Главоболието и кървенето от носа могат да се дължат на незначителни причини като алергии или промени във времето, но могат да сигнализират и за по-сериозни наранявания или здравословни проблеми.

Разбирането на потенциалните причини и кога да се потърси медицинска помощ е ключово за ефективното управление на симптомите.

Чести причини за главоболие и кървене от носа

Кървенето от носа се случва, когато кръвоносен съд в носа се спука. Тези съдове са чувствителни към промени в температурата, сухота и нараняване.

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Главоболието може да бъде причинено от дехидратация, някои лекарства и високо кръвно налягане.

Главоболието се класифицира в два вида:

  • Първичните главоболия, като клъстерни главоболия, мигрена и тензионни главоболия, често са предизвикани от фактори на начина на живот, като например червеното вино.
  • Вторичните главоболия са резултат от проблеми като дехидратация, прекомерна употреба на лекарства или инфекции на синусите.

Честите причини за главоболие и кървене от носа обикновено се разделят на три категории:

  • Медицински състояния
  • Фактори на околната среда
  • Употреба на лекарства или наркотици 

Обикновено едновременното наличие на двата симптома е съвпадение. Въпреки това, специфични причини могат да доведат едновременно до главоболие и кървене от носа.

Защо получавате главоболие, когато се наведете?

Медицинските състояния, които могат да причинят и двете, включват:

  • Високо кръвно налягане
  • Алергии
  • Анемия
  • Обикновена настинка
  • Деформирана септума (причинява кървене от носа, което е по-често от едната страна на носа)
  • Мигренозно главоболие
  • Травма на главата или лицето
  • Синусова инфекция

Факторите на околната среда, които влияят на съня, също могат да доведат до събуждане с кървящ нос и главоболие, като например:

  • Сух въздух
  • Значителни промени във времето

Някои лекарства и наркотици могат да причинят тези симптоми:

  • Разредители на кръвта, като варфарин
  • Наркотици
  • Стероидни назални спрейове

Какво може да причини кървене от носа, съпроводено с главоболие и умора?

Синусовата инфекция е вероятна причина за главоболие с кървене от носа и умора.

Тези симптоми обаче могат да се появят и заедно с по-рядко срещани състояния, като полицитемия вера, рядко кръвно заболяване.

Сериозни причини за главоболие и кървене от носа

Макар и по-рядко срещани, има сериозни причини за главоболие и кървене от носа, като например:

  • Мозъчни тумори
  • Кръвни нарушения
  • Отравяне с въглероден оксид
  • Вдишване на химикали (като амоняк)
  • Вродено сърдечно заболяване
  • Есенциална тромбоцитемия
  • Наследствена хеморагична телеангиектазия
  • Левкемия
  • Васкулит

Мозъчните тумори причиняват ли кървене от носа?

Обонятелният невробластом е вид мозъчен тумор, който започва в обонятелния нерв и може да причини главоболие и чести кръвотечения от носа.

Този вид тумор е много рядък и обикновено е придружен от други симптоми като загуба на обоняние и затруднено дишане през носа.

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Главоболие и кървене от носа по време на бременност

Главоболието и кървенето от носа са често срещани по време на бременност. Главоболието е по-често срещано през първите три месеца от бременността поради хормонални промени.

Ако главоболието ви не отшуми или е силно, свържете се с медицински специалист, тъй като може да е симптом на прееклампсия.(високо кръвно налягане по време на бременност).

Кървенето от носа по време на бременност също е често срещан проблем. Носните проходи имат повече кръв, която тече през съдовете, причинявайки запушване. Това запушване може да доведе до кървене от носа и запушване.

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Може ли високото кръвно налягане да причини кървене от носа и главоболие?

Високото кръвно налягане може да причини както главоболие, така и кървене от носа. Повишеното налягане оказва допълнителен натиск върху кръвоносните съдове, създавайки болка от главоболие и улеснявайки появата на кървене от носа.

Главоболие и кървене от носа при деца

Главоболието и кървенето от носа при децата са често срещани и обикновено не представляват сериозна заплаха. Важно е обаче да се открие основната причина, за да се определи как да се спре и предотврати повторната им поява.

Алергии, настинки, сух въздух и чоплене на носа са често срещани причини за кървене от носа при дете.

