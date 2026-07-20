Докато горещите вълни стават все по-чести заради климатичните промени, изборът на дрехи за горещо време престава да е просто въпрос на стил, а се превръща в реален инструмент за справяне с топлинния стрес

Изследователи посочват, че правилното облекло може да замести повишаването на климатика с до 2°C, което освен комфорт, пести и енергия. 

Но кое всъщност охлажда тялото,  белият цвят, свободната кройка или конкретната материя?

Влажно или сухо време е най-важният въпрос

Преди да изберете облекло, е добре да се запитате какъв е климатът около вас. При суха жега потта се изпарява лесно и всяка дишаща материя за жегите върши работа. 

Снимка: Canva

При влажност обаче въздухът вече е наситен с водна пара и потта трудно напуска тъканта, затова изборът на материя става решаващ за терморегулацията на тялото.

Бяла или черна дреха пази от горещината и слънцето

Общоприето е, че бялото отразява слънчевите лъчи, докато черното ги поглъща. Според изследване, публикувано в Nature през 1980 г. обаче, топлинното натоварване при бедуините е еднакво, независимо дали носят черни или бели роби. Обяснението е в ефекта на „комина“ при облеклото: свободните черни дрехи затоплят въздуха между плата и кожата, който след това се издига нагоре и извежда топлината навън. 

Могат ли електролитите да ни спасят в жегата?

Широките дрехи за лятото може да са по-важни от цвета им. Ако предпочитате прилепнало облекло, по-добре изберете светли тонове, тъй като влиянието на цветовете върху топлината тук е по-осезаемо. Текстурирани платове използвани често в спортните дрехи, помагат на тъканта да не залепва по кожата.

Памук срещу полиестер, коя материя е по-добра за лятото

Учени от MIT установяват, че памукът и полиестерът поглъщат и отразяват почти 99% от инфрачервеното лъчение, но пропускат 30–40% от видимата светлина, комбинация, която може да затопли тялото по-бързо. 

При спор памук срещу полиестер за спорт, синтетичните спортни екипи с влагоабсорбиране отвеждат потта по-бързо, но задържат мирис.

Снимка: Canva

Сред естествените материи за лятото ленът се откроява с отлична циркулация на въздуха благодарение на едрите си влакна, една от основните ленени дрехи ползи. Мериносовата вълна пък абсорбира влага, без да задържа мирис. Проучване, цитирано от Springer, посочва и бамбуковите влакна като материал с ниска топлопроводимост и добър комфорт. 

8 начина да се охладим в жегата

Изпотяване, изпарение и охлаждане

Физикът Рет Алан от университета Southeastern Louisiana обяснява, че материята трябва да позволява на водните пари да преминават свободно, за да не блокира изпарението на потта. Именно изпотяването и изпарението са основният естествен механизъм на тялото за как да се охлаждаме в жегата, а мокра тъкан върху кожата, доколкото е практично, засилва този ефект допълнително.

Умни тъкани и технологии на бъдещето

Изследователи от Университета в Мериленд разработват синтетични влакна, които променят структурата си според температурата, а екип, публикувал резултати в Science, тества ленти в тъканта, които се извиват при жега и разсейват топлината с над 2°C. Други екипи изследват „фазово-променящи се" материали, поглъщащи излишната топлина при затопляне,  посока, в която умните тъкани и технологии обещават да променят летния гардероб. 

Какви са симптомите на топлинен удар и слънчасване

Не забравяйте UV защитата

При избора на облекло за горещи дни предпазването от UV лъчи остава приоритет, оголената кожа охлажда по-добре, но е изложена на слънчево изгаряне и дрехи с UV защита или консултация с дерматоло са разумна предпазна мярка при продължителна експозиция.

Как да изберем летни дрехи?

Снимка: Canva

  • Заложете на широки, леки кройки от естествени материи като лен и памук.
  • При влажна жега предпочетете технически тъкани, отвеждащи влагата.
  • В градска среда с високи температури комбинирайте светли цветове с UV защита.
  • За топлинен стрес превенция при градски горещини пийте вода и правете почивки на сянка. 
Каква е опасността за здравето от рекордните горещини?

Изборът на дрехи за горещо време не се свежда до цвят,  кройката, материята и влажността на въздуха имат също толкова значение. Съчетаването на естествени тъкани, подходяща кройка и UV защита остава основа на здравословния начин на живот през летните месеци, докато науката продължава да предлага нови, „умни" решения за охлаждане.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници

 

  1. BBC Future. Кое е най-доброто облекло, което ни пази хладни

  2. Американски институт по физика (AIP), Inside Science — изследвания за топлообмена и тъканите

  3. BBC Science Focus. Наистина ли белите дрехи ни пазят хладни през лятото

  4. Nature (1980). Изследване за терморегулацията при бедуините и черните роби

  5. The Rake. Как да носим seersucker и текстурирани платове

  6. Taylor & Francis, Temperature. Научна публикация за дишащи тъкани и пренос на водна пара

  7. Springer, Sports Medicine, Open. Изследване за влагоабсорбиращи спортни материи

  8. NPR. Научнопопулярен материал за физиката на охлаждащото облекло

  9. Springer (глава от книга). Изследване за бамбукови влакна и ниска топлопроводимост

  10. ACS Photonics. Изследване на MIT за оптимизирани найлонови и полиестерни влакна

  11. Science (AAAS). Изследване на Университета в Мериленд за адаптивни синтетични влакн

  12. ACS Applied Materials & Interfaces. Изследване за "фазово-променящи се" охлаждащи материали