Повечето лекарства за кръвно налягане започват да действат в рамките на часове след прием.

Може обаче да отнеме седмици, докато лекарството достигне терапевтично ниво и понижи кръвното ви налягане.

В тази статия разглеждаме видовете медикаменти за високо кръвно налягане, както и начините за сваляне на кръвното налягане.

Колко време отнема да започне действието на лекарствата за кръвно налягане?

Лекарствата за високо кръвно (хипертония) се делят на медикаменти с рецепта (АСЕ-инхибитори, бета-блокери, диуретици, калциеви антагонисти) и билкови и помощни продукти (хранителни добавки).

Например, бета-блокерът метопролол тартарат (медикамент с рецепта) започва да действа в рамките на около един час след приемане на пероралната таблетка, като ефектите продължават около шест до дванадесет часа в зависимост от дозата. Пълният ефект на лекарството може да се види в рамките на няколко седмици.

По подобен начин, АСЕ инхибиторът лизиноприл (също с рецепта) – познат и с името си зестрил, започва да действа в рамките на един час и достига пиковата си ефективност в рамките на шест часа. Може да са необходими и две до четири седмици прием на лизиноприл, за да се понижи кръвното налягане до оптимален диапазон.

Ако имате хипертонична криза, вашият лекар вероятно ще ви назначи в болница, където можете да получите лекарства, които могат да понижат кръвното ви налягане почти веднага. Тези бързодействащи лекарства обаче не са безопасни за редовна употреба.

Кога имаме високо кръвно налягане?

Високото кръвно налягане (хипертония) се развива, когато сърцето ви трябва да изпомпва кръв през стеснени или запушени артерии, което изисква сила. Тъй като кръвта се изпомпва с по-голяма сила, налягането върху стените на артериите ви се увеличава, което може да доведе до сериозни увреждания.

Систоличното кръвно налягане – най-високото число в измерването на кръвното налягане, е количеството налягане, което кръвта оказва върху стените на артериите ви с всеки сърдечен ритъм.

Диастоличното кръвно налягане – най-ниското число, е количеството налягане, което кръвта оказва върху артериите ви между ударите, когато сърцето е в покой.

Сърдечно заболяване се развива, когато сърцето претоварва кръвта, за да изтласка запушените артерии. Допълнителната работа може да доведе до удебеляване и уголемяване на сърдечните мускули. Това може да доведе до сърдечна недостатъчност.

Какво е нормалното кръвно налягане?

Идеалните измервания на кръвното налягане могат да се различават до известна степен от човек на човек. Вашият лекар ще провери кръвното ви налягане и ще види дали е в нормалните граници или дали кръвното ви налягане е повишено. Измерванията (систолично/диастолично) включват:

Нормално кръвно налягане: по-малко от 120/по-малко от 80 милиметра живачен стълб (mmHg)

Рискова група/предхипертония: 120-129/под 80 mmHg

Високо кръвно налягане/хипертония: 130 или по-високо/80 или по-високо mmHg

Как промените в начина на живот могат да допълнят лекарствата за кръвно налягане

Въпреки че много хора се нуждаят от лекарства за кръвно налягане, промените в начина на живот също са съществена част от лечението на високо кръвно налягане.

Има фактори, свързани с начина на живот, които могат да повишат кръвното ви налягане, включително:

Затлъстяване

Начин на хранене с високо съдържание на сол

Тютюнопушене

Модифицирането на рисковите фактори се използва заедно с лекарства за понижаване на кръвното налягане и предотвратяване на по-нататъшни сърдечно-съдови заболявания.

Здравословното хранене

Поддържането на теглото

Редовните упражнения

са добри начини за предотвратяване на високо кръвно налягане и връщането му до нормални нива, след като се развие високо кръвно налягане.

Диета

Промените в диетата могат да окажат голямо влияние върху кръвното ви налягане. Има няколко вида диети, които могат да помогнат за понижаване на кръвното ви налягане, включително нисковъглехидратна диета, средиземноморска диета и DASH диета.

Хранителният план DASH и средиземноморската диета позволяват гъвкав избор на храни , стига да се придържате към определени принципи:

Яжте много зеленчуци, плодове и пълнозърнести храни.

Включете в диетата си обезмаслени или нискомаслени млечни продукти, риба, птиче месо, боб, ядки и растителни масла.

Ограничете храни с високо съдържание на наситени мазнини, пълномаслени млечни продукти и тропически масла като кокосово и палмово масло.

Избягвайте или ограничете подсладените със захар напитки и сладкиши.

Според едно проучване, диетата DASH, съчетана с намален прием на натрий, може да намали показанията на систоличното кръвно налягане с до 10 mmHg само за месец .

Два жизненоважни елемента на диетата за понижаване на кръвното налягане включват:

Намаляване на приема на натрий: Когато консумирате твърде много натрий, тялото ви задържа вода, което повишава кръвното налягане. Намаляването на приема на натрий само с 25% е свързано с намаление на измерванията на кръвното налягане с две до три точки.

