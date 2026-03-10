Съсирването на кръвта, известно още като коагулация, е нормален процес, който ви помага да спрете кървенето, когато кръвоносните ви съдове се увредят или повредят.

Когато кръвоносен съд е увреден, кръвните тромбоцити и протеините в плазмата (течната част на кръвта) обединяват сили, за да създадат кръвен съсирек (тромб).

Обикновено тялото ви разгражда кръвния съсирек и се отървава от него по естествен път. Но понякога кръвни съсиреци могат да се образуват вътре в кръвоносните съдове дори без нараняване или може да не изчезнат сами.

Кръвните съсиреци са струпвания на кръв, които могат да се образуват във вашите артерии и вени (които са два различни вида кръвоносни съдове).

Няколко фактора могат да повлияят на риска от образуване на кръвен съсирек, включително увреждане на кръвоносен съд, основно здравословно състояние, при което кръвта се съсирва повече от нормалното, и забавяне или блокиране на кръвния поток.

Основни причини за образуване на кръвни съсиреци

Кръвните съсиреци, които се образуват в артериите (кръвоносните съдове, които пренасят кръв от сърцето до останалата част от тялото), обикновено се появяват, когато натрупване на плака в артерията се спука (разкъса). Плаките са отлагания на холестерол, калций и мастни вещества в кръвоносните съдове.

Снимка: Canva

Този процес може да доведе до запушвания, които прекъсват кръвообращението. Но когато съсирек се образува необичайно във вена, той може да блокира кръвния поток обратно към сърцето и да причини болка и подуване.

Има три основни причини за образуване на кръвни съсиреци, които включват:

Увреждане на вътрешната обвивка на кръвоносните съдове

Основно здравословно състояние, при което кръвта се съсирва по-лесно от нормалното

Бавен или застоял кръвен поток във вашите артерии или вени

Тези причини се наричат ​​общо „триада на Вирхов“, кръстена на учения, който за първи път ги е идентифицирал.

Увреждане на вътрешната обвивка на кръвоносните съдове

Има няколко причини, които трябва да се имат предвид, когато лигавицата на кръвоносните съдове се увреди. Потенциалните причини за нараняване могат да включват:

Поставяне на катетър

Травма

Хирургическа намеса

Когато кръвен съсирек се образува от катетър, той може да се образува повърхностно (точно под повърхността на кожата) или дълбоко във вената.

Както повърхностните, така и дълбоките венозни съсиреци могат да причинят болка, зачервяване и чувствителност близо до увредената вена.

Вероятността от образуване на кръвен съсирек в резултат на травма може да варира в зависимост от тежестта и вида на травмата, която преживявате.

Можете също така да намалите риска или да предотвратите образуването на кръвен съсирек, като използвате стратегии:

Носене на компресивни чорапи

Правите упражнения за краката

Приемате лекарства за разреждане на кръвта (ако вашият лекар ги препоръчва)

Имайте предвид: Въпреки тези превантивни мерки, все още има малък шанс да развиете кръвен съсирек.

Анормално образуване на кръвни съсиреци

Когато кръвта ви се съсирва по-лесно, отколкото би трябвало, това може да се дължи на здравословно състояние, с което сте родени (наследено), или на нещо, което се развива по-късно в живота (придобито). Някои състояния могат да улеснят образуването на кръвни съсиреци.

Снимка: iStock

Има по-малко генетични или наследствени заболявания, които могат да увеличат риска от образуване на кръвен съсирек. По-често срещано е придобити здравословни проблеми или рискови фактори да причиняват проблеми със съсирването на кръвта. Например:

Употребата на определени лекарства (противозачатъчни хапчета или хормонозаместителна терапия

Тютюнопушене

Бременност

Операция

Наранявания

Инфекции и възпаления

Изброените могат да доведат до по-лесно съсирване на кръвта от нормалното. Дългосрочни здравословни проблеми, като затлъстяване, артрит или улцерозен колит, също могат да доведат до това състояние.

Бавен кръвен поток

Когато кръвният поток в артериите и вените ви се забави или спре, образуването на кръвен съсирек може да се развие по-лесно. Спирането или забавянето на кръвния поток е медицински известно като „стаза“.

Има два вида стаза, които могат да увеличат риска от образуване на кръвен съсирек:

Артериална (възникваща в артериите)

Венозна (възникваща във вените)

Дългите периоди на седене (като например при дълги полети или пътувания с кола), бременността и анамнезата за образуване на кръвни съсиреци могат да забавят кръвния поток и да увеличат риска от образуване на кръвен съсирек.

Кръвните съсиреци наследствени ли са?

Кръвните съсиреци в резултат на наследствени заболявания са по-рядко срещани и обикновено произтичат от генетични мутации във вашата ДНК. Тези аномалии обикновено засягат протеините, които помагат на кръвта ви да се съсирва правилно.

Тези генни мутации могат също да повлияят на начина, по който тялото ви разгражда и се отървава от кръвните съсиреци по естествен път. Примери за тези генетични промени включват дефицит на протеини, които подпомагат процеса на кръвосъсирване, като антитромбин III и протеини C и S.

Снимка: Canva

Може да имате наследствен проблем със съсирването на кръвта, ако:

Имате фамилна анамнеза за кръвни съсиреци

Имал е няколко кръвни съсиреци преди 40-годишна възраст

Имате лична история на спонтанни аборти по време на бременност

Кой получава кръвни съсиреци?

Шансовете за образуване на кръвен съсирек могат да варират в зависимост от няколко фактора. Вероятността за образуване на кръвен съсирек в дълбоките вени, например, се увеличава с възрастта.

Хората, на които е определен женски пол по рождение, са по-склонни да изпитат тези състояния, отколкото хората, на които е определен мъжки пол по рождение.

Тези, които имат анамнеза за рак, също са изложени на повишен риск. Изследванията показват също, че афроамериканците срещат кръвни съсиреци в по-висока степен, отколкото белите.

Рискови фактори за получаване на кръвни съсиреци

Кръвните съсиреци могат да се образуват по различни причини. Следните фактори могат да увеличат риска:

Да сте над 65-годишна възраст

Употреба на лекарства като противозачатъчни хапчета и хормонална терапия

Поставяне на диагноза за здравословни състояния като рак, затлъстяване, сърдечни заболявания, диабет, високо кръвно налягане , висок холестерол, автоимунни заболявания, кръвни нарушения, разширени вени и инсулт

Подлагане на химиотерапия

Заседнал начин на живот или недостатъчна физическа активност

Преживяване на фрактура на бедрото, таза или крака и прекомерно кървене или натъртване

Наличие на лична или фамилна анамнеза за образуване на кръвни съсиреци

Често предприемане на дълги пътувания (повече от час) с кола, самолет, автобус или влак, при които седите продължително време

Забременяване

Възстановяване от операция

Трайно нараняване или увреждане на кръвоносен съд

Кръвосъсирването е жизненоважен механизъм, който предпазва тялото при нараняване, но когато се активира неправилно, може да създаде сериозни рискове за здравето.

Консултирайте се с Вашия лекар, за да оцените личния си рисков профил и да обсъдите подходящи превантивни мерки, особено ако Ви предстои операция или планирате дълго пътуване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

