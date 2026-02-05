Всяка година в Европейския съюз над 9 млн. души се заразяват с инфекция с кампилобактер, най-разпространеното хранително отравяне на континента. Въпреки че официално се регистрират около 246 000 случая, реалният брой е многократно по-висок, а икономическата тежест върху здравните системи достига 2,4 млрд евро годишно.

Опасността се крие в недопеченото пилешко месо. Разберете какво представлява кампилобактериозата, как да разпознаете симптомите и какви мерки да предприемете за превенция.

Какво е инфекция с кампилобактер?

Кампилобактериозата е стомашно-чревна инфекция, причинена от бактерията Campylobacter. Това е зооноза, заболяване, което се предава директно или индиректно от животни към хора. Бактерията живее в червата на здрави птици, свине и добитък, без да причинява симптоми при тях.

Снимка: Canva

Според Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), пилешкото месо и птиците са директно отговорни за 20-30% от всички човешки случаи на заразяване. В САЩ годишно се регистрират около 1,3 млн. инфекции, като реалният брой вероятно е много по-висок.

Как се заразяваме с бактерия Campylobacter?

Основните източници на заразяване от недопечено пилешко включват:

Недопечено птиче месо – особено пилешко, което не е достигнало температура от поне 74°C

Кръстосано замърсяване – когато готови за консумация храни влизат в контакт със сурово месо

Непастьоризирано мляко – бактериите могат да замърсят млякото при контакт с торове или инфекция на вимето

Замърсена вода – в развиващите се страни бактериите живеят в канализационни системи и открити водоеми

Животинските отпадъци могат да достигнат до езера и реки, като замърсената вода разпространява бактерии към плодове и зеленчуци.

Симптоми на кампилобактериоза

Симптомите на кампилобактериозата обикновено се появяват в рамките на 2 дни след консумация на заразена храна и включват:

Диария (понякога кървава)

Треска

Гадене и повръщане

Коремни спазми

Подуване

Някои хора никога не развиват симптоми, докато при други инфекцията продължава около една седмица. При лица с отслабена имунна система (HIV позитивни, получаващи химиотерапия), бактерията може да причини сериозна кръвна инфекция.

Снимка: iStock

Кога да потърсите лекар?

Обърнете се към лекар, ако:

Диарията продължава повече от 2 дни

Забележите кръв в изпражненията

Имате признаци на дехидратация (тъмна урина, сухота в устата, замаяност)

Температурата ви е над 39°C

Не можете да приемате течности поради гадене

Диагностика и лечение на кампилобактериоза

За да потвърди диагнозата, лекарят ще поиска проба от изпражнения, която се изпраща в лаборатория. Резултатите обикновено са готови след няколко дни.

Лечение на кампилобактериоза

Повечето хора се възстановяват без специално лечение. Основната препоръка е:

Обилно хидратиране – пийте много течности

Избягвайте антидиуретични медикаменти – освен ако лекарят не препоръча друго, тъй като диарията е начинът на тялото да се освободи от инфекцията

При лица с отслабена имунна система може да се приложи антибиотично лечение:

Азитромицин (Zithromax) – обикновено първи избор

Ципрофлоксацин (Cipro) или левофлоксацин (Levaquin) – алтернативни опции

Снимка: Canva

Важно е да се отбележи, че нарастващата антибиотична резистентност при Campylobacter прави някои инфекции по-трудни за лечение.

Усложнения от кампилобактер

При повечето хора инфекцията изчезва за 2-10 дни. Въпреки това, при малък процент случаи могат да възникнат сериозни усложнения:

Инфекция на жлъчния мехур (холецистит)

Артрит – в редки случаи

Синдром на Гилен-Баре – автоимунно разстройство, при което имунната система атакува нервите, което може да доведе до частична парализа и хоспитализация

Превенция на хранителни заболявания с кампилобактер

Най-ефективният начин за превенция на кампилобактериоза е спазването на хигиена в кухнята и безопасно боравене с храна:

Основни мерки за предпазване:

Гответе птичето месо на минимум 74°C – месото трябва да бъде бяло, а не розово

Мийте ръцете си преди готвене и след докосване на сурово месо

Използвайте отделни дъски за рязане за сурово месо и готови храни

Не консумирайте непастьоризирано мляко

Измивайте плодове и зеленчуци с чиста вода

Мийте ръцете си след контакт с домашни любимци или техните изпражнения

Снимка: Canva

Ако вие или вашето дете имате диария, избягвайте публични места докато изпражненията не станат твърди, за да намалите риска от разпространение на инфекцията.

Инфекцията с кампилобактер остава най-често срещаното хранително отравяне в Европа, като стомашно-чревната инфекция засяга милиони хора годишно. Въпреки че повечето случаи са леки и преминават сами, усложненията от кампилобактер могат да бъдат сериозни.

Спазването на строга хигиена в кухнята, правилното приготвяне на храната и внимателното боравене със сурово месо са ключови за предотвратяване на заразяването. При симптоми като продължителна диария, кръв в изпражненията или висока температура, незабавно потърсете медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници