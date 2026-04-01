Коремна болка в горната дясна страна, пожълтяване на кожата или внезапна загуба на апетит – тези симптоми може да са сигнал за запушване на жлъчните пътища, сериозно медицинско състояние, което изисква навременна диагностика и лечение.

Ако се пренебрегне, то може да доведе до животозастрашаващи усложнения като сепсис.

Научете какво представлява билиарната обструкция, кои са основните причини за запушване на жлъчните пътища, как се поставя диагнозата и какви са съвременните методи на лечение.

Какво е запушване на жлъчните пътища?

Черният дроб произвежда жлъчка – течност, съдържаща холестерол, жлъчни соли и билирубин, която подпомага храносмилането на мазнините. Жлъчката преминава по жлъчните пътища към жлъчния мехур, а оттам – към тънкото черво.

Когато един или повече от тези канали се блокират, лекарите говорят за „билиарна обструкция" или „запушване на жлъчните пътища". Резултатът е натрупване на жлъчка в черния дроб и повишаване нивата на билирубин в кръвта.

Симптоми: Кога да потърсите лекар?

Симптомите могат да се появят внезапно или постепенно и варират в зависимост от причината. Според експертите, най-характерните признаци включват:

Жълтеница (пожълтяване на кожата и бялото на очите)

Тъмна урина и бледи изпражнения

Сърбеж по кожата

Болка в горната дясна част на корема

Гадене и повръщане

Висока температура и втрисане

Умора и неволна загуба на тегло

Загуба на апетит

Важно: При поява на жълтеница, температура и силна коремна болка едновременно, незабавно се свържете с лекар – това може да е признак на остра инфекция.

Причини за запушване на жлъчните пътища

Жлъчни камъни – най-честата причина

Жлъчните камъни са водещата причина за запушване на жлъчните пътища (Холедохолитиаза). Те се образуват от втвърден холестерол или билирубин и при достатъчно голям размер могат да блокират жлъчния канал при преминаване.

Други причини за билиарна обструкция

Освен жлъчните камъни, специалистите посочват редица допълнителни фактори:

Тумори – при рак на жлъчните пътища, панкреаса или ампулата на Фатер (обединение на панкреатичния и чернодробния канал)

Кисти на холедоха – вродени аномалии с разширени участъци в жлъчните канали

Паразитни инфекции

Автоимунни заболявания

Първичен склерозиращ холангит и първичен билиарен холангит

Абдоминална травма или нараняване

Чернодробно увреждане от медикаменти

Саркоидоза и абсцеси

Диагностика

Диагностичният процес започва с физически преглед – лекарят оценява симптомите, търси признаци на жълтеница и изследва корема за болезненост. Тъй като чернодробните заболявания могат да имитират билиарна обструкция, лекарят ще попита и за навици като тютюнопушене, консумация на алкохол или употреба на медикаменти.

Изследвания, потвърждаващи диагнозата

Кръвни изследвания могат да покажат:

Повишен билирубин

Повишена алкална фосфатаза

Повишени чернодробни ензими

Повишен брой бели кръвни клетки

Образни методи за потвърждаване на диагнозата включват:

Ехография на корем

КТ скенер

Магнитно-резонансна холангиопанкреатография (MRCP)

Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP)

Ендоскопска ехография

Видове лечение

Лечението зависи от основната причина и общото здравословно състояние на пациента.

Жлъчни камъни: В повечето случаи се отстраняват чрез ендоскоп. При чести рецидиви може да се наложи хирургично отстраняване на жлъчния мехур (холецистектомия). Хората живеят пълноценен живот и без жлъчен мехур.

Тумори: Жлъчните пътища се разширяват и дренират ендоскопски или перкутанно, след което се провежда комбинирано лечение с химио и лъчетерапия.

Паразитни инфекции: Лекуват се с медикаменти, ERCP или хирургия.

Кисти на холедоха: Изискват хирургична интервенция.

Усложнения и рискове от запушване на жлъчни пътища

Нелекуваното запушване на жлъчните пътища може да доведе до животозастрашаващи усложнения:

Остър холангит – тежка инфекция при бактериален застой в черния дроб

Холецистит – възпаление на жлъчния мехур, водещо до инфекция или перфорация

Сепсис – генерализирана инфекция, изискваща спешна хоспитализация

И трите усложнения на холецистита изискват спешна хирургична намеса.

Профилактика

Специалистите препоръчват следните мерки за намаляване на рисковете от запушване на жлъчни пътища:

Поддържане на здравословно тегло

Балансирано хранене с ниско съдържание на наситени мазнини

Редовна физическа активност

Консултация с лекар при първите симптоми

Запушването на жлъчните пътища е сериозно, но лечимо състояние. Жлъчните камъни са най-честата му причина, но тумори, инфекции и вродени аномалии също играят роля.

Ранната диагностика чрез кръвни изследвания и образна диагностика е ключова за предотвратяване на усложнения. При симптоми като жълтеница, тъмна урина или бледи изпражнения, незабавно се консултирайте с лекар.

