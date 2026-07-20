С настъпването на летните месеци някои хора забелязват необичайна реакция на кожата си след престой на слънце: зачервяване, дребни подутини и упорит сърбеж. Този феномен, познат като слънчев обрив, е по-разпространен, отколкото мнозина предполагат, и засяга открити части на тялото като гърдите, ръцете и краката. Най-честата му форма се нарича полиморфен светлинен обрив (PMLE) и представлява необичайна имунна реакция към слънчевата светлина.

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Различните видове кожни реакции към слънцето

Не всяко зачервяване от слънце е еднакво. Кожата може да реагира по различни начини в зависимост от генетиката, факторите на средата и индивидуалната чувствителност:

Полиморфен светлинен обрив (PMLE) : най-честият тип, при който слънцето провокира имунен отговор с малки плоски червени подутини.

Слънчево изгаряне : резултат от прекомерно излагане, водещо до зачервена, болезнена кожа, която може да стане на мехури или да се лющи.

Слънчева уртикария : рядка форма на алергия към слънцето, при която бързо се появяват копривна треска и подуване, обикновено отзвучаващи в рамките на 24 часа.

Фоточувствителност, предизвикана от лекарства : определени медикаменти, включително някои антибиотици, повишават чувствителността на кожата към UV лъчение.

Фотоконтактен дерматит : възниква, когато химикали от парфюми, оцветители или дори някои плодове и зеленчуци реагират със слънчевата светлина върху кожата.

Снимка: Canva

Как да разпознаете симптомите

Обривът обикновено се появява през пролетта или ранното лято, когато интензивността на слънцето рязко нараства. Първите признаци включват малки, гладки, плоски червени подутини по гърдите, ръцете и краката, докато лицето и ръцете остават по-рядко засегнати заради постоянното им излагане на светлина през годината.

С напредването на реакцията могат да се появят:

Плаки : сливане на подутините в по-големи повдигнати участъци;

Везикули : малки мехурчета, пълни с течност;

Кръгообразни белези с вид, наподобяващ мишена;

Усещане за сърбеж или парене.

Обривът може да се прояви в рамките на минути до часове след излагане на слънце, но понякога симптомите се забавят с до четири дни. При избягване на допълнително излагане обикновено отзвучава в рамките на две седмици, без да оставя белези.

Снимка: Canva

Защо се появява слънчевият обрив

Според експертите, PMLE възниква, когато имунната система погрешно разпознава UV лъчението като заплаха и реагира с възпаление. Зачервяването и подуването са всъщност защитен механизъм на организма. Наследствеността играе съществена роля, като семейната обремененост е чест фактор.

Рисковите групи включват:

Жени;

Хора на възраст между 20 и 40 години;

Лица от северноевропейски произход;

Хора със светла кожа, която лесно изгаря и трудно потъмнява;

Наличие на фамилна история на подобни реакции.

Снимка: Canva

Как се поставя диагноза

Лекарите обикновено разчитат на физически преглед и медицинска история, но при неясни случаи могат да препоръчат допълнителни изследвания като фототестуване, пач тестове, кръвни изследвания или биопсия на кожата.

Възможности за грижа и облекчение

Терапията е насочена основно към облекчаване на симптомите и предотвратяване на бъдещи епизоди. При по-тежки случаи дерматолог може да предложи кортикостероиди или фототерапия (контролирано излагане на UV светлина с цел изграждане на толерантност).

Като домашни мерки за успокояване на кожата се посочват:

Хладни компреси или хладка вана;

Кремове с хидрокортизон или продукти против сърбеж;

Овлажняващи вани с колоидни овесени ядки;

Антихистамини за перорален прием.

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Превенцията е най-добрата защита

Специалистите препоръчват:

Избягване на директно слънце, особено в най-интензивните часове;

Носене на защитно облекло, шапки и слънчеви очила;

Прилагане на слънцезащитен крем с SPF 50 или по-висок , подновяван на всеки два часа;

Проследяване на UV индекса чрез приложения за смартфон.

При хора с чести или тежки епизоди лекарят може да обсъди превантивен прием на антиоксиданти преди сезонно излагане на слънце.

Снимка: Canva

Кога да потърсите лекар?

Макар обикновено да не води до усложнения, при прекомерно чесане слънчевият обрив може да доведе до кожна инфекция или белези. Ако симптомите се влошават или не отшумяват, консултирайте се със специалист.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници