Ранните предупредителни признаци за апендицит включват внезапна, интензивна болка, която започва близо до пъпа и се разпространява до долната дясна част на корема.

Тази болка често е съпроводена с гадене и температура. Бързите действия могат да предотвратят животозастрашаващия риск от спукване на апендикса.

В тази статия разглеждаме какви са първите признаци на апендицит, как да разберете дали болката в корема може да е апендицит и какви са съпътстващите стомашно-чревни симптоми, които съпътстват състоянието.

Как да разберете кога болката в корема може да е апендицит

Остра, внезапна болка в корема близо до пъпа е най-честият ранен признак на апендицит. Въпреки че апендиксът е по-ниско в корема, болката започва близо до центъра на корема, тъй като мембраната, която покрива червата (перитонеумът), също е възпалена.

Тази болка често започва преди други симптоми на апендицит. С влошаването на състоянието, болката се премества по-близо до мястото, където се намира апендиксът – към долната дясна страна на корема, близо до тазобедрената кост. Това е известно като точката на Макбърни.

Болката при апендицит обикновено продължава и бързо се влошава. Тя няма да се подобри с изхождане или лекарства без рецепта.

Въпреки че болката може да бъде объркана с други проблеми в началото, тя обикновено придобива някои уникални черти, които могат да ви помогнат да я разграничите.

Болката при апендицит се характеризира със следното:

Концентрирано в една област, вместо да се усеща в целия корем

Интензивен и труден за игнориране (дори потенциално достатъчно лош, за да ви събуди от сън)

Постоянна, продължаваща от няколко часа до няколко дни (докато не се лекува или апендиксът не се спука, което може да накара болката внезапно да се облекчи, само за да се влоши отново)

Влошава се при движение, дълбоко дишане, кашляне, кихане или блъскане (например, когато преминавате през неравност на пътя, докато пътувате с кола)

Може ли болката от апендицит да се появява бавно?

Пристъпите на остър апендицит обикновено се появяват внезапно. Хроничният апендицит, от друга страна, може да причини по-слаба болка, която се появява по-бавно и може да се появява и изчезва в рамките на дни, седмици, месеци или дори години. Други признаци на апендицит може или да липсват, или да се увеличават и намаляват с болка.

Други места на болка при апендицит

Въпреки че повечето случаи на апендицит включват болка в долния десен квадрант на корема, има изключения:

Напреднала бременност: Може да усетите болка в горния десен квадрант

Ретроперитонеален апендикс: Болката може да е по-силна в долната дясна част на гърба/хълбока

Редки случаи: Болката може да е отляво, ако апендиксът ви е по-голям или имате изключително дълго черво

Потърсете медицинска помощ, дори ако имате симптоми, които не са на „правилното място“.

Стомашно-чревни симптоми, свързани с апендицит

Стомашно-чревните симптоми могат да бъдат сред ранните признаци на апендицит. Те включват:

Загуба на апетит: Когато тялото ви знае, че нещо не е наред, то може да ви подтикне да избягвате хранене, за да намалите натоварването на стомашно-чревния си тракт.

Гадене и повръщане: Тъй като тялото ви започва да се бори с възпалението и инфекцията от апендицит, може да ви се пригади и да повърнете. За разлика от вирусното заболяване, няма да се почувствате по-добре след повръщане, ако имате апендицит. Всъщност може да започнете да се чувствате по-зле.

Проблеми с отделянето на газове: Може да се чувствате или да изглеждате подути, но да откриете, че не можете да произведете газове и да получите облекчение.

Запек и диария: Инфекция или възпаление в стомашно-чревния тракт може да ускори изхождането и да причини разхлабени изпражнения или да го забави и да затрудни изхождането. В някои случаи това може дори да доведе до пълно спиране на храносмилането.

Апендицит при деца

Симптомите на апендицит при децата не винаги са същите като при възрастните. Дори когато са, децата може да имат затруднения да опишат как се чувстват. Ако забележите, че детето ви държи корема си, ходи прегърбено или показва дискомфорт около корема си, незабавно потърсете медицинска помощ.

Рискове от игнориране на ранните признаци на апендицит

Не можете сами да си поставите диагноза апендицит, но можете да сравните симптомите си с някои от ключовите характеристики на възпален апендикс и да видите дали те съвпадат.

Ако това се случи, или дори ако смятате, че може да се случи, отидете в спешното отделение. Изключително малко вероятно е апендицитът да се подобри сам без лечение.

Проучванията показват, че чакането повече от 48 часа за поставяне на диагноза и започване на лечение води до усложнения над 60%.

Вашият лекар ще действа бързо, за да потвърди или изключи наличието на апендицит. Той ще ви попита за симптомите и медицинската ви история, ще ви направи физически преглед и ще ви проведе някои тестове, за да постави диагноза.

Ако апендиксът ви все още не се е спукал, времето за предотвратяване на усложнения изтича.

Разкъсване на апендикса

Времето, необходимо на апендицит да доведе до спукване на апендикса, варира, но това може да се случи в рамките на часове до ден-два.

Като цяло данните показват, че рискът от спукване на апендикса, ако получите лечение в рамките на първите 24 до 36 часа, е нисък.

Рискът се увеличава с около 5% за всеки час след 36 часа, през които чакате.

Възпаленият апендикс може да се спука или да протече и да доведе до сериозна инфекция, която може да се разпространи в цялото тяло и потенциално да бъде фатална. Ето защо обикновено се лекува с апендектомия - операция за отстраняване на апендикса.

Може да се наложи да приемате антибиотици (интравенозно или като хапче през устата) известно време след отстраняването на апендикса.

Апендицитът е състояние, което изисква бърза реакция и повишено внимание към сигналите на тялото. Ключовият маркер често е специфичната болка, която започва около пъпа и се „мести“ в долната дясна част на корема, засилвайки се при движение или кашлица. Не бива да се пренебрегват и съпътстващи симптоми като загуба на апетит, гадене или невъзможност за отделяне на газове.

Тъй като рискът от сериозни усложнения и спукване на апендикса нараства значително след първите 36 часа, времето е най-важният фактор за успешното лечение и бързото възстановяване.

Ако изпитвате остра, прогресираща болка в коремната област, не се опитвайте да се лекувате сами с болкоуспокояващи, тъй като те могат да маскират симптомите.

Консултирайте се незабавно с Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ, за да избегнете животозастрашаващи последици.

