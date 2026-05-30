Колко близо сме до лечение на множествена склероза?

Множествената склероза все още е заболяване с неизвестен причинител и за съжаление продължава да няма лечение.
Терминът означава „много белези“ и се отнася до областите, които се появяват върху мозъка и гръбначния мозък, след като миелинът, покриващ нервите ни, е увреден.
През последните години се появяват нови медикаменти, които помагат за забавяне на прогресията на заболяването и облекчаване на симптомите, пише изданието Healthline.
Изследователите продължават да разработват нов вид лечения и да изучават повече за причините и рисковите фактори за това заболяване.
Нови терапии за модифициране на множествената склероза
Модифициращите заболяването терапии (МЗТ) са основната група медикаменти, използвани за лечение на различните видове МС:
Окрелизумаб (Ocrevus): Този медикамент е одобрен от Европейската комисия по лекарствата през 2018 година и лекува рецидивиращи форми на МС и първична прогресивна МС (ППМС). Това е засега единственият, одобрен за всичките четири вида МС. Окрелизумаб за подкожно приложение е комбинация от окрелизумаб и човешка рекомбинантна хиалуронидаза, която служи за усилвател на усвояването на лекарството.
Финголимод (Gilenya): Това лекарство е насочено към педиатричната МС. То вече е одобрено за възрастни, а през 2018 г. стана първият ДМТ, одобрен за деца. Използва се за лечение на високоактивна пристъпно-ремитентна форма на множествена склероза
Кладрибин (Mavenclad): Този медикамент е одобрен за лечение на пристъпно-ремитентна МС и активна вторично прогресивна МС. Кладрибин е лекарство, което помага на имунната система да функционира по-добре и да атакува по-малко собствените клетки на организма. Това спомага за намаляване на възпалението и увреждането на нервната система, характерни за МС.
Сипонимод (Mayzent): Този лекарствен продукт е одобрен е одобрен от Европейската медицинска агенция през 2020 година. Това е лекарство, което е предназначено за лечение на възрастни с напреднала форма на множествена склероза, известна като вторично прогресираща множествена склероза. В сравнение с плацебо, той намалява честотата на рецидивите наполовина.
Понесимод (Ponvory): От началото на 2023 година в списъка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в България включи и този лекарствен продукт сред одобрените за лечение на Множествена склероза. Той доказано намалява годишните рецидиви при рецидивиращите видове МС с 30,5% в сравнение с терифлуномида (Aubagio).
Ублитуксимаб (Briumvi): Този лекарствен продукт е моноклонално антитяло, което се прилага под формата на инфузия. Ублитуксимаб е предназначен за лечение на възрастни пациенти с рецидивиращи форми на множествена склероза с активно заболяване
Експериментални терапии за лечение на множествена склероза
Наред с вече одобрени за лечение на множествена склероза лекарства, други са в процес на проучване. В последните проучвания някои от тези лекарствени продукти показват обещаващи резултати при лечението на МС.
Резултатите от клинично изпитване фаза 2 показват, че лекарството ибудиласт може да помогне за намаляване на прогресията на МС. За да научи повече за това лекарство, производителят планира да проведе клинично изпитване във фаза 3.
Резултатите от проучване от 2017 г. предполагат, че клемастин фумарат може да помогне за възстановяване на защитното покритие около нервите при хора с рецидивиращи форми на МС. Този перорален антихистамин понастоящем се предлага без рецепта, но не в дозата, използвана в клиничното изпитване.
Терапията с трансплантация на хемопоетични стволови клетки е обещаващо ново лечение на множествена склероза, което в момента се проучва.
Напредък в генните изследвания относно множествената склероза
За да разберат причините и рисковите фактори за МС, учените търсят следи в човешкия геном.
Идентифицирани са повече от 200 генетични варианта, свързани с МС. Например в проучване от 2018 г. на Международния консорциум по генетика на множествената склероза са идентифицирани 4 нови гена, свързани с болестта.
В крайна сметка подобни открития могат да помогнат на учените да разработят нови стратегии и инструменти за прогнозиране, предотвратяване и лечение на МС.
Изследвания на чревния микробиом
Учените продължават да проучват ролята, която бактериите и другите микроби в червата ни могат да имат относно развитието и прогресирането на МС. Тази общност от бактерии е известна като нашия чревен микробиом.
Не всички бактерии са вредни. Всъщност много „приятелски“ бактерии живеят в телата ни и помагат за регулирането на имунната ни система.
Когато балансът на бактериите в тялото ни е нарушен, това може да доведе до възпаление. Тези възпаления могат да бъдат причина за развитието на автоимунни заболявания, включително и множествена склероза.
Изследването на чревния микробиом може да помогне на учените да разберат защо и как хората развиват болестта. То може също така да проправи пътя към нови подходи за лечение, включително диетични интервенции и други терапии.
