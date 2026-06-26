През последните години витамин D често се превръща в герой на публикации, обещаващи ползи за почти всяка система в човешкия организъм. Не липсват и твърдения, че той може да облекчава или дори да лекува ревматоиден артрит и други възпалителни ревматични заболявания.
Нов международен научен обзор обаче показва, че реалността е значително по-сложна. Макар дефицитът на витамин D да е изключително разпространен сред тези пациенти, досегашните доказателства не потвърждават, че добавките могат самостоятелно да променят хода на заболяването.
Какво установява новият научен обзор?
Според обзор, публикуван в научното списание Osteoporosis International от Работната група по остеоимунология към International Osteoporosis Foundation (IOF), витамин D има важно място в грижата за пациентите с възпалителни ревматични заболявания, но не бива да се разглежда като лечение, което спира или обръща развитието им.
Учените анализират резултатите от множество рандомизирани клинични изпитвания, наблюдателни проучвания, систематични обзори и метаанализи, обхващащи заболявания като ревматоиден артрит, системен лупус, псориатичен артрит, спондилоартрит, системна склероза и синдром на Сьогрен. Целта е да бъде оценено дали съществува убедителна връзка между приема на витамин D и контрола върху активността на тези заболявания.
Защо витамин D остава важен?
Изследването показва, че между 40% и 80% от хората с възпалителни ревматични заболявания имат недостатъчни нива на витамин D. При тези пациенти по-често се наблюдават по-изразена болка, умора, по-висока активност на заболяването и по-неблагоприятно състояние на костно-мускулната система.
Коригирането на дефицита чрез прием на витамин D е доказано безопасно и има значение за поддържането на здрави кости и нормална мускулна функция. При някои пациенти с тежък дефицит се наблюдава и умерено подобрение на симптомите. Според авторите обаче тези резултати не са достатъчно последователни, за да се приеме, че витамин D оказва директно влияние върху самия механизъм на заболяването.
Може ли витамин D да предотврати или излекува ревматизма?
Именно тук новият анализ дава най-категоричния си извод. Големи рандомизирани клинични проучвания, както и изследвания с метода на Менделовата рандомизация, не откриват доказателства, че витамин D намалява риска от развитие на възпалителни ревматични заболявания, предотвратява тяхната поява или поддържа трайна ремисия.
„Витамин D остава важен компонент от комплексната грижа за пациентите с възпалителни ревматични заболявания, особено по отношение на здравето на костите и мускулите. Настоящите доказателства обаче не подкрепят използването му като самостоятелна терапия, която променя хода на заболяването“, коментира проф. Патриша Кларк от Медицинския факултет на Националния автономен университет на Мексико и водещ автор на публикацията.
Какви препоръки дават експертите?
Според експертите от International Osteoporosis Foundation поддържането на серумни нива на 25-хидроксивитамин D от поне 30 ng/mL остава препоръчително, тъй като подпомага здравината на костите и намалява риска от усложнения, особено при пациенти, които провеждат лечение с кортикостероиди.
Все още обаче няма убедителни доказателства, че по-високи стойности на витамин D носят допълнителни ползи за имунната система или могат да подобрят контрола върху ревматичните заболявания.
Какво предстои да изясни науката?
Авторите на обзора подчертават, че редица въпроси остават без окончателен отговор. Все още не е ясно дали дефицитът на витамин D участва пряко в развитието на заболяването или е по-скоро последица от хроничното възпаление. Не са определени и оптималните стойности на витамина, необходими за евентуално въздействие върху имунната система.
Според проф. Освалдо Месина бъдещите мащабни клинични проучвания трябва да бъдат насочени към пациенти с различна степен на дефицит и различен генетичен профил. Само така може да се установи кои хора биха имали реална полза от приема на витамин D извън вече доказаните ефекти върху здравето на костите.
Новият международен обзор поставя важна граница между популярните твърдения и научните доказателства. Макар витамин D да остава съществен елемент за поддържане на здравето на костите и мускулите и за коригиране на установен дефицит, към момента няма достатъчно доказателства, че той може да лекува ревматоиден артрит или други възпалителни ревматични заболявания. Експертите подчертават, че добавките с витамин D трябва да бъдат разглеждани като част от цялостния лечебен подход, а не като заместител на утвърдените терапии.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
—----------------------------------
Източници
- International Osteoporosis Foundation: Преглед установява, че витамин D няма модифициращ заболяването ефект при ревматични заболявания
- Messina OD, Clark P, et al. Osteoporosis International (2026): Витамин D при възпалителни ревматични заболявания: все още предизвикателство.