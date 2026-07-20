Докато горещите вълни стават все по-чести заради климатичните промени, изборът на дрехи за горещо време престава да е просто въпрос на стил, а се превръща в реален инструмент за справяне с топлинния стрес.
Изследователи посочват, че правилното облекло може да замести повишаването на климатика с до 2°C, което освен комфорт, пести и енергия.
Но кое всъщност охлажда тялото, белият цвят, свободната кройка или конкретната материя?
Влажно или сухо време е най-важният въпрос
Преди да изберете облекло, е добре да се запитате какъв е климатът около вас. При суха жега потта се изпарява лесно и всяка дишаща материя за жегите върши работа.
При влажност обаче въздухът вече е наситен с водна пара и потта трудно напуска тъканта, затова изборът на материя става решаващ за терморегулацията на тялото.
Бяла или черна дреха пази от горещината и слънцето
Общоприето е, че бялото отразява слънчевите лъчи, докато черното ги поглъща. Според изследване, публикувано в Nature през 1980 г. обаче, топлинното натоварване при бедуините е еднакво, независимо дали носят черни или бели роби. Обяснението е в ефекта на „комина“ при облеклото: свободните черни дрехи затоплят въздуха между плата и кожата, който след това се издига нагоре и извежда топлината навън.
Широките дрехи за лятото може да са по-важни от цвета им. Ако предпочитате прилепнало облекло, по-добре изберете светли тонове, тъй като влиянието на цветовете върху топлината тук е по-осезаемо. Текстурирани платове използвани често в спортните дрехи, помагат на тъканта да не залепва по кожата.
Памук срещу полиестер, коя материя е по-добра за лятото
Учени от MIT установяват, че памукът и полиестерът поглъщат и отразяват почти 99% от инфрачервеното лъчение, но пропускат 30–40% от видимата светлина, комбинация, която може да затопли тялото по-бързо.
При спор памук срещу полиестер за спорт, синтетичните спортни екипи с влагоабсорбиране отвеждат потта по-бързо, но задържат мирис.
Сред естествените материи за лятото ленът се откроява с отлична циркулация на въздуха благодарение на едрите си влакна, една от основните ленени дрехи ползи. Мериносовата вълна пък абсорбира влага, без да задържа мирис. Проучване, цитирано от Springer, посочва и бамбуковите влакна като материал с ниска топлопроводимост и добър комфорт.
Изпотяване, изпарение и охлаждане
Физикът Рет Алан от университета Southeastern Louisiana обяснява, че материята трябва да позволява на водните пари да преминават свободно, за да не блокира изпарението на потта. Именно изпотяването и изпарението са основният естествен механизъм на тялото за как да се охлаждаме в жегата, а мокра тъкан върху кожата, доколкото е практично, засилва този ефект допълнително.
Умни тъкани и технологии на бъдещето
Изследователи от Университета в Мериленд разработват синтетични влакна, които променят структурата си според температурата, а екип, публикувал резултати в Science, тества ленти в тъканта, които се извиват при жега и разсейват топлината с над 2°C. Други екипи изследват „фазово-променящи се" материали, поглъщащи излишната топлина при затопляне, посока, в която умните тъкани и технологии обещават да променят летния гардероб.
Не забравяйте UV защитата
При избора на облекло за горещи дни предпазването от UV лъчи остава приоритет, оголената кожа охлажда по-добре, но е изложена на слънчево изгаряне и дрехи с UV защита или консултация с дерматоло са разумна предпазна мярка при продължителна експозиция.
Как да изберем летни дрехи?
- Заложете на широки, леки кройки от естествени материи като лен и памук.
- При влажна жега предпочетете технически тъкани, отвеждащи влагата.
- В градска среда с високи температури комбинирайте светли цветове с UV защита.
- За топлинен стрес превенция при градски горещини пийте вода и правете почивки на сянка.
Изборът на дрехи за горещо време не се свежда до цвят, кройката, материята и влажността на въздуха имат също толкова значение. Съчетаването на естествени тъкани, подходяща кройка и UV защита остава основа на здравословния начин на живот през летните месеци, докато науката продължава да предлага нови, „умни" решения за охлаждане.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници
- BBC Future. Кое е най-доброто облекло, което ни пази хладни
Американски институт по физика (AIP), Inside Science — изследвания за топлообмена и тъканите
BBC Science Focus. Наистина ли белите дрехи ни пазят хладни през лятото
Nature (1980). Изследване за терморегулацията при бедуините и черните роби
Taylor & Francis, Temperature. Научна публикация за дишащи тъкани и пренос на водна пара
Springer, Sports Medicine, Open. Изследване за влагоабсорбиращи спортни материи
NPR. Научнопопулярен материал за физиката на охлаждащото облекло
Springer (глава от книга). Изследване за бамбукови влакна и ниска топлопроводимост
ACS Photonics. Изследване на MIT за оптимизирани найлонови и полиестерни влакна
Science (AAAS). Изследване на Университета в Мериленд за адаптивни синтетични влакн
ACS Applied Materials & Interfaces. Изследване за "фазово-променящи се" охлаждащи материали