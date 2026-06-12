Главоболието и кървенето от носа могат да се дължат на незначителни причини като алергии или промени във времето, но могат да сигнализират и за по-сериозни наранявания или здравословни проблеми.

Разбирането на потенциалните причини и кога да се потърси медицинска помощ е ключово за ефективното управление на симптомите.

Чести причини за главоболие и кървене от носа

Кървенето от носа се случва, когато кръвоносен съд в носа се спука. Тези съдове са чувствителни към промени в температурата, сухота и нараняване.

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Главоболието може да бъде причинено от дехидратация, някои лекарства и високо кръвно налягане.

Главоболието се класифицира в два вида:

Първичните главоболия , като клъстерни главоболия, мигрена и тензионни главоболия, често са предизвикани от фактори на начина на живот, като например червеното вино.

Вторичните главоболия са резултат от проблеми като дехидратация, прекомерна употреба на лекарства или инфекции на синусите.

Честите причини за главоболие и кървене от носа обикновено се разделят на три категории:

Медицински състояния

Фактори на околната среда

Употреба на лекарства или наркотици

Обикновено едновременното наличие на двата симптома е съвпадение. Въпреки това, специфични причини могат да доведат едновременно до главоболие и кървене от носа.

Медицинските състояния, които могат да причинят и двете, включват:

Високо кръвно налягане

Алергии

Анемия

Обикновена настинка

Деформирана септума (причинява кървене от носа, което е по-често от едната страна на носа)

Мигренозно главоболие

Травма на главата или лицето

Синусова инфекция

Факторите на околната среда, които влияят на съня, също могат да доведат до събуждане с кървящ нос и главоболие, като например:

Сух въздух

Значителни промени във времето

Някои лекарства и наркотици могат да причинят тези симптоми:

Разредители на кръвта, като варфарин

Наркотици

Стероидни назални спрейове

Какво може да причини кървене от носа, съпроводено с главоболие и умора?

Синусовата инфекция е вероятна причина за главоболие с кървене от носа и умора.

Тези симптоми обаче могат да се появят и заедно с по-рядко срещани състояния, като полицитемия вера, рядко кръвно заболяване.

Сериозни причини за главоболие и кървене от носа

Макар и по-рядко срещани, има сериозни причини за главоболие и кървене от носа, като например:

Мозъчни тумори

Кръвни нарушения

Отравяне с въглероден оксид

Вдишване на химикали (като амоняк)

Вродено сърдечно заболяване

Есенциална тромбоцитемия

Наследствена хеморагична телеангиектазия

Левкемия

Васкулит

Мозъчните тумори причиняват ли кървене от носа?

Обонятелният невробластом е вид мозъчен тумор, който започва в обонятелния нерв и може да причини главоболие и чести кръвотечения от носа.

Този вид тумор е много рядък и обикновено е придружен от други симптоми като загуба на обоняние и затруднено дишане през носа.

Главоболие и кървене от носа по време на бременност

Главоболието и кървенето от носа са често срещани по време на бременност. Главоболието е по-често срещано през първите три месеца от бременността поради хормонални промени.

Ако главоболието ви не отшуми или е силно, свържете се с медицински специалист, тъй като може да е симптом на прееклампсия.(високо кръвно налягане по време на бременност).

Кървенето от носа по време на бременност също е често срещан проблем. Носните проходи имат повече кръв, която тече през съдовете, причинявайки запушване. Това запушване може да доведе до кървене от носа и запушване.

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Може ли високото кръвно налягане да причини кървене от носа и главоболие?

Високото кръвно налягане може да причини както главоболие, така и кървене от носа. Повишеното налягане оказва допълнителен натиск върху кръвоносните съдове, създавайки болка от главоболие и улеснявайки появата на кървене от носа.

Главоболие и кървене от носа при деца

Главоболието и кървенето от носа при децата са често срещани и обикновено не представляват сериозна заплаха. Важно е обаче да се открие основната причина, за да се определи как да се спре и предотврати повторната им поява.

Алергии, настинки, сух въздух и чоплене на носа са често срещани причини за кървене от носа при дете.

Главоболието може да бъде причинено от стрес, напрежение, лош сън или нещо по-сериозно, като мозъчен тумор.

Най-добре е главоболието и повтарящите се кръвотечения от носа при деца да бъдат прегледани от медицински специалист.

Кога да се притеснявате за главоболие и кървене от носа

Понякога кървенето от носа и главоболието не могат да се овладеят у дома.

Ако кървенето от носа продължи повече от 20 минути след домашни процедури, като например прищипване, е време да се свържете с медицински специалист.

Други признаци, поради които трябва да се свържете с медицински специалист по време на кървене от носа, включват:

Кървене, което се спуска по гърлото

Кървене от носа, причинено от тежка травма

Замаяност или световъртеж

Кървене от носа, което пречи на дишането

Главоболието обикновено може да се овладее с лекарства без рецепта. Но се свържете с вашия лекар, ако някое от следните съпътства главоболието:

Схванат врат

Задух

Двойно виждане

Гадене и повръщане

Промени в психичното състояние

Припадъци

Признаци на мозъчен тумор

Признаците на мозъчен тумор варират значително и зависят от местоположението на тумора в мозъка. Всеки, който има признаци на мозъчен тумор, като например следните, трябва незабавно да се свърже със своя лекар:

Главоболие

Припадъци

Трудно ми е да намеря думи или да мисля

Промени в поведението

Изтръпване или загуба на чувствителност от едната страна на тялото

Виене на свят

Объркване

Промени в зрението или слуха

Как се диагностицират главоболието и кървенето от носа?

Главоболието и кървенето от носа често се диагностицират въз основа на физически преглед и медицинска анамнеза. Ако обаче причината не е ясна, може да са необходими допълнителни изследвания.

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Ако причината за главоболието не може да бъде установена, лекарят може да назначи следните изследвания:

Рентгенова снимка на синусите: Изследва синусите за запушване

Кръвни изследвания: Търсят се основни медицински състояния

КТ (компютърна томография): Образна диагностика за изследване на структурите и органите в тялото

ЯМР (магнитно-резонансна томография): Разширено детайлно изобразяване за изследване на структури и органи

Диагностицирането на кървене от носа се извършва предимно чрез визуализация. Лекарят може да използва специален инструмент, наречен назален спекулум, за да погледне вътрешността на носа.

Справяне с главоболие и кървене от носа

Кървенето от носа и главоболието обикновено могат да се овладеят у дома. Ето стъпките за справяне с кървене от носа:

Седнете с изправен гръб и се наведете напред

Затворете меката част на носа си за 10 минути

След 10 минути отпуснете и проверете за кървене

Ако все още кървите, намокрете памучен тампон с назален спрей и го поставете в ноздрата за 10 минути

Извадете памучния тампон и НЕ издухвайте носа си два дни, за да предотвратите продължаващо кървене



Лечението на главоболие не е толкова еднозначно. При различните причини, причини и видове главоболие, лечението ще варира от човек на човек.

Някои лечения могат да включват:

Управление на стреса

Прием на лекарства

Почивка в тъмно, тихо място

Упражняване

Промяна на хранителните навици

Достатъчно сън

Избягване на известни тригери

За някои хора лечението на главоболие може да включва хоспитализации и допълнително лечение от техния лекар.

Предотвратяване на главоболие и кървене от носа

Предотвратяването на всяко главоболие и кървене от носа е невъзможно, но първата стъпка е да се избегнат всички известни причинители.

Управлението и намаляването на стреса може да предотврати някои главоболия. За да се предотвратят клъстерни главоболия (болезнени главоболия, които се появяват циклично) и мигрена (болезнени, често изтощителни повтарящи се главоболия), може да е необходим ежедневен прием на лекарства с рецепта.

Кървенето от носа също се предотвратява чрез избягване на причините.

Поддържането на влажност на въздуха в къщата с овлажнител, използването на назални спрейове със солеви разтвор (без рецепта) и нанасянето на вазелин или назален гел със солеви разтвор във вътрешността на носа може да помогне за предотвратяване на кървене от носа.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници