Коледа е време за радост, семейни срещи и празнична атмосфера, но зад блясъка на светлините и ароматните ястия се крият неочаквани здравни рискове.

Всяка година десетки хиляди хора по света завършват в спешните отделения с травми, свързани с празничните приготовления.

Коледа може да е опасна, ако не сме внимателни. Ето 10-те най-чести здравни рискове по празниците и как да ги предотвратите, за да сте сигурни, че ще прекарате добре с близките си.

1. Падания и травми у дома

Окачването на коледни светлини е класическа празнична традиция, но и един от най-рисковите моменти през сезона. Експертите отчитат, че хиляди хора се нараняват всяка година при опити да достигнат високи места с нестабилни стълби.

Как да се предпазите:

Използвайте само стабилни стълби, поставени на равна повърхност

Носете здрави обувки със стабилни подметки

Никога не се заемайте с декорацията след консумация на алкохол

Помолете за помощ при работа на височина

2. Токови удари и пожари

Старите коледни лампички, които са прекарали месеци в мазето, могат да станат чупливи и опасни. Според изследванията, неизправни светлини са честа причина за коледни пожари и токови удари.

Мерки за безопасност:

Проверете всички гирлянди за повредени кабели преди използване

Не претоварвайте контактите с твърде много уреди

Изключвайте коледните светлини през нощта

Заменете стари комплекти светлини на всеки няколко години

3. Настинки и заразни заболявания

Празничният сезон съвпада с пика на грипа и други респираторни инфекции. Данни показват, че през декември има 5 пъти повече спешни хоспитализации за пневмония в сравнение с август.

Снимка: iStock

Профилактика:

Мийте ръцете си редовно с вода и сапун

Избягвайте докосването на лицето

Ваксинирайте се срещу грип, ако сте в рискова група

Останете у дома, ако се чувствате зле

4. Преяждане и наддаване на тегло

Коледната трапеза може да достави повече калории от необходимите за цял ден. Преяждането не е просто еднократен проблем - то може да се превърне в тенденция.

Съвети за контрол:

Обръщайте внимание на размера на порциите

Хапвайте бавно и наслаждавайте се на храната

Балансирайте празничните ястия със зеленчуци

Поддържайте физическа активност през празниците

5. Хранителни отравяния

Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), хранителните отравяния са честа коледна опасност, свързана с:

Храна, оставена дълго време на стайна температура

Недостатъчно изпечено месо (особено пуйка)

Кръстосано замърсяване между сурови и готови продукти

Снимка: Canva

Правила за безопасност:

Гответе месото до правилна вътрешна температура

Прибирайте бързо остатъците в хладилник

6. Тревожност и стрес

Празничният сезон може да бъде емоционално предизвикателен. Някои хора изпитват тревожност от самотата, други - от семейните събирания или финансовия натиск от коледните разходи.

Как да се справите:

Планирайте предварително покупките и приготовленията

Отделете време за себе си

Поставете реалистични очаквания

Потърсете подкрепа от близки, ако е необходимо

7. Дълбоки и тежки порязвания

Коледните приготовления включват използване на достатъчно остри предмети - ножове за рязане на храна, ножици за опаковане на подаръци, счупени стъклени играчки. Експертите отчитат значително увеличение на порезни рани по празниците.

Превантивни мерки:

Работете бавно и внимателно с остри предмети

Не бързайте при рязане на храна

Почиствайте счупени украси незабавно

Дръжте острите предмети далеч от децата

8. Изгаряния и вдишване на дим

От запалени свещи и камини до задимени печки - коледните опасности от огън са многобройни. Според статистиката над 1 000 домашни пожара годишно са причинени от свещи, а използването на газови бутилки е станало особено рисково през последните години.

Важни предпазни мерки:

Никога не оставяйте запалени свещи без надзор

Проверете датата на производство на газовите бутилки

Поливайте естествените елхи редовно

Поставяйте елхата далеч от източници на топлина

При пържене на пуйка използвайте защитно облекло

9. Задавяне с храна

Бързането при хранене и преяждането повишават риска от задавяне. Малките играчки и шоколадчета също представляват опасност за деца и домашни любимци.

Мерки за безопасност:

Хапвайте бавно и дъвчете добре храната

Наблюдавайте малките деца по време на хранене

Дръжте дребни предмети и играчки далеч от досега на децата

Пазете шоколада от домашни любимци - токсичен е за тях

10. Прекомерна консумация на алкохол

Празниците са време за веселие, но статистиката е тревожна: стотици хиляди шофьори биват хванати да карат след употреба на алкохол годишно. Алкохолът е свързан и с повишен риск от инциденти и агресия.

Отговорно празнуване:

Пийте умерено и контролирано

Използвайте такси или споделена кола, ако сте пили

Никога не шофирайте след алкохол

Осигурете възможност за преспиване на гости, които са пили

Коледа не трябва да бъде време за посещения в спешното отделение. С малко внимание и планиране можете да защитите себе си и близките си от най-честите коледни травми и здравни рискове.

Помнете основните правила за безопасност при декориране, готвене и празнуване, поддържайте добра хигиена и контролирайте консумацията на храна и алкохол.

Пожелаваме ви безопасни и здрави празници!

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-----------------------------------------------------------------

Източници