Лятото носи повече време навън, но и значително по-високо излагане на ултравиолетовите лъчи. Въпреки че повечето хора използват слънцезащитен крем, много от тях все още вярват на широко разпространени митове – че облаците предпазват от изгаряне, че тенът защитава кожата или че SPF се нанася само на плажа. Именно затова защита на кожата през лятото остава една от най-важните теми за превенция на преждевременното стареене и рака на кожата.

Според експертите от Health и препоръките на Американската академия по дерматология (AAD) правилната защита не се изчерпва само със слънцезащитния крем. Тя включва комбинация от няколко доказани мерки, които намаляват въздействието на вредните UV лъчи.

Снимка: Canva

Защо слънцето уврежда кожата?

Ултравиолетовото лъчение се разделя основно на UVA и UVB лъчи. UVB са основният причинител на слънчевите изгаряния, докато UVA проникват по-дълбоко в кожата и ускоряват появата на бръчки, пигментни петна и фотостареене. И двата вида могат да увеличат риска от развитие на рак на кожата.

1. Слънцезащитният крем не действа през целия ден

Един от най-разпространените митове е, че сутрешното нанасяне е достатъчно. Всъщност защитата постепенно намалява.

Експертите препоръчват повторно нанасяне на всеки два часа, както и след плуване, силно изпотяване или подсушаване с кърпа.

2. Слънцезащитният крем също има срок на годност

Много хора използват останали продукти от предишното лято. Това не винаги е безопасно.

Според специалистите повечето продукти запазват ефективността си около три години, ако са съхранявани правилно. Излагането на високи температури в автомобил или на плажа може значително да намали защитните им свойства.

3. Прозорците не ви предпазват напълно

Работата до прозореца или пътуването с автомобил не означава, че кожата е защитена.

Докато стъклото блокира голяма част от UVB лъчите, UVA лъчите могат да преминават през него. Именно те са свързани с фотостареенето и появата на пигментни изменения.

Снимка: Canva

4. Можете да почернеете дори със SPF

Много хора избягват слънцезащитния крем, защото смятат, че няма да получат тен.

Истината е, че нито един продукт не блокира 100% от UV лъчите. SPF 30 филтрира приблизително 97% от UVB лъчите, което означава, че е възможно да придобиете тен, но с по-малко увреждане на кожата.

5. Количеството е също толкова важно, колкото и SPF

Според Американската академия по дерматология повечето хора използват едва 20–50% от необходимото количество слънцезащитен крем.

За цялото тяло е необходимо приблизително количество, равно на една малка чашка (около 30 мл), а за лицето и шията – около една чаена лъжичка.

6. Облачните дни не са безопасни

Липсата на силно слънце създава фалшиво усещане за сигурност.

Всъщност значителна част от UV лъчите преминават през облаците. Това означава, че слънчево изгаряне е възможно дори когато времето изглежда прохладно или облачно.

Снимка: Google Imagen

7. Няма безопасен тен

Според експертите от Американската академия по дерматология тенът всъщност представлява реакция на кожата към увреждане.

Широко разпространеното схващане, че „базовият тен" предпазва от бъдещи изгаряния, не се подкрепя от научните доказателства. Дори вече почернялата кожа може да изгори.

8. SPF 30 е достатъчен за повечето хора

Често се смята, че колкото по-висок е SPF, толкова по-дълго можем да останем на слънце.

Експертите препоръчват слънцезащитен крем SPF 30 или по-висок, който осигурява широкоспектърна защита срещу UVA и UVB лъчите.

По-важно от избора на SPF 50 или SPF 100 е продуктът да бъде нанесен в достатъчно количество и да се подновява редовно.

9. Най-опасните часове са между 12 и 16 часа

Според научните данни именно тогава ултравиолетовото лъчение достига най-висок интензитет.

Рискът може да бъде още по-висок при по-голяма надморска височина или при отражение на светлината от вода, пясък и бетон.

10. Сянката сама по себе си не е достатъчна

Стоенето под чадър или дърво намалява директното излагане на слънце, но не осигурява пълна защита.

UV лъчите могат да се отразяват от:

вода;

пясък;

бетон;

сняг;

светли повърхности.

Затова специалистите препоръчват комбиниране на няколко защитни мерки, а не разчитане само на сянката.

Снимка: Canva

Как да защитите кожата си правилно?

Експертите препоръчват няколко лесни, но ефективни навика:

Нанасяйте слънцезащитен крем около 30 минути преди излизане.

Използвайте SPF 30 или по-висок с широкоспектърна защита.

Повтаряйте нанасянето на всеки два часа.

Носете широкопола шапка и UV защитни слънчеви очила.

Избирайте леки дрехи с дълги ръкави при продължително излагане на слънце.

Търсете сянка през най-горещите часове на деня.

Не забравяйте устните – използвайте балсам със SPF.

Съвременните научни доказателства показват, че защита на кожата през лятото не означава просто да нанесем слънцезащитен крем веднъж дневно. Правилното количество, редовното подновяване, подходящото облекло и ограничаването на престоя на силно слънце работят заедно, за да намалят риска от слънчеви изгаряния, преждевременно стареене и рак на кожата.

Ако имате чувствителна кожа, множество бенки или други притеснения, обсъдете индивидуалната си защита с дерматолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------------------------------

Източници