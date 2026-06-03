Въпреки че варицелата често се смята за детско заболяване, възрастните все още са склонни към зараза и симптомите често са много по-тежки.

Ако обаче сте прекарали варицела като дете, е малко вероятно да се разболеете от нея като възрастен.

В тази статия разглеждаме как се проявява варицелата при възрастни, през колко етапа преминава и колко време е нужно, за да изчезне, за да не сме заразни.

Симптоми на варицела при възрастни

Симптомите на варицела при възрастни обикновено наподобяват тези при децата, но могат да станат по-тежки. Заболяването прогресира чрез симптоми, които започват една до три седмици след излагане на вируса, включително:

Грипоподобни симптоми като температура, умора, загуба на апетит, болки в тялото и главоболие. Тези симптоми обикновено започват ден или два преди появата на обрив.

По лицето и гърдите се появяват червени петна, които в крайна сметка се разпространяват по цялото тяло. Червените петна се развиват в сърбящи, пълни с течност мехури.

Мехурите се подуват, превръщат се в рани, образуват корички и заздравяват. Тъй като някои от мехурите образуват корички, не е необичайно да се появят още червени петна, общо от 250 до 500 мехура.

Колко време отнема варицелата да изчезне при възрастни?

Обривът, причинен от варицела, обикновено се появява 10-21 дни след излагане на вируса.

Снимка: Canva AI

При възрастните, новите петна от варицела често спират да се появяват до 7-мия ден. След 10–14 дни мехурите се покриват с коричка. След като мехурите покрият коричката, вече не сте заразни.

Етапи на развитие на варицела при възрастни

Варицелата обикновено протича на етапи, както е обяснено по-долу:

Първи етап

През този етап се появяват симптоми, подобни на тези на грип, като температура, умора, загуба на апетит, болки в тялото и главоболие. Тези симптоми обикновено се развиват 1-2 дни преди появата на обрива.

Втори етап

В този етап по лицето и гърдите се появяват червени петна, които се разпространяват по цялото тяло, което води до общо 250-500 петна/мехури по врата, ръцете, краката, устата, клепачите, гениталната област и по цялото тяло. След това тези петна се развиват в сърбящи, пълни с течност мехури.

Трети етап

В този момент мехурите образуват корички и започват да заздравяват и изчезват. Няма да се появяват нови червени петна.

Снимка: Canva AI

Фактори, увеличаващи риска от варицела при възрастни

Рискът от варицела при възрастни е по-висок, ако не са се разболели в детството или не са били ваксинирани. Следните ситуации увеличават риска:

Работа в училище или детска градина

Прекарване на повече от 15 минути в една стая със заразен човек

Докосване на обрива на заразен човек или на всичко, до което е докоснал, като например дрехи

Съжителство с неваксинирани деца под 12-годишна възраст

Усложнения на варицелата при възрастни

Въпреки че варицелата обикновено е леко заболяване, инфекцията може да бъде по-тежка при възрастни и да доведе до сериозни усложнения, изискващи хоспитализация.

Това важи особено за:

Бременни жени, които никога не са боледували от варицела

Хора с отслабена имунна система поради друго заболяване или трансплантация на органи

Хора, подложени на имуносупресивно лечение като химиотерапия

Хора, които приемат стероидни лекарства

Основните усложнения, свързани с варицелата, включват:

Енцефалит или възпаление на мозъка

Пневмония

Бактериални инфекции на кожата, костите и меките тъкани

Сепсис или бактериални инфекции на кръвта

Проблеми с кървенето

Дехидратация

Синдром на токсичен шок

Варицелата също така увеличава риска от херпес зостер, тъй като вирусът остава латентен в нервите след навлизане в тялото и може да се реактивира години по-късно, причинявайки херпес зостер (херпес зостер).

Освен това, бременна жена с варицела е изложена на по-висок риск от развитие на пневмония и раждане на бебе с ниско тегло при раждане или вродени дефекти, като недоразвити крайници или мозъчни проблеми, или животозастрашаваща инфекция.

Лечение на варицела при възрастни

Ако имате варицела, Вашият лекар ще лекува симптомите и ще остави заболяването да протече по свой начин. Препоръките обикновено включват:

Каламинов лосион за облекчаване на сърбежа

Обезболяващо за понижаване на температурата

При определени обстоятелства Вашият лекар може също да предпише лекарства за борба с вируса и евентуално предотвратяване на усложнения.

Снимка: OpenAI

Ако сте прекарали варицела или сте ваксинирани срещу варицела, би трябвало да сте имунизирани и да нямате основания за притеснение относно заразяването с варицела.

Ако не сте прекарали варицела, трябва да се консултирате с Вашия лекар относно ваксината.

Ако сте прекарали варицела, трябва да се консултирате с Вашия лекар относно ваксината срещу херпес зостер, особено ако сте над 50 години.

Ако смятате, че имате варицела, свържете се с Вашия лекар за пълна диагноза и препоръки за лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници