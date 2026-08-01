Дълги години основното послание към хората с хипертония бе едно и също, яжте по-малко сол. Ново проучване, публикувано в American Journal of Clinical Nutrition, предлага допълнение към тази препоръка, което може да промени начина, по който лекари и диетолози подхождат към контрола на високото кръвно налягане.

Според авторите, ефективна защита срещу хипертонията изисква не само ограничаване на натрия, но и съзнателно увеличаване на калия в храната.

Какво показва новото проучване

Хипертонията засяга над 1,28 млрд. възрастни по света и е един от водещите рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания. Досегашните препоръки за обществено здраве поставят намаляването на солта в центъра на превенцията. Екип от лекари и здравни експерти обаче твърди, че ефектът върху кръвното налягане е по-силен, когато редукцията на натрия се съчетава с повишен прием на калий, който действа като естествен заместител на солта.

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Водещата авторка на доклада, д-р Наоми Фукагава, професор по медицина в Медицинския колеж „Робърт Ларнър" към Университета на Върмонт, обобщава заключението така, диетичните интервенции трябва да се разглеждат цялостно, защото хранителните компоненти си взаимодействат, а физиологията на организма функционира интегрирано между отделните системи.

Нарастващият брой доказателства показва, че повишеният прием на калий и намаленият прием на натрий работят заедно за по-добро управление на кръвното налягане.

Защо балансът между натрий и калий е от значение

Изследването, подкрепено от Комитета за натрий в храните към IAFNS, разглежда основанията зад настоящите препоръки за прием на натрий и калий, стратегиите за намаляване на солта и повишаване на калия, предизвикателствата пред тяхното прилагане и насоките за бъдещи изследвания и политики.

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Основен извод е, че прекомерният прием на натрий и недостатъчният прием на калий са два от най-значимите модифицируеми фактора за повишено кръвно налягане. Докато средният прием на сол остава над препоръчителните нива, консумацията на калий често е „далеч под оптималните нива както в развитите, така и в развиващите се страни", посочват авторите.

Снимка: OpenAI

Кои храни са богати на калий

Основни източници на калий в ежедневната диета са:

плодове , банани, портокали, кайсии, авокадо;

зеленчуци , картофи, спанак, домати, тиква;

бобови растения , леща, боб, нахут;

млечни продукти ,кисело мляко, мляко.

Този тип храни са в основата и на добре познатата DASH диета при високо кръвно, която отдавна се препоръчва от кардиолози за естествено понижаване на кръвното налягане.

Авторите обръщат внимание и на един практически детайл за хранителната индустрия: съществува горна граница, до която калиевите соли могат да се добавят към храните, преди да се усети метален привкус. Затова производителите трябва внимателно да балансират натрий и калий в съставките на своите продукти.

Какво означава това за пациентите

Докладът не омаловажава ролята на намаляването на солта, тя остава основна стратегия за превенция и управление на хипертонията. Новото е равностойният акцент върху повишаването на калия, а не разчитането единствено на безсолна диета. Практически това означава, че общопрактикуващият лекар или нутриционистът може да препоръча не само по-малко сол в чинията, но и съзнателно добавяне на калиеви храни към менюто, стъпка, която е лесна за прилагане и без странични ефекти при повечето хора.

За милиони хора с хипертония по света тази промяна в подхода може да отвори допълнителна, естествена възможност за превенция на инсулт и инфаркт, без да се разчита единствено на медикаменти. Хората с бъбречни проблеми или на определени лекарства обаче трябва да обсъдят промените в приема на калий с лекуващия си лекар, тъй като прекомерният калий също носи рискове.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници