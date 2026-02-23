Нов кръвен тест за Алцхаймер, разработен от учени в САЩ, обещава ранна диагностика на Алцхаймер няколко години преди появата на симптоми.

Според проучване, публикувано в научното списание Nature Medicine, един единствен кръвен тест може да предскаже появата на симптомите на Алцхаймер с точност до три-четири години, дълго преди да се появи каквато и да е загуба на памет.

Какво открива новото изследване?

Изследователи от Медицинското училище на Вашингтонския университет в Сейнт Луис (WashU Medicine) разработват модел, базиран на измерване на нивата на протеин p-tau217, биомаркер, открит в течната част на кръвта (плазма).

Проучването обхваща данни от 603 възрастни, участници в две дългосрочни научни програми: Knight ADRC и Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). Резултатите показват, че нивата на p-tau217 в плазмата точно отразяват натрупването на амилоид и тау протеини в мозъка, процес, който започва безсимптомно дълги години преди да се появят първите когнитивни увреждания.

"Нашата работа показва, че кръвните тестове, които са значително по-евтини и достъпни от мозъчни скенери или изследвания на гръбначно-мозъчна течност, могат да се използват за прогнозиране на началото на симптомите на Алцхаймер", коментира д-р Сузан Е. Шиндлер, старши автор на изследването.

Как работи тестът?

Учените използват метафора, която прави откритието лесно разбираемо: амилоидът и тау протеините се натрупват в мозъка като годишни пръстени на дърво, по предсказуем и последователен начин.

Ключови открития:

Ако нивата на p-tau217 са се повишили на 60-годишна възраст , симптомите се появяват средно около 20 години по-късно

Ако нивата са се покачили на 80 години , симптомите следват средно след 11 години

По-младите мозъци понасят патологичните промени по-дълго, докато по-възрастните развиват симптоми при по-ниски нива на натрупване

Това откритие е особено важно за ранната диагностика на деменция и превенцията на загубата на памет.

Защо това е важно за медицинската наука?

В целия европейски регион около 12,1 млн. души живеят с деменция, като от тях около 60–70% са слуаи на болестта на Алцхаймер. В България деменцията засяга десетки хиляди семейства, а достъпът до ранна диагностика остава ограничен.

Иновациите в неврологията, свързани с биомаркери за Алцхаймер като p-tau217, отварят нова врата:

По-бързи клинични изпитвания за Алцхаймер , чрез прецизно идентифициране на пациенти в рисковия прозорец.

По-ранна интервенция при деменция , преди мозъкът да е претърпял необратими увреждания.

Персонализирана медицина , лекарите ще могат да изготвят индивидуален план за всеки пациент въз основа на реалния му биологичен риск.

Важно е да се отбележи, че към момента изследването на плазма p-tau217 не се препоръчва за хора без симптоми извън рамките на клинични проучвания. Тестът PrecivityAD2, използван в изследването, е клинично достъпен, но се прилага основно при пациенти с вече проявени когнитивни нарушения.

Екипът е публикувал своя програмен код публично, а д-р Петерсен е създал уеб приложение, което позволява на изследователи да анализират моделите в детайли, стъпка към по-широкото им бъдещо приложение.

Новият кръвен тест за Алцхаймер, базиран на биомаркер p-tau217 стойности, представлява значителен пробив в диагностиката преди появата на симптоми. Той предлага реална надежда за ускоряване на клиничните изпитвания, персонализирана превенция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

