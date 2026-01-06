Процентът на преживяемост при рак варира значително в зависимост от вида на рака, стадия, в който е диагностициран, и здравната система на дадена страна. Като цяло обаче, все повече хора преживяват раковите заболявания, отколкото преди.

Ново проучване установява, че хората, които водят здравословен начин на живот, правят редовни упражнения, следват здравословна и балансирана диета, не пушат и поддържат теглото и кръвното си налягане под контрол, могат значително да подобрят шансовете си за по-дълъг живот, съобщава авторитетното издание MedicalNewsToday.

Какво показва новото италианско изследване?

Проучването, публикувано в European Heart Journal, доказва, че навиците, които са полезни за сърдечно-съдовото здраве, могат да намалят риска от смъртност от рак, както и да намалят общия риск от смъртност при оцелелите от рак с до 38%.

Проучването е проведено сред 849 преживели рак, които следват седем ключови здравни препоръки. Учените проследяват участниците средно 14,6 години и установяват:

38% намаление на риска от смърт при оптимални здравословни навици

26% намаление при средно спазване на препоръките

10% намаление на смъртността от рак при всяко подобрение в здравните показатели

„Резултатите от това проучване имат интуитивен смисъл – хората, които имат по-здравословни навици, независимо дали са оцелели от рак или не, живеят по-дълго. Тези открития би трябвало да са окуражаващи, тъй като подобна полза от здравословните навици за дълголетие се отнася както за оцелелите от рак, така и за тези без рак“, коментира Кристофър Берг, доктор по медицина, кардиолог, специализирал в кардио-онкология в Института по сърдечно съдови заболявания към Медицинския център Orange Coast в Калифорния.

Как здравословните навици удължават дълголетието на оцелелите отрак

Американската сърдечна асоциация разработва свой показател Life's Simple 7 (LS7) за оптимизиране на сърдечно-съдовото здраве.

Снимка: Canva

Италианските изследователи адаптират тази система за оценка на здравословни навици след рак и установяват, че същите принципи работят отлично за удължаване на живота при преживелите раково заболяване.

„Резултатите от нашето проучване показват, че оцелелите от рак могат значително да подобрят дългосрочната си преживяемост, като се съсредоточат върху променяеми фактори на начина на живот.

Ключовите препоръки включват: избягване на тютюнопушенето, редовна физическа активност, спазване на балансирана диета, поддържане на здравословно тегло и наблюдение на кръвното налягане, холестерола и нивата на глюкозата. Въпреки че това са общи мерки за сърдечно-съдово здраве, нашето проучване предполага, че те имат ползи и за резултатите от лечението на рака“, коментира Мариалаура Боначо, доктор, първи автор на изследването.

Като цяло, 28,6% от оцелелите от рак са класифицирани като лоши, 51,4% като средни и 20,0% като идеални по резултатите техните LS7 резултати.

В рамките на общите резултати, повече от половината от участниците са постигнали идеални резултати за тютюнопушене, физическа активност и нива на кръвната захар.

По време на средно проследяване от 14,6 години, 269 души са починали, 67 от сърдечно-съдови заболявания, 141 от рак и 54 от други причини.

В сравнение с лошите резултати в LS7, междинните и идеалните показатели LS7 са свързани съответно с 26% и 38% намаление на общата смъртност. Освен това, всяко увеличение с 1 точка по LS7 е свързано с 10% намаление на смъртността от рак.

Седемте здравословни навици след диагнозата рак

1. Откажете тютюнопушенето

Спирането на цигарите е най-важната стъпка. Над половината от участниците в проучването са постигнали идеални резултати в тази категория, което е пряко свързано с по-дълъг живот.

Снимка: Canva

2. Подобрете храненето си

Балансираната диета, подобна на средиземноморската, намалява възпалението и подкрепя имунната система. Включете повече плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и здравословни мазнини.

3. Бъдете физически активни

Редовната физическа активност е описана от експертите като "лекарство". Тя подобрява сърдечната функция, намалява възпалението и дори може да забави прогресията на рака.

4. Поддържайте здравословно тегло

Контролът на телесното тегло и борбата с наднорменото тегло намаляват хроничното възпаление и хормоналните дисбаланси, които могат да стимулират растежа на ракови клетки.

5. Контролирайте кръвното налягане

Високото кръвно налягане увреждат кръвоносните съдове и сърцето. Редовните прегледи и спазването на предписанията на лекаря са ключови.

6. Следете холестерола

Повишеният холестерол е рисков фактор както за сърдечни заболявания, така и за влошаване на общото здравословно състояние след рак.

7. Регулирайте кръвната захар

Контролът на кръвната захар намалява риска от диабет тип 2 и свързаните с него усложнения, които влошават прогнозата при раково преживели.

Защо тези навици доказано работят?

"Сърдечно-съдовите заболявания и ракът споделят много общи рискови фактори, включително възпаление, затлъстяване, физическа неактивност, лошо хранене и тютюнопушене", аргументира се доктор Мариалаура Боначо.

Високите резултати по скалата Life's Simple 7 отразяват по-здравословни поведения, които намаляват вредните процеси в организма:

Намаляват хроничното възпаление

Подобряват метаболитната функция

Регулират хормоналния баланс

Намаляват оксидативния стрес

Кое е най-важното за дълголетие?

Всички експерти подчертават, че общият модел на здравословни поведения е най-важен.

"Здравословните навици трябва да обхващат всички аспекти на здравето. Положителните или отрицателните навици в една категория пряко влияят върху шансовете за поддържане на здравословни навици в другите области", обобщават експертите.

Снимка: iStock

Лекарите дават и конкретни примери: веганската диета няма да ви помогне, ако пушите пакет цигари дневно. Или колко мотивирани ще сте да отидете на фитнес, ако сте загубили час сън заради прекомерното време пред екрани?

Въпреки това, ако трябва да изберете един приоритет сред всички останали, специалистите препоръчват: "Физическата активност. Упражненията са лекарство, а ползите за сърдечно-съдовата система, защитата срещу загуба на мускулна маса (особено с напредване на възрастта), неврологичните и психичните ползи не могат да бъдат подценявани."

Практически съвети за прилагане

За да постигнете оптимални здравословни навици след рак, можете да започнете с малки стъпки:

Консултирайте се с онколог и кардиолог за индивидуален план

Започнете с 30 минути умерена активност 5 дни седмично

Преминете към средиземноморска диета постепенно

Откажете цигарите с помощта на специалист

Правете редовни прегледи на кръвно налягане, холестерол и кръвна захар

Новото проучване дава ясен отговор: здравословните навици след рак имат огромно значение за продължителността и качеството на живот. Намалението на риска от смърт с 38% при следване на седемте принципа е впечатляващ резултат, който показва, че имате контрол върху своята прогноза.

Важно е да запомните, промените трябва да бъдат цялостни и устойчиви. Всяко подобрение в здравните навици донася измерима полза.

Консултирайте се винаги с Вашия лекар преди да правите съществени промени в начина си на живот, особено ако сте преживели онкологично заболяване.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—-----------------------------------------------------------------------

Източници