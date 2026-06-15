Всеки човек може да развие киста, което е малко торбовидно образувание от тъкан, пълно с течност, въздух или друго вещество.

Повечето кисти са по-скоро безобидни и изчезват сами. Но има опасни кисти, които без навременна медицинска намеса могат да доведат до сериозни усложнения, включително рак.

Разберете кои са основните видове кисти, как да разпознаете симптомите им и колко опасни са кистите в зависимост от местоположението им.

Какво е киста?

Кистата е затворена торбичка от тъкан, която може да се образува навсякъде в тялото: под кожата, в органите, костите или мозъка.

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Според медицинската литература повечето кисти не се нуждаят от лечение. Въпреки това, при дискомфорт или рискови симптоми, лекар може да препоръча дренаж или хирургично отстраняване.

Основни видове кисти

Различните видове кисти се образуват по различни причини и в различни части на тялото. Ето преглед на най-честите:

Кожни кисти (епидермоидни)

Най-честият вид – образуват се под повърхността на кожата при блокиране на косъм. Рядко причиняват симптоми и обикновено не изискват лечение.

Кисти на яйчниците

Образуват се по време на овулация. При синдрома на поликистозните яйчници (полиендокринен метаболитен овариален синдром) яйчниците произвеждат множество малки кисти. Рядко, но могат да станат злокачествени, изискват редовно проследяване.

Колоидна мозъчна киста

Бавнорастяща, доброкачествена киста, намираща се близо до центъра на мозъка. При достатъчно голям размер блокира циркулацията на мозъчно-гръбначна течност и може да стане животозастрашаваща.

Ганглионова киста

Най-честата причина за бучка в ръката: обикновено се появява на гърба на китката. Може да изчезне сама, но понякога притиска нерв и причинява изтръпване.

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Киста на Бейкър (колянна)

Пълна с течност, образувана зад коляното. Честа при менискусни травми или артроза. Причинява болка и усещане за тежест.

Бъбречна и чернодробна киста

Обикновено безсимптомни и се откриват случайно при образно изследване. Рядко водят до усложнения, но е нужно проследяване.

Колко опасни са кистите?

Повечето кисти са доброкачествени (бенигнени) – не са ракови и не представляват непосредствена заплаха. Но въпросът „колко опасни са кистите" няма универсален отговор, а това зависи от вида, местоположението и размера.

Според данни, обобщени от специалисти в областта на онкогинекологията, комплексните яйчникови кисти - особено дермоидните, съдържащи твърди материали като зъби, коса или мазнини крият по-висок риск.

Колоидната мозъчна киста пък може да стане животозастрашаваща, ако блокира потока на мозъчно-гръбначна течност и предизвика хидроцефалия.

Опасни кисти, кога да действате веднага

Потърсете незабавна медицинска помощ при:

внезапна, силна коремна болка при яйчникова киста

обилно кървене, свързано с яйчникова киста

главоболие, объркване и загуба на съзнание (вероятна мозъчна киста)

бързо уголемяване, зачервяване или признаци на инфекция при кожна киста

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Симптоми, за които да следите

Много кисти са асимптомни. Когато се появят симптоми, те зависят от вида и местоположението:

Киста на Бейкър: болка и усещане за пълнота зад коляното

Киста на гърдата (млечната жлеза): болезненост в гърдата

Мозъчна киста: главоболие, объркване, проблеми с паметта

Киста на яйчника: натиск, подуване или болка в долната част на корема

Размерът на кистата и дали е разкъсана или инфектирана също влияят върху тежестта на симптомите.

Лечение на кисти

Повечето кисти отзвучават сами или с прости домашни мерки, например поставяне на топъл, влажен компрес върху епидермална кожна киста. Лекар преценява дали е нужно отстраняване.

Вариантите включват: дренаж, медикаментозно лечение или хирургия.

При животозастрашаващи мозъчни кисти операцията е стандартният подход. Никога не се опитвайте сами да пробиете или премахнете видима киста, рискувате инфекция и сериозни усложнения.

Кистите обикновено са безобидни, но подхождайте с внимание

Кистите са изключително разнообразни по вид, местоположение и риск. Докато повечето са безвредни и изчезват сами, опасни кисти съществуват и изискват медицинско внимание.

Ако забележите внезапни, силни симптоми или бързо уголемяващо се образувание, не отлагайте посещението при лекар. Ранното диагностициране е ключово за успешното лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Често задавани въпроси

Какво е киста по време на бременност?

Кистите на яйчниците по време на бременност са често срещани и в по-голямата си част (около 90%) са доброкачествени . Те обикновено представляват кисти на жълтото тяло (които подпомагат ранната бременност) и преминават спонтанно до 12-16 гестационна седмица. Могат ли кистите да причинят главоболие?

Колоидна мозъчна киста може да причини главоболие, особено ако блокира потока на цереброспиналната течност и причинява хидроцефалия. Какво може да влоши състоянието на киста?

Кистите могат да се влошат поради бактериални инфекции (превръщащи ги в абсцеси), разкъсване (което причинява възпаление и белези) и физическо дразнене от триене, тесни дрехи или притискане. Точните причини зависят от вида на кистата, с която се сблъсквате.

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Източници