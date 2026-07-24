Докато повечето хора свързват вирусните инфекции със студените месеци, актуалната справка на Министерството на здравеопазването за периода 13.07.2026 – 19.07.2026 г. показва друга картина.

Общата заболеваемост в страната леко намалява (1250 срещу 1334 случая за предходната седмица), но три групи летни вируси остават водещи в статистиката и заслужават внимание, защото навременното разпознаване на симптомите може да предпази вас и близките ви от усложнения.

Остри респираторни вирусни инфекции

Данните на МЗ отчитат 695 случая на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) за седмицата, необичайно висока бройка за средата на лятото, въпреки, че в голяма част от случаите става дума не за класическия грипен вирус (инфлуенца), а за остри вирусни инфекции на дихателните пътища, причинени от риновируси, аденовируси, парагрип и други сходни патогени.

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Те се разпространяват лесно при пътувания, летни фестивали и струпване на хора на закрито с климатизация.

Симптоми

Типичните оплаквания включват температура, втрисане, умора, възпалено гърло, болки в тялото и кашлица, почти идентични с класическия грип.

Лекар трябва да се потърси, ако температурата продължи повече от няколко дни, появи се затруднено дишане или симптомите рязко се влошат, особено при деца, бременни и хора с хронични заболявания.

Превенция

Честото миене на ръцете със сапун (или дезинфектант с поне 60% алкохол), избягването на допир до лицето и дезинфекцията на често докосвани повърхности остават най-ефективните мерки. При летни събирания е добре да се пази дистанция от хора с видими симптоми и да се стои вкъщи при неразположение, заразяването често започва преди появата на видими признаци. Достатъчната хидратация също подпомага имунната система в горещините.

Ротавирусен гастроентерит е типичната лятна чревна инфекция

Ротавирусният гастроентерит бележи ръст от 7 на 12 случая за седмица, увеличение с 71%. Това е класическа „лятна“ инфекция, свързана с къпане в замърсени водоеми, лоша хигиена на храните и близък контакт в детски лагери и градини.

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Симптоми

Повръщане, диария, коремни спазми, ниска температура и главоболие се появяват обичайно между един и три дни след заразяване и продължават от един до три дни. Признаци за незабавна консултация с лекар са липса на урина, сухота в устата, хлътнали очи, температура над 39°C, кръв в изпражненията или повръщането, силна отпадналост или объркване

Превенция

Миенето на ръце със сапун и вода (дезинфектантът не унищожава напълно вируса) е ключово. Болните деца трябва да останат вкъщи поне 48 часа след отшумяване на симптомите, а връщането в басейн се препоръчва не по-рано от две седмици, тъй като вирусът продължава да се отделя с потта. Ротавирусната ваксина е част от имунизационния календар за кърмачета до 8-месечна възраст и е силно ефективна за тази възрастова група.

Варицела, сезонен скок заради детски лагери

Варицелата (причинена от вируса варицела-зостер) отчита 107 случая тази седмица, най-високата бройка сред въздушно-капковите инфекции, макар и в спад спрямо предходните 144. Лятното струпване на деца в лагери и организирани групи обяснява устойчивото разпространение.

Симптоми

Характерният сърбящ обрив с мехурчета в различни стадии на развитие се появява по цялото тяло и лицето, съпътстван от висока температура, загуба на апетит и главоболие, обикновено с продължителност от седмица до две. Разчесването трябва да се избягва, тъй като носи риск от разпространение на обрива, вторична инфекция и белези.

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Превенция

Ваксината срещу варицела е включена като препоръчителна в имунизационния календар и осигурява висока степен на защита; ваксинираните деца, които все пак прекарат заболяването, обикновено боледуват в по-лека форма.

Болните трябва да се изолират до пълното изсъхване на всички мехурчета, а хигиената на ръцете остава важна мярка за околните. За домашно облекчаване на симптомите се използват каламинов лосион, хладки бани с колоидна овесена каша и антипиретици без аспирин.

Лятото не е „почивка“ за вирусите, то просто сменя декора. Хигиената на ръцете, разумната дистанция при симптоми и навременната ваксинация остават най-сигурната защита срещу и трите групи заболявания. При съмнение за усложнения консултацията с лекар не бива да се отлага.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници