Коледа е време за радост, семейни срещи и празнична атмосфера, но зад блясъка на светлините и ароматните ястия се крият неочаквани здравни рискове. 

Всяка година десетки хиляди хора по света завършват в спешните отделения с травми, свързани с празничните приготовления. 

Коледа може да е опасна, ако не сме внимателни. Ето 10-те най-чести здравни рискове по празниците и как да ги предотвратите, за да сте сигурни, че ще прекарате добре с близките си.

1. Падания и травми у дома

Окачването на коледни светлини е класическа празнична традиция, но и един от най-рисковите моменти през сезона. Експертите отчитат, че хиляди хора се нараняват всяка година при опити да достигнат високи места с нестабилни стълби.

Спим ли по зле по Коледа: Как ни влияят алкохолът, стресът и храната

Как да се предпазите:

  • Използвайте само стабилни стълби, поставени на равна повърхност
  • Носете здрави обувки със стабилни подметки
  • Никога не се заемайте с декорацията след консумация на алкохол
  • Помолете за помощ при работа на височина

2. Токови удари и пожари

Старите коледни лампички, които са прекарали месеци в мазето, могат да станат чупливи и опасни. Според изследванията, неизправни светлини са честа причина за коледни пожари и токови удари.

Мерки за безопасност:

  • Проверете всички гирлянди за повредени кабели преди използване
  • Не претоварвайте контактите с твърде много уреди
  • Изключвайте коледните светлини през нощта
  • Заменете стари комплекти светлини на всеки няколко години

3. Настинки и заразни заболявания

Празничният сезон съвпада с пика на грипа и други респираторни инфекции. Данни показват, че през декември има 5 пъти повече спешни хоспитализации за пневмония в сравнение с август.

Снимка: iStock

Профилактика:

  • Мийте ръцете си редовно с вода и сапун
  • Избягвайте докосването на лицето
  • Ваксинирайте се срещу грип, ако сте в рискова група
  • Останете у дома, ако се чувствате зле

4. Преяждане и наддаване на тегло

Коледната трапеза може да достави повече калории от необходимите за цял ден. Преяждането не е просто еднократен проблем - то може да се превърне в тенденция.

Съвети за контрол:

  • Обръщайте внимание на размера на порциите
  • Хапвайте бавно и наслаждавайте се на храната
  • Балансирайте празничните ястия със зеленчуци
  • Поддържайте физическа активност през празниците

5. Хранителни отравяния

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), хранителните отравяния са честа коледна опасност, свързана с:

  • Храна, оставена дълго време на стайна температура
  • Недостатъчно изпечено месо (особено пуйка)
  • Кръстосано замърсяване между сурови и готови продукти

Снимка: Canva

Правила за безопасност:

  • Гответе месото до правилна вътрешна температура
  • Прибирайте бързо остатъците в хладилник

6. Тревожност и стрес

Празничният сезон може да бъде емоционално предизвикателен. Някои хора изпитват тревожност от самотата, други - от семейните събирания или финансовия натиск от коледните разходи.

Кой поема целия стрес покрай празниците: Мъжете или жените?

Как да се справите:

  • Планирайте предварително покупките и приготовленията
  • Отделете време за себе си
  • Поставете реалистични очаквания
  • Потърсете подкрепа от близки, ако е необходимо

7. Дълбоки и тежки порязвания

Коледните приготовления включват използване на достатъчно остри предмети - ножове за рязане на храна, ножици за опаковане на подаръци, счупени стъклени играчки. Експертите отчитат значително увеличение на порезни рани по празниците.

Превантивни мерки:

  • Работете бавно и внимателно с остри предмети
  • Не бързайте при рязане на храна
  • Почиствайте счупени украси незабавно
  • Дръжте острите предмети далеч от децата

8. Изгаряния и вдишване на дим

От запалени свещи и камини до задимени печки - коледните опасности от огън са многобройни. Според статистиката над 1 000 домашни пожара годишно са причинени от свещи, а използването на газови бутилки е станало особено рисково през последните години.

Важни предпазни мерки:

  • Никога не оставяйте запалени свещи без надзор
  • Проверете датата на производство на газовите бутилки
  • Поливайте естествените елхи редовно
  • Поставяйте елхата далеч от източници на топлина
  • При пържене на пуйка използвайте защитно облекло

9. Задавяне с храна

Бързането при хранене и преяждането повишават риска от задавяне. Малките играчки и шоколадчета също представляват опасност за деца и домашни любимци.

Мерки за безопасност:

  • Хапвайте бавно и дъвчете добре храната
  • Наблюдавайте малките деца по време на хранене
  • Дръжте дребни предмети и играчки далеч от досега на децата
  • Пазете шоколада от домашни любимци - токсичен е за тях
10 златни съвета за добро здраве по време на празниците

10. Прекомерна консумация на алкохол

Празниците са време за веселие, но статистиката е тревожна: стотици хиляди шофьори биват хванати да карат след употреба на алкохол годишно. Алкохолът е свързан и с повишен риск от инциденти и агресия.

Отговорно празнуване:

  • Пийте умерено и контролирано
  • Използвайте такси или споделена кола, ако сте пили
  • Никога не шофирайте след алкохол
  • Осигурете възможност за преспиване на гости, които са пили

Коледа не трябва да бъде време за посещения в спешното отделение. С малко внимание и планиране можете да защитите себе си и близките си от най-честите коледни травми и здравни рискове.

Помнете основните правила за безопасност при декориране, готвене и празнуване, поддържайте добра хигиена и контролирайте консумацията на храна и алкохол.

Пожелаваме ви безопасни и здрави празници!

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист. 

-----------------------------------------------------------------

Източници

  1. Southern California Orthopedic Group (2020): 10-те най-големи здравословни риска, с които мнозина се сблъскват по време на Коледа
  2. The Guardian (2025): Здравни експерти: Пазете се от запалими продукти и преяждане тази Коледа
  3. The Independent (2024): Доклади за инциденти с изгаряния po Коледа
  4. BBC News (2012): 10-те най-големи коледни рискове
  5. - "Top 10 Christmas Health Risks" (2012) https://www.bbc.com/news/health-20785876
  6. Forbes (2013): 12-те здравни риска на Коледа (и как да се справим с тях)