Коремна болка в горната дясна страна, пожълтяване на кожата или внезапна загуба на апетит – тези симптоми може да са сигнал за запушване на жлъчните пътища, сериозно медицинско състояние, което изисква навременна диагностика и лечение.

Ако се пренебрегне, то може да доведе до животозастрашаващи усложнения като сепсис.

Научете какво представлява билиарната обструкция, кои са основните причини за запушване на жлъчните пътища, как се поставя диагнозата и какви са съвременните методи на лечение.

Какво е запушване на жлъчните пътища?

Черният дроб произвежда жлъчка – течност, съдържаща холестерол, жлъчни соли и билирубин, която подпомага храносмилането на мазнините. Жлъчката преминава по жлъчните пътища към жлъчния мехур, а оттам – към тънкото черво.

Когато един или повече от тези канали се блокират, лекарите говорят за „билиарна обструкция" или „запушване на жлъчните пътища". Резултатът е натрупване на жлъчка в черния дроб и повишаване нивата на билирубин в кръвта.

Симптоми: Кога да потърсите лекар?

Симптомите могат да се появят внезапно или постепенно и варират в зависимост от причината. Според експертите, най-характерните признаци включват:

  • Жълтеница (пожълтяване на кожата и бялото на очите)
  • Тъмна урина и бледи изпражнения
  • Сърбеж по кожата
  • Болка в горната дясна част на корема
  • Гадене и повръщане
  • Висока температура и втрисане
  • Умора и неволна загуба на тегло
  • Загуба на апетит

Важно: При поява на жълтеница, температура и силна коремна болка едновременно, незабавно се свържете с лекар – това може да е признак на остра инфекция.

Причини за запушване на жлъчните пътища

Жлъчни камъни – най-честата причина

Жлъчните камъни са водещата причина за запушване на жлъчните пътища (Холедохолитиаза). Те се образуват от втвърден холестерол или билирубин и при достатъчно голям размер могат да блокират жлъчния канал при преминаване.

Други причини за билиарна обструкция

Освен жлъчните камъни, специалистите посочват редица допълнителни фактори:

  • Тумори – при рак на жлъчните пътища, панкреаса или ампулата на Фатер (обединение на панкреатичния и чернодробния канал)
  • Кисти на холедоха – вродени аномалии с разширени участъци в жлъчните канали
  • Паразитни инфекции
  • Автоимунни заболявания
  • Първичен склерозиращ холангит и първичен билиарен холангит
  • Абдоминална травма или нараняване
  • Чернодробно увреждане от медикаменти
  • Саркоидоза и абсцеси

Диагностика

Диагностичният процес започва с физически преглед – лекарят оценява симптомите, търси признаци на жълтеница и изследва корема за болезненост. Тъй като чернодробните заболявания могат да имитират билиарна обструкция, лекарят ще попита и за навици като тютюнопушене, консумация на алкохол или употреба на медикаменти.

Изследвания, потвърждаващи диагнозата

Кръвни изследвания могат да покажат:

  • Повишен билирубин
  • Повишена алкална фосфатаза
  • Повишени чернодробни ензими
  • Повишен брой бели кръвни клетки

Образни методи за потвърждаване на диагнозата включват:

  • Ехография на корем
  • КТ скенер
  • Магнитно-резонансна холангиопанкреатография (MRCP)
  • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP)
  • Ендоскопска ехография
Видове лечение

Лечението зависи от основната причина и общото здравословно състояние на пациента.

  • Жлъчни камъни: В повечето случаи се отстраняват чрез ендоскоп. При чести рецидиви може да се наложи хирургично отстраняване на жлъчния мехур (холецистектомия). Хората живеят пълноценен живот и без жлъчен мехур.
  • Тумори: Жлъчните пътища се разширяват и дренират ендоскопски или перкутанно, след което се провежда комбинирано лечение с химио и лъчетерапия.
  • Паразитни инфекции: Лекуват се с медикаменти, ERCP или хирургия.
  • Кисти на холедоха: Изискват хирургична интервенция.

Усложнения и рискове от запушване на жлъчни пътища

Нелекуваното запушване на жлъчните пътища може да доведе до животозастрашаващи усложнения:

  • Остър холангит – тежка инфекция при бактериален застой в черния дроб
  • Холецистит – възпаление на жлъчния мехур, водещо до инфекция или перфорация
  • Сепсис – генерализирана инфекция, изискваща спешна хоспитализация

И трите усложнения на холецистита изискват спешна хирургична намеса.

Профилактика

Специалистите препоръчват следните мерки за намаляване на рисковете от запушване на жлъчни пътища:

  • Поддържане на здравословно тегло
  • Балансирано хранене с ниско съдържание на наситени мазнини
  • Редовна физическа активност
  • Консултация с лекар при първите симптоми

Запушването на жлъчните пътища е сериозно, но лечимо състояние. Жлъчните камъни са най-честата му причина, но тумори, инфекции и вродени аномалии също играят роля.

Ранната диагностика чрез кръвни изследвания и образна диагностика е ключова за предотвратяване на усложнения. При симптоми като жълтеница, тъмна урина или бледи изпражнения, незабавно се консултирайте с лекар.

