Коремна болка в горната дясна страна, пожълтяване на кожата или внезапна загуба на апетит – тези симптоми може да са сигнал за запушване на жлъчните пътища, сериозно медицинско състояние, което изисква навременна диагностика и лечение.
Ако се пренебрегне, то може да доведе до животозастрашаващи усложнения като сепсис.
Научете какво представлява билиарната обструкция, кои са основните причини за запушване на жлъчните пътища, как се поставя диагнозата и какви са съвременните методи на лечение.
Какво е запушване на жлъчните пътища?
Черният дроб произвежда жлъчка – течност, съдържаща холестерол, жлъчни соли и билирубин, която подпомага храносмилането на мазнините. Жлъчката преминава по жлъчните пътища към жлъчния мехур, а оттам – към тънкото черво.
Когато един или повече от тези канали се блокират, лекарите говорят за „билиарна обструкция" или „запушване на жлъчните пътища". Резултатът е натрупване на жлъчка в черния дроб и повишаване нивата на билирубин в кръвта.
Симптоми: Кога да потърсите лекар?
Симптомите могат да се появят внезапно или постепенно и варират в зависимост от причината. Според експертите, най-характерните признаци включват:
- Жълтеница (пожълтяване на кожата и бялото на очите)
- Тъмна урина и бледи изпражнения
- Сърбеж по кожата
- Болка в горната дясна част на корема
- Гадене и повръщане
- Висока температура и втрисане
- Умора и неволна загуба на тегло
- Загуба на апетит
Важно: При поява на жълтеница, температура и силна коремна болка едновременно, незабавно се свържете с лекар – това може да е признак на остра инфекция.
Причини за запушване на жлъчните пътища
Жлъчни камъни – най-честата причина
Жлъчните камъни са водещата причина за запушване на жлъчните пътища (Холедохолитиаза). Те се образуват от втвърден холестерол или билирубин и при достатъчно голям размер могат да блокират жлъчния канал при преминаване.
Други причини за билиарна обструкция
Освен жлъчните камъни, специалистите посочват редица допълнителни фактори:
- Тумори – при рак на жлъчните пътища, панкреаса или ампулата на Фатер (обединение на панкреатичния и чернодробния канал)
- Кисти на холедоха – вродени аномалии с разширени участъци в жлъчните канали
- Паразитни инфекции
- Автоимунни заболявания
- Първичен склерозиращ холангит и първичен билиарен холангит
- Абдоминална травма или нараняване
- Чернодробно увреждане от медикаменти
- Саркоидоза и абсцеси
Диагностика
Диагностичният процес започва с физически преглед – лекарят оценява симптомите, търси признаци на жълтеница и изследва корема за болезненост. Тъй като чернодробните заболявания могат да имитират билиарна обструкция, лекарят ще попита и за навици като тютюнопушене, консумация на алкохол или употреба на медикаменти.
Изследвания, потвърждаващи диагнозата
Кръвни изследвания могат да покажат:
- Повишен билирубин
- Повишена алкална фосфатаза
- Повишени чернодробни ензими
- Повишен брой бели кръвни клетки
Образни методи за потвърждаване на диагнозата включват:
- Ехография на корем
- КТ скенер
- Магнитно-резонансна холангиопанкреатография (MRCP)
- Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP)
- Ендоскопска ехография
Видове лечение
Лечението зависи от основната причина и общото здравословно състояние на пациента.
- Жлъчни камъни: В повечето случаи се отстраняват чрез ендоскоп. При чести рецидиви може да се наложи хирургично отстраняване на жлъчния мехур (холецистектомия). Хората живеят пълноценен живот и без жлъчен мехур.
- Тумори: Жлъчните пътища се разширяват и дренират ендоскопски или перкутанно, след което се провежда комбинирано лечение с химио и лъчетерапия.
- Паразитни инфекции: Лекуват се с медикаменти, ERCP или хирургия.
- Кисти на холедоха: Изискват хирургична интервенция.
Усложнения и рискове от запушване на жлъчни пътища
Нелекуваното запушване на жлъчните пътища може да доведе до животозастрашаващи усложнения:
- Остър холангит – тежка инфекция при бактериален застой в черния дроб
- Холецистит – възпаление на жлъчния мехур, водещо до инфекция или перфорация
- Сепсис – генерализирана инфекция, изискваща спешна хоспитализация
И трите усложнения на холецистита изискват спешна хирургична намеса.
Профилактика
Специалистите препоръчват следните мерки за намаляване на рисковете от запушване на жлъчни пътища:
- Поддържане на здравословно тегло
- Балансирано хранене с ниско съдържание на наситени мазнини
- Редовна физическа активност
- Консултация с лекар при първите симптоми
Запушването на жлъчните пътища е сериозно, но лечимо състояние. Жлъчните камъни са най-честата му причина, но тумори, инфекции и вродени аномалии също играят роля.
Ранната диагностика чрез кръвни изследвания и образна диагностика е ключова за предотвратяване на усложнения. При симптоми като жълтеница, тъмна урина или бледи изпражнения, незабавно се консултирайте с лекар.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Medical News Today (2023): Запушване на жлъчните пътища: причини, симптоми, диагностика и лечение
- Cleveland Clinic (2024): Запушване на жлъчните пътища
- Medline Plus: Запушване на жлъчните пътища