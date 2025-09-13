Нова надежда се появява за милионите хора, страдащи от Неалкохолна мастна чернодробна болест (НАМЧБ). Учени откриват, че витамин В3 може да се превърне в мощно оръжие срещу това все по-разпространено заболяване, което засяга всеки трети човек на планетата, съобщава Scitech Daily.

Метаболитно-асоциираната мастна чернодробна болест е медицинско състояние, при което в черния дроб се натрупват мазнини.

Приблизително 30% от световното население, това са над 2 млрд. души, са засегнати от това заболяване. До скоро лекарите не разполагат с ефективни целеви терапии за лечението му, което прави Неалкохолната мастна чернодробна болест особено предизвикателно за управление.

Снимка: iStock

Болестта възниква най-често при хора с наднормено тегло, диабет или нарушения в липидния профил. Въпреки че в началните си стадии НАМЧБ може да протече безсимптомно, с времето може да доведе до сериозни усложнения като възпаление на черния дроб, фиброза и дори цироза.

Генетичната загадка зад заболяването

Международен екип от изследователи, ръководен от експерти от университети в Южна Корея, прави революционно откритие. Те идентифицират специфична молекула, наречена микроРНК-93 (miR-93), която играе ключова роля в омазняването на черния дроб. Тази молекула се намира в чернодробните клетки и контролира активността на определени гени.

Изследователите установяват, че при пациенти с НАМЧБ нивата на miR-93 са значително по-високи от нормалните. Високите концентрации на тази молекула причиняват редица вредни ефекти в черния дроб, като стимулират натрупването на мазнини, предизвикват възпаление и способстват за образуването на фиброзна тъкан.

Как miR-93 вреди на черния дроб

Механизмът на действие на miR-93 е особено коварен. Тази молекула блокира работата на ген, наречен SIRT1, който е жизненоважен за правилното функциониране на липидния метаболизъм в чернодробните клетки. Когато SIRT1 не може да изпълнява функциите си, клетките губят способността си да обработват мазнините по подходящ начин.

Снимка: iStock

Експериментите върху лабораторни мишки потвърждават тези наблюдения. Когато учените блокират производството на miR-93, мишките показват значително намаляване на натрупването на мазнини в черния дроб. Освен това се подобри и тяхната инсулинова чувствителност, а маркерите за чернодробна функция се нормализираха.

Витамин В3 като неочаквано решение

В търсенето на лечение изследователите тестват 150 различни лекарства. Резултатите показаха нещо изненадващо, най-ефективното вещество срещу вредните ефекти на miR-93 се оказваа витамин В3, познат още като ниацин.

Този витамин, който можем да намерим в обикновените аптеки, демонстрира забележителна способност да потиска активността на miR-93. При мишките, лекувани с витамин В3, нивата на вредната молекула в черния дроб значително намаляват, докато активността на благотворния ген SIRT1 се увеличава драматично.

Как витаминът възстановява баланса

Механизмът на действие на витамин В3 при НАМЧБ е елегантен в своята простота. Когато витаминът потисне miR-93, генът SIRT1 отново може да функционира нормално. Активираният SIRT1 възстановява нарушените процеси на липидния метаболизъм и по този начин нормализира начина, по който черният дроб обработва мазнините.

Този процес на възстановяване не само спира допълнителното натрупване на липиди в черния дроб, но също така помага за редуцирането на възпалението и предотвратява образуването на фиброзна тъкан, два от най-опасните аспекта на прогресиращата мастна чернодробна болест.

Обещаващи перспективи за пациентите

Резултатите от изследването отварят вратите към нов подход за лечение на MASLD. Витамин В3 вече се използва в медицинската практика за лечение на нарушения в липидния профил и е доказано безопасен при дългосрочно приложение. Това прави перспективата за неговото прилагане при омазнен черен дроб особено обещаваща.

Снимка: DELL-E

Изследователският екип подчертава, че откритието им има висока транслационна клинична значимост, което означава, че резултатите могат бързо да бъдат приложени в клиничната практика. Витаминът може да се използва самостоятелно или в комбинация с други терапии за постигане на по-добри резултати при пациенти с омазнен черен дроб.

Какво означава това за преспективите в лечението на омазнен черен дроб

Това проучване представлява важен момент в разбирането и лечението на Неалкохолната мастна чернодробна болест. За първи път учените са успели точно да разяснят молекулния произход на заболяването и да идентифицират достъпно и безопасно лечение.

Въпреки че са необходими допълнителни клинични изследвания за потвърждаване на ефективността при хора, първоначалните резултати вдъхват оптимизъм. За милионите пациенти с Неалкохолната мастна чернодробна болест по света това откритие може да означава преломен момент в битката срещу заболяването, което до момента нямаше ефективно лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.