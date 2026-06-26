През последните години витамин D често се превръща в герой на публикации, обещаващи ползи за почти всяка система в човешкия организъм. Не липсват и твърдения, че той може да облекчава или дори да лекува ревматоиден артрит и други възпалителни ревматични заболявания.

Нов международен научен обзор обаче показва, че реалността е значително по-сложна. Макар дефицитът на витамин D да е изключително разпространен сред тези пациенти, досегашните доказателства не потвърждават, че добавките могат самостоятелно да променят хода на заболяването.

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Какво установява новият научен обзор?

Според обзор, публикуван в научното списание Osteoporosis International от Работната група по остеоимунология към International Osteoporosis Foundation (IOF), витамин D има важно място в грижата за пациентите с възпалителни ревматични заболявания, но не бива да се разглежда като лечение, което спира или обръща развитието им.

Учените анализират резултатите от множество рандомизирани клинични изпитвания, наблюдателни проучвания, систематични обзори и метаанализи, обхващащи заболявания като ревматоиден артрит, системен лупус, псориатичен артрит, спондилоартрит, системна склероза и синдром на Сьогрен. Целта е да бъде оценено дали съществува убедителна връзка между приема на витамин D и контрола върху активността на тези заболявания.

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Защо витамин D остава важен?

Изследването показва, че между 40% и 80% от хората с възпалителни ревматични заболявания имат недостатъчни нива на витамин D. При тези пациенти по-често се наблюдават по-изразена болка, умора, по-висока активност на заболяването и по-неблагоприятно състояние на костно-мускулната система.

Коригирането на дефицита чрез прием на витамин D е доказано безопасно и има значение за поддържането на здрави кости и нормална мускулна функция. При някои пациенти с тежък дефицит се наблюдава и умерено подобрение на симптомите. Според авторите обаче тези резултати не са достатъчно последователни, за да се приеме, че витамин D оказва директно влияние върху самия механизъм на заболяването.

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Може ли витамин D да предотврати или излекува ревматизма?

Именно тук новият анализ дава най-категоричния си извод. Големи рандомизирани клинични проучвания, както и изследвания с метода на Менделовата рандомизация, не откриват доказателства, че витамин D намалява риска от развитие на възпалителни ревматични заболявания, предотвратява тяхната поява или поддържа трайна ремисия.

„Витамин D остава важен компонент от комплексната грижа за пациентите с възпалителни ревматични заболявания, особено по отношение на здравето на костите и мускулите. Настоящите доказателства обаче не подкрепят използването му като самостоятелна терапия, която променя хода на заболяването“, коментира проф. Патриша Кларк от Медицинския факултет на Националния автономен университет на Мексико и водещ автор на публикацията.

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Какви препоръки дават експертите?

Според експертите от International Osteoporosis Foundation поддържането на серумни нива на 25-хидроксивитамин D от поне 30 ng/mL остава препоръчително, тъй като подпомага здравината на костите и намалява риска от усложнения, особено при пациенти, които провеждат лечение с кортикостероиди.

Все още обаче няма убедителни доказателства, че по-високи стойности на витамин D носят допълнителни ползи за имунната система или могат да подобрят контрола върху ревматичните заболявания.

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Какво предстои да изясни науката?

Авторите на обзора подчертават, че редица въпроси остават без окончателен отговор. Все още не е ясно дали дефицитът на витамин D участва пряко в развитието на заболяването или е по-скоро последица от хроничното възпаление. Не са определени и оптималните стойности на витамина, необходими за евентуално въздействие върху имунната система.

Според проф. Освалдо Месина бъдещите мащабни клинични проучвания трябва да бъдат насочени към пациенти с различна степен на дефицит и различен генетичен профил. Само така може да се установи кои хора биха имали реална полза от приема на витамин D извън вече доказаните ефекти върху здравето на костите.

Новият международен обзор поставя важна граница между популярните твърдения и научните доказателства. Макар витамин D да остава съществен елемент за поддържане на здравето на костите и мускулите и за коригиране на установен дефицит, към момента няма достатъчно доказателства, че той може да лекува ревматоиден артрит или други възпалителни ревматични заболявания. Експертите подчертават, че добавките с витамин D трябва да бъдат разглеждани като част от цялостния лечебен подход, а не като заместител на утвърдените терапии.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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