеки 5 години
- 45+ г.: скрининг за диабет на всеки 3 години
- 50–75 г.: скрининг за рак на дебелото черво на всеки 5–10 години (при липса на анамнеза)
Как да помогнем на мъжете около нас?
Експертите препоръчват практически подход: запишете час, придружете мъжа, превърнете го в традиция.
Данните са категорични: мъжете отиват на лекар късно и това е проблем, чиито последствия могат да бъдат необратими. Страхът, срамът и погрешните убеждения за мъжественост са реални бариери, но не са непреодолими.
Редовният профилактичен преглед не е признак на слабост, той е израз на отговорност: към себе си и към хората, за които сте важни.
Ако имате близък мъж, който бяга от лекарския кабинет, може би е момент да му запишете час.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- Healthline (2019): Защо толкова много мъже избягват да посещават лекар
- Northfield Hospital (2019): Топ 10 причини, поради които мъжете отлагат посещенията при лекар
- AIM Health NW (2019): Защо е важно мъжете редовно да посещават лекар
- Families Together: Защо мъжете пропускат посещенията при лекар