Увеличаване на калия: Калият отпуска кръвоносните съдове и помага на тялото ви да отделя натрий. Най-добрият начин да повишите нивата на калий е да консумирате повече храни с високо съдържание на калий, като леща, тиква, боб, картофи и банани. Повечето хора не получават препоръчителния дневен прием (2600 мг за възрастни жени и 3400 мг за възрастни мъже).

Консултирайте се с вашия лекар, преди да приемате калиеви добавки, ако приемате лекарства за кръвно налягане. Комбинацията от двете може да доведе до опасни проблеми със сърдечния ритъм и сърдечен арест.

Упражнения

Не е нужно да сте в супер добра форма, за да понижите кръвното си налягане с упражнения. Всъщност, дори само увеличаването на сърдечната честота с умерени упражнения няколко пъти седмично може да помогне.

Проучване установява, че възрастни хора, които преди това са водили заседнал начин на живот, са намалили кръвното си налягане с почти 5% с аеробни упражнения.

Колко бързо ще постигнете тези резултати ще зависи много от вида упражнения, които правите, и колко често. Само 150 минути аеробна активност седмично – или около 20 до 25 минути всеки ден, могат да понижат кръвното ви налягане с 5–7 mmHg.

Ограничаване на алкохола

Известно е, че алкохолът повишава кръвното налягане. Препоръките са не повече от две напитки дневно за мъже и една напитка на ден за жени.

Времевите рамки за подобрение ще варират в зависимост от диапазона на кръвното ви налягане и колко алкохол консумирате дневно. Хората с високо кръвно налягане, които пият повече от две напитки на ден, могат да понижат кръвното си налягане с няколко пункта, като се въздържат от алкохол.

Отказване от тютюнопушене

Пушенето на цигари е свързано с много негативни последици за здравето, а образуването на атеросклероза – стесняване на артериите, е голям проблем.

Атеросклерозата е основен фактор за високо кръвно налягане, а отказването от тютюнопушене е само един от начините, по които можете да предотвратите това състояние и да понижите кръвното си налягане.

Намаляване на стреса

Достатъчният сън и справянето със стреса също могат да окажат положително въздействие върху кръвното ви налягане. Експертите едва започват да разбират колко важно е намаляването на стреса, когато става въпрос за предотвратяване на хипертония и предотвратяване на сърдечни заболявания.

Отслабване

Наднорменото тегло е рисков фактор за почти всеки сърдечно-съдов проблем, включително високо кръвно налягане. Отслабването често е едно от първите неща, които вашият лекар ще препоръча, когато става въпрос за намаляване на кръвното налягане, защото това действа. Загубата само на 10 килограма е достатъчна, за да помогне за понижаване на кръвното ви налягане.

Всъщност, анализ на 25 изследователски проучвания заключава, че всеки 1 килограм загуба на телесно тегло води до понижение на систоличното кръвно налягане с приблизително 1 mmHg.

Защо кръвното ми налягане е все още високо?

Високото кръвно налягане най-често се причинява от изброените по-горе фактори, свързани с начина на живот. Ако приемате лекарствата си за кръвно налягане, както е предписано, и все още имате високо кръвно налягане, може да има друго основно заболяване, което го причинява.

Здравословни проблеми, които могат да причинят високо кръвно налягане, включват:

Сънна апнея: Хората със сънна апнея временно спират да дишат многократно през нощта. Спадът в кислорода предизвиква реакции в нервната система, което води до бързо ускоряване на сърдечната честота и с течение на времето води до високо кръвно налягане.

Бъбречно заболяване: С течение на времето, нелекуваното високо кръвно налягане може да доведе до бъбречно заболяване. С прогресирането или влошаването на бъбречното заболяване, кръвното налягане се повишава допълнително.

Стеноза на бъбречната артерия: Когато плака се натрупа в бъбречната артерия, това причинява стесняване или запушване, което води до ниско снабдяване с кислород на бъбреците. Бъбреците реагират на това по начини, които водят до секреция на повече хормони, причиняващи високо кръвно налягане.

Хормонални нарушения: Състояния като хипотиреоидизъм , хипертиреоидизъм , болест на Кушинг и нарушения на надбъбречните жлези могат да причинят нарушения в хормоните, които помагат за регулиране на кръвното налягане.

Затлъстяване: Начинът, по който затлъстяването причинява високо кръвно налягане , е сложен и включва нервната система, инсулиновата резистентност, промените в хормоните, които регулират кръвното налягане, и промените в бъбречната функция.

Прекомерна консумация на алкохол: С течение на времето прекомерната употреба на алкохол може да доведе до развитие на високо кръвно налягане и други здравословни проблеми, като например чернодробно заболяване, което също причинява високо кръвно налягане.

Трябва да си правите годишни прегледи за кръвно налягане. Ако не го направите, няма да разберете, че имате високо кръвно налягане, защото то не причинява симптоми, докато не достигне напреднал стадий.

С редовни профилактични прегледи, вашият лекар може да идентифицира тенденции в кръвното ви налягане и други здравословни фактори и да ви даде насоки как да предотвратите сериозни проблеми.

Ако изпитвате симптоми като болка в гърдите или замаяност, кръвното ви налягане може да е силно повишено и трябва да потърсите спешна медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

