Нов кръвен тест за Алцхаймер, разработен от учени в САЩ, обещава ранна диагностика на Алцхаймер няколко години преди появата на симптоми.
Според проучване, публикувано в научното списание Nature Medicine, един единствен кръвен тест може да предскаже появата на симптомите на Алцхаймер с точност до три-четири години, дълго преди да се появи каквато и да е загуба на памет.
Какво открива новото изследване?
Изследователи от Медицинското училище на Вашингтонския университет в Сейнт Луис (WashU Medicine) разработват модел, базиран на измерване на нивата на протеин p-tau217, биомаркер, открит в течната част на кръвта (плазма).
Проучването обхваща данни от 603 възрастни, участници в две дългосрочни научни програми: Knight ADRC и Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). Резултатите показват, че нивата на p-tau217 в плазмата точно отразяват натрупването на амилоид и тау протеини в мозъка, процес, който започва безсимптомно дълги години преди да се появят първите когнитивни увреждания.
"Нашата работа показва, че кръвните тестове, които са значително по-евтини и достъпни от мозъчни скенери или изследвания на гръбначно-мозъчна течност, могат да се използват за прогнозиране на началото на симптомите на Алцхаймер", коментира д-р Сузан Е. Шиндлер, старши автор на изследването.
Как работи тестът?
Учените използват метафора, която прави откритието лесно разбираемо: амилоидът и тау протеините се натрупват в мозъка като годишни пръстени на дърво, по предсказуем и последователен начин.
Ключови открития:
- Ако нивата на p-tau217 са се повишили на 60-годишна възраст, симптомите се появяват средно около 20 години по-късно
- Ако нивата са се покачили на 80 години, симптомите следват средно след 11 години
- По-младите мозъци понасят патологичните промени по-дълго, докато по-възрастните развиват симптоми при по-ниски нива на натрупване
Това откритие е особено важно за ранната диагностика на деменция и превенцията на загубата на памет.
Защо това е важно за медицинската наука?
В целия европейски регион около 12,1 млн. души живеят с деменция, като от тях около 60–70% са слуаи на болестта на Алцхаймер. В България деменцията засяга десетки хиляди семейства, а достъпът до ранна диагностика остава ограничен.
Иновациите в неврологията, свързани с биомаркери за Алцхаймер като p-tau217, отварят нова врата:
- По-бързи клинични изпитвания за Алцхаймер, чрез прецизно идентифициране на пациенти в рисковия прозорец.
- По-ранна интервенция при деменция, преди мозъкът да е претърпял необратими увреждания.
- Персонализирана медицина, лекарите ще могат да изготвят индивидуален план за всеки пациент въз основа на реалния му биологичен риск.
Важно е да се отбележи, че към момента изследването на плазма p-tau217 не се препоръчва за хора без симптоми извън рамките на клинични проучвания. Тестът PrecivityAD2, използван в изследването, е клинично достъпен, но се прилага основно при пациенти с вече проявени когнитивни нарушения.
Екипът е публикувал своя програмен код публично, а д-р Петерсен е създал уеб приложение, което позволява на изследователи да анализират моделите в детайли, стъпка към по-широкото им бъдещо приложение.
Новият кръвен тест за Алцхаймер, базиран на биомаркер p-tau217 стойности, представлява значителен пробив в диагностиката преди появата на симптоми. Той предлага реална надежда за ускоряване на клиничните изпитвания, персонализирана превенция.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
----------------------------------------------
Източници
- Petersen KK, Milà-Alomà M, Li Y, et al. Прогнозиране на началото на симптоматична болест на Алцхаймер с помощта на плазмен %p-tau217 часовников модел. Nature Medicine. 19 февруари 2026. DOI: 10.1038/s41591-026-04206-y — nature.com
- Science Daily. Прост кръвен тест може да предскаже Алцхаймер години преди загубата на памет. 22 февруари 2026 — sciencedaily.com
- WashU Medicine. Кръвните тестове „часовници" предсказват кога ще започнат симптомите на Алцхаймер. Медицинско училище на Вашингтонския университет, Сейнт Луис — medicine.washu.edu