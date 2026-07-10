Термометрите се качват, а тялото се бори да поддържа баланс, въпросът как да се охладим в жегата става все по-актуален всяко лято.

Нормалната телесна температура е около 37°C, но при силна жега, физическо натоварване или определени здравословни състояния тя може бързо да се повиши. Лекари обясняват защо тялото прегрява, кои осем метода реално помагат за охлаждане на тялото, и кога високата температура е сигнал да потърсите лекар.

Защо тялото прегрява

Мозъчна структура, наречена хипоталамус, действа като термостат на организма, това е основата на терморегулация и хипоталамус. Когато засече повишена температура, той задейства изпотяване, за да охлади тялото. Сред честите хипертермия причини са:

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престой на горещо и слънце

интензивна физическа активност

инфекции и вируси (фебрилно състояние)

определени лекарства (диуретици, бета-блокери)

менопауза и топли вълни

свръхактивна щитовидна жлеза

Според данни на Американската национална администрация по океаните и атмосферата, средната температура на сушата и океаните расте устойчиво от близо 150 години, а проучване от 2021 г. посочва климатичните промени като причина за над 37% от смъртните случаи, свързани с топлина в световен мащаб.

8 начина за сваляне на температура у дома

Пийте студени течности. Водата и студеният чай охлаждат организма отвътре и предотвратяват дехидратация. Потърсете по-хладно място. Преминаването в помещение или сянка позволява на тялото да губи топлина чрез конвекция. Влезте във вода. Хладен душ, вана или компрес охлаждат тялото чрез директен контакт (проводимост). Прилагайте студени компреси върху ключови точки , китки, врат, гърди, слепоочия, където вените са близо до кожата.

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Ограничете движението. Тялото отделя топлина при активност, по-малко натоварване означава по-малко прегряване. Обличайте леки, дишащи тъкани като памук и лен вместо синтетика. Обмислете добавки при определени състояния. Проучване, публикувано в научна база данни на NCBI, сочи, че масло от вечерна иглика и черен кохош намаляват честотата на горещите вълни при перименопауза. Проверете щитовидната жлеза. При необяснимо висока температура, ускорен пулс и изпотяване е разумно изследване на хормони при лекар-ендокринолог, който може да установи дали причината е свръхактивна щитовидна жлеза.

Симптоми, които не бива да се пренебрегват

Специалисти разграничават три степени на прегряване:

Топлинни спазми , мускулна болка, замайване, висока температура; отшумяват с почивка и течности.

Топлинно изтощение , добавят се повръщане, главоболие, затруднена концентрация; изисква медицинско внимание, ако симптomите продължат над час.

Топлинен удар (симптоми) , гърчове, загуба на съзнание, чернодробна недостатъчност; спешно състояние, изискващо болнична помощ.

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Особено уязвими са възрастни хора над 65 години, хора със сърдечни или белодробни заболявания, както и деца, слънчевият удар при деца протича бързо и изисква незабавна реакция.

Кога да потърсим лекар при висока температура

При възрастни телесна температура от 39,4°C или по-висока изисква незабавен контакт с лекар. При висока температура при бебе под 3 месеца, праг от 38°C вече е причина за преглед; при деца над 3 месеца, 38,5°C или температура, продължаваща над 24 часа.

Търсете медицинска помощ и при затруднено дишане, необичайна сънливост или раздразнителност, вкочанен врат, светлочувствителност, повръщане, отказ от течности или признаци на обезводняване.

Относно лекове за сваляне на температура, антипиретици прием като ибупрофен може да помогне при високо температура причинена от вируси, но истинската причина трябва да установи лекар, особено при повтарящи се епизоди.

Тялото разполага с естествени механизми за охлаждане чрез изпотяване, конвекция и проводимост, но жегата, някои лекарства и здравословни състояния могат да ги затруднят. Хидратацията, ограничаването на движението през най-горещите часове и разпознаването на дехидратация симптоми остават най-достъпният начин как да се разхладим в жегата.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници