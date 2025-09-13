Нова надежда се появява за милионите хора, страдащи от Неалкохолна мастна чернодробна болест (НАМЧБ). Учени откриват, че витамин В3 може да се превърне в мощно оръжие срещу това все по-разпространено заболяване, което засяга всеки трети човек на планетата, съобщава Scitech Daily.
Метаболитно-асоциираната мастна чернодробна болест е медицинско състояние, при което в черния дроб се натрупват мазнини.
Приблизително 30% от световното население, това са над 2 млрд. души, са засегнати от това заболяване. До скоро лекарите не разполагат с ефективни целеви терапии за лечението му, което прави Неалкохолната мастна чернодробна болест особено предизвикателно за управление.
Болестта възниква най-често при хора с наднормено тегло, диабет или нарушения в липидния профил. Въпреки че в началните си стадии НАМЧБ може да протече безсимптомно, с времето може да доведе до сериозни усложнения като възпаление на черния дроб, фиброза и дори цироза.
Генетичната загадка зад заболяването
Международен екип от изследователи, ръководен от експерти от университети в Южна Корея, прави революционно откритие. Те идентифицират специфична молекула, наречена микроРНК-93 (miR-93), която играе ключова роля в омазняването на черния дроб. Тази молекула се намира в чернодробните клетки и контролира активността на определени гени.
Изследователите установяват, че при пациенти с НАМЧБ нивата на miR-93 са значително по-високи от нормалните. Високите концентрации на тази молекула причиняват редица вредни ефекти в черния дроб, като стимулират натрупването на мазнини, предизвикват възпаление и способстват за образуването на фиброзна тъкан.
Как miR-93 вреди на черния дроб
Механизмът на действие на miR-93 е особено коварен. Тази молекула блокира работата на ген, наречен SIRT1, който е жизненоважен за правилното функциониране на липидния метаболизъм в чернодробните клетки. Когато SIRT1 не може да изпълнява функциите си, клетките губят способността си да обработват мазнините по подходящ начин.
Експериментите върху лабораторни мишки потвърждават тези наблюдения. Когато учените блокират производството на miR-93, мишките показват значително намаляване на натрупването на мазнини в черния дроб. Освен това се подобри и тяхната инсулинова чувствителност, а маркерите за чернодробна функция се нормализираха.
Витамин В3 като неочаквано решение
В търсенето на лечение изследователите тестват 150 различни лекарства. Резултатите показаха нещо изненадващо, най-ефективното вещество срещу вредните ефекти на miR-93 се оказваа витамин В3, познат още като ниацин.
Този витамин, който можем да намерим в обикновените аптеки, демонстрира забележителна способност да потиска активността на miR-93. При мишките, лекувани с витамин В3, нивата на вредната молекула в черния дроб значително намаляват, докато активността на благотворния ген SIRT1 се увеличава драматично.
Как витаминът възстановява баланса
Механизмът на действие на витамин В3 при НАМЧБ е елегантен в своята простота. Когато витаминът потисне miR-93, генът SIRT1 отново може да функционира нормално. Активираният SIRT1 възстановява нарушените процеси на липидния метаболизъм и по този начин нормализира начина, по който черният дроб обработва мазнините.
Този процес на възстановяване не само спира допълнителното натрупване на липиди в черния дроб, но също така помага за редуцирането на възпалението и предотвратява образуването на фиброзна тъкан, два от най-опасните аспекта на прогресиращата мастна чернодробна болест.
Обещаващи перспективи за пациентите
Резултатите от изследването отварят вратите към нов подход за лечение на MASLD. Витамин В3 вече се използва в медицинската практика за лечение на нарушения в липидния профил и е доказано безопасен при дългосрочно приложение. Това прави перспективата за неговото прилагане при омазнен черен дроб особено обещаваща.
Изследователският екип подчертава, че откритието им има висока транслационна клинична значимост, което означава, че резултатите могат бързо да бъдат приложени в клиничната практика. Витаминът може да се използва самостоятелно или в комбинация с други терапии за постигане на по-добри резултати при пациенти с омазнен черен дроб.
Какво означава това за преспективите в лечението на омазнен черен дроб
Това проучване представлява важен момент в разбирането и лечението на Неалкохолната мастна чернодробна болест. За първи път учените са успели точно да разяснят молекулния произход на заболяването и да идентифицират достъпно и безопасно лечение.
Въпреки че са необходими допълнителни клинични изследвания за потвърждаване на ефективността при хора, първоначалните резултати вдъхват оптимизъм. За милионите пациенти с Неалкохолната мастна чернодробна болест по света това откритие може да означава преломен момент в битката срещу заболяването, което до момента нямаше ефективно лечение.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.