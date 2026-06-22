Лекарите съветват: Как да се предпазим от хранително отравяне през лятото

С настъпване на лятото и с покачване на температурите освен рисковете от слънчево изгаряне или претопляне, неминуемо се увеличава и рискът от хранително отравяне.

Статистически данни на Световната здравна организация показват, че в Европа 23 милиона души се разболяват годишно от замърсени храни, което води до 4654 смъртни случая. В ЕС се съобщава за над 5000 огнища на хранителни заболявания всяка година, със средно 45 000 случая.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) регулярно докладва за случаи на хранителни натравяния. Проучване от 2011-2020 г. показва, че ентеротоксигенни E. coli (ETEC) са водеща причина за епидемични и спорадични ентерити в страната.

Причини за хранително отравяне

Хранителните заболявания са толкова често срещано явление, че реалните инциденти вероятно остават недостатъчно диагностицирани.

Здравите хора с леки симптоми на хранително отравяне често не се нуждаят от медицински грижи и се възстановяват след няколко дни с помощта на приемане на много течности, но сериозните инфекции може да изискват медицинска намеса.

Ето някои от най-често срещаните и смъртоносни виновници, които са склонни да замърсяват храната ни в материал на NationalGeographic.

Листерия

Един от най-животозастрашаващите патогени, които могат да бъдат открити както в природата, така и във влажна среда, като например канализацията.

Листерията е третата водеща причина за смърт от хранителни заболявания. Причината листерията да е толкова смъртоносна е, че често катализира други смъртоносни бактериални инфекции, като менингит.

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Листерията е особено опасна за уязвими групи от населението като деца, бременни жени, възрастни над 65 години и хора с отслабена имунна система. Инфекциите с листерия са свързани със:

Непастьоризирано сурово мляко

Хот-дог

Някои колбаси

Пушени морски дарове

Симптомите на листерия обикновено започват в рамките на няколко часа до дни след консумация на замърсена храна и могат да включват:

Температура

Гадене

Повръщане

Схванат врат

Силно главоболие

Гърчове

При бременни жени заболяването може да се прояви като грип, характеризиращ се с мускулни болки или умора, но може да доведе до други усложнения, като спонтанен аборт или дори мъртво раждане.

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Въпреки че листерията не е заразна от човек на човек, все пак може да е трудно да се отървете напълно от микроба, не само защото той се разпространява лесно от замърсена храна до близки повърхности.

Норовирус

Норовирусът е силно заразен вирус, който причинява интензивна диария и повръщане. Това, което прави обикновения стомашен вирус изключително опасен, е способността му да се разпространява толкова ефективно.

Норовирусът е склонен да бъде много внезапен и много тежък.

Предаването на този вирус обикновено се случва чрез директен контакт от човек на човек или когато човек влезе в контакт със замърсена храна, вода или изпражнения.

Тези случаи често се случват в близки пространства, като например в училища, круизи, самолети или старчески домове – райони, където липсата на старателно почистване излага хората на по-висок риск от заразяване и предаване на тези заболявания.

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След заразяване може да отнеме около 12 до 48 часа, преди някой да прояви симптоми, през които може да бъде обзет от коремни спазми, гадене или треска.

Другото уникално нещо за норовируса е, че той е склонен да остава в околната среда за много, много дълги периоди от време.

Салмонела и Кампилобактер

Хранителното отравяне от типа на салмонела често може да се отдаде на консумация или контакт с развалена или недопечена храна. Въпреки колко често срещана и добре позната е тази бактерия, тя все още може да бъде смъртоносна.

Симптомите обикновено се появяват между шест часа и шест дни след контакт със салмонела и включват стомашно-чревни заболявания, висока температура и понякога кървави изпражнения.

Бактерията се открива до зоопаркове, ферми и детски градини и е известно, че разболява хора чрез контакт между животни и хора и чрез консумация на сурови зеленчуци, които са в контакт със замърсена почва, оборски тор или вода.

Друг вид бактериална инфекция, наречена Кампилобактер, има подобни причини и разболява хората по почти същия начин.

Повечето здрави хора, които се заразят със салмонела, могат да се възстановят само след прием на повече течности и без лечение. Други обаче може да се нуждаят от антибиотици, за да се предотврати разпространението на инфекцията от червата в кръвния поток.

Ешерихия коли

Ешерихия коли може да разболее хората по различни начини. Обикновено запасите от добри Ешерихия коли, които се намират в червата ни, помагат за смилането на храната, производството на витамини и предпазват от вредни микроби.

Но инвазивните Ешерихия коли, които навлизат в тялото чрез поглъщане, могат да причинят сериозни вреди.

Обикновено се разпространява чрез немиене на ръцете или контакт със заразени животни или добитък, култури или други хора. Може да отнеме между три и четири дни, за да се инкубира E.coli в тялото.

Последващите инфекции се характеризират с тежка диария, стомашни болки и загуба на апетит. Известно е, че сериозните сблъсъци с бактериите водят и до други заболявания, включително пневмония, инфекции на пикочните пътища и сепсис.

Съвети как да се предпазите от хранително отравяне

Организмите, които причиняват хранително отравяне, се размножават бързо, когато храната е на стайна температура или по-топла.

През най-топлите месеци на годината храната може бързо да достигне температурния диапазон, който благоприятства растежа на микробите.

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Има няколко прости правила, които можете да следвате, за да сведете до минимум риска от хранително отравяне, като най-общите са:

Мийте ръцете си не по-малко от 20 секунди с гореща сапунена вода особено ако работите със сурово месо, птици и яйца.

от 20 секунди с гореща сапунена вода особено ако работите със сурово месо, птици и яйца. Мийте плодовете и зеленчуците преди да ги приготвяте или консумирате

преди да ги приготвяте или консумирате Старателно приготвяне на храната (при достатъчно висока температура)



Купуване на храна и хранително отравяне

Съхранявайте топли и студени храни отделно.

храни отделно. Избягвайте храна с изтекъл срок на годност и винаги проверявайте етикетите.

Избягвайте храна във видимо подути, течащи или повредени консерви, кутии или други опаковки.

Не купувайте замразени или охладени храни, които са оставени извън фризера.

Проверете дали обслужващият персонал използва отделни щипки, когато борави с различни видове храни, като месо и зеленчуци.

Проверете дали обслужващият персонал носи ръкавици, когато борави с храната, но не и когато почиства повърхности или взема пари.

Уверете се, че яйцата в картонени опаковки идентифицират доставчика и никога не купувайте напукани или мръсни яйца.

Приготвяне на храна и хранително отравяне

Измийте ръцете си с топла сапунена вода и ги подсушете добре, преди да приготвяте храна. Мокрите ръце са по-склонни да предават бактерии, така че отделете време да ги подсушите добре.

Не използвайте една и съща дъска за рязане за сурова храна, която ще бъде готвена (като месо), и храни, сервирани сурови (като салати). Това намалява вероятността от кръстосано замърсяване на храната.

Ако нямате отделни дъски за рязане или прибори за приготвяне на сурови храни и готови за консумация храни, почистете и подсушете старателно дъската за рязане и приборите си между всяка употреба.

Обърнете внимание, че повечето храни трябва да се готвят до температура най-малко 75 °C.

Проверете температурата на готвене, особено печене, с термометър. Ако нямате такъв, уверете се, че готвите птичето месо, докато месото побелее, особено близо до костта. Гответе хамбургери, кайма, руло и наденички напълно, докато соковете им станат бистри. Гответе бялата риба, докато се раздробява лесно с вилица.

Съхранение на храна и хранително отравяне

Разделете суровата храна от сготвената и я съхранявайте на дъното на хладилника, за да избегнете капене на сокове върху друга храна и замърсяване на нея.

и я съхранявайте на дъното на хладилника, за да избегнете капене на сокове върху друга храна и замърсяване на нея. Проверете дали температурата на хладилника ви е под 5°C, а температурата на фризера е под -15°C.

Оставете сготвените храни да се охладят до стайна температура (около 21°C), преди да ги съхранявате в хладилника.

Покрийте всички храни с капаци, алуминиево фолио или друг вид фолио.