Главоболието може да бъде причинено от стрес, напрежение, лош сън или нещо по-сериозно, като мозъчен тумор.

Най-добре е главоболието и повтарящите се кръвотечения от носа при деца да бъдат прегледани от медицински специалист.

Кога да се притеснявате за главоболие и кървене от носа

Понякога кървенето от носа и главоболието не могат да се овладеят у дома.

Ако кървенето от носа продължи повече от 20 минути след домашни процедури, като например прищипване, е време да се свържете с медицински специалист.

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Други признаци, поради които трябва да се свържете с медицински специалист по време на кървене от носа, включват:

  • Кървене, което се спуска по гърлото
  • Кървене от носа, причинено от тежка травма
  • Замаяност или световъртеж
  • Кървене от носа, което пречи на дишането

Главоболието обикновено може да се овладее с лекарства без рецепта. Но се свържете с вашия лекар, ако някое от следните съпътства главоболието:

  • Схванат врат
  • Задух
  • Двойно виждане
  • Гадене и повръщане
  • Промени в психичното състояние
  • Припадъци

Признаци на мозъчен тумор

Признаците на мозъчен тумор варират значително и зависят от местоположението на тумора в мозъка. Всеки, който има признаци на мозъчен тумор, като например следните, трябва незабавно да се свърже със своя лекар:

  • Главоболие
  • Припадъци
  • Трудно ми е да намеря думи или да мисля
  • Промени в поведението
  • Изтръпване или загуба на чувствителност от едната страна на тялото
  • Виене на свят
  • Объркване
  • Промени в зрението или слуха

Как се диагностицират главоболието и кървенето от носа?

Главоболието и кървенето от носа често се диагностицират въз основа на физически преглед и медицинска анамнеза. Ако обаче причината не е ясна, може да са необходими допълнителни изследвания.

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Ако причината за главоболието не може да бъде установена, лекарят може да назначи следните изследвания:

  • Рентгенова снимка на синусите: Изследва синусите за запушване
  • Кръвни изследвания: Търсят се основни медицински състояния
  • КТ (компютърна томография): Образна диагностика за изследване на структурите и органите в тялото
  • ЯМР (магнитно-резонансна томография): Разширено детайлно изобразяване за изследване на структури и органи

Диагностицирането на кървене от носа се извършва предимно чрез визуализация. Лекарят може да използва специален инструмент, наречен назален спекулум, за да погледне вътрешността на носа.

Справяне с главоболие и кървене от носа

Кървенето от носа и главоболието обикновено могат да се овладеят у дома. Ето стъпките за справяне с кървене от носа:

  • Седнете с изправен гръб и се наведете напред
  • Затворете меката част на носа си за 10 минути
  • След 10 минути отпуснете и проверете за кървене
  • Ако все още кървите, намокрете памучен тампон с назален спрей и го поставете в ноздрата за 10 минути
  • Извадете памучния тампон и НЕ издухвайте носа си два дни, за да предотвратите продължаващо кървене

Лечението на главоболие не е толкова еднозначно. При различните причини, причини и видове главоболие, лечението ще варира от човек на човек.

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Някои лечения могат да включват:

  • Управление на стреса
  • Прием на лекарства
  • Почивка в тъмно, тихо място
  • Упражняване
  • Промяна на хранителните навици
  • Достатъчно сън
  • Избягване на известни тригери

За някои хора лечението на главоболие може да включва хоспитализации и допълнително лечение от техния лекар.

Предотвратяване на главоболие и кървене от носа

Предотвратяването на всяко главоболие и кървене от носа е невъзможно, но първата стъпка е да се избегнат всички известни причинители.

Управлението и намаляването на стреса може да предотврати някои главоболия. За да се предотвратят клъстерни главоболия (болезнени главоболия, които се появяват циклично) и мигрена (болезнени, често изтощителни повтарящи се главоболия), може да е необходим ежедневен прием на лекарства с рецепта.

Кървенето от носа също се предотвратява чрез избягване на причините.

Поддържането на влажност на въздуха в къщата с овлажнител, използването на назални спрейове със солеви разтвор (без рецепта) и нанасянето на вазелин или назален гел със солеви разтвор във вътрешността на носа може да помогне за предотвратяване на кървене от носа.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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