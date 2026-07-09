Появата на екзема през лятото е изключително често срещано явление, което изисква специално внимание и специфична грижа. Разбирането на факторите, които провокират тези състояния, е първата и най-важна стъпка към възстановяването на комфорта и здравето на кожата.

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Какво представлява „обострянето“ (кризата) при екзема?

Медицинските експерти дефинират обострянето като внезапно влошаване на симптомите, предизвикано от различни вътрешни или външни фактори на околната среда. При тези кризи процесите на възпаление в кожната бариера се засилват рязко, което води до интензивен сърбеж, зачервяване и дискомфорт. Проявите на състоянието са строго индивидуални – при някои хора симптомите се развиват в рамките на часове, докато при други се засилват постепенно в продължение на няколко дни.

Главните виновници: Какво активира екземата през лятото?

Противно на схващането, че студеното време е единственият враг на чувствителната кожа, летният климат крие специфични опасности. Според проучвания, публикувани от здравни организации, ето кои са най-разпространените летни тригери за екзема:

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1. Пот и екстремни температури

Високите температури карат тялото да се охлажда чрез интензивно потене. Самата пот обаче съдържа соли и минерали, които могат сериозно да раздразнят вече компрометираната кожна бариера. Когато потта се задържи върху кожата, тя действа като мощен дразнител и засилва усещането за сърбеж.

2. Климатични условия и околна среда

Резките промени в нивата на влажност оказват огромно влияние. Престоят в помещения с интензивно работещи климатици изсушава въздуха, което води до появата на суха кожа – един от основните симптоми и същевременно катализатори на атопичния дерматит. От друга страна, прекомерната влага в горещите дни пречи на правилното изпаряване на потта.

3. Слънцезащитни продукти и репеленти

През топлите месеци употребата на козметика против изгаряне и насекоми е задължителна. Много от конвенционалните продукти обаче съдържат агресивни парфюми, консерванти (като формалдехид) или химични филтри, които действат като контактни дразнители. Те могат да провокират алергичен контактен дерматит към съществуващата екзема.

4. Сезонни и вдишвани алергени

Лятото е пиков период за много цъфтящи треви и дървета. Вдишването на сезонни полени, както и засиленият контакт с домашни акари и плесени, активира имунния отговор на организма. Тази реакция често се проявява директно върху кожата под формата на обострен атопичен дерматит.

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Други скрити фактори, които не бива да пренебрегваме

Екземата е комплексно заболяване, развиващо се под влиянието на съвкупност от фактори. Освен специфичните за сезона климатични особености, съществуват и други универсални тригери за екзема:

Стрес и безпокойство: Психологическият стрес нарушава защитната функция на кожата и засилва възпалителните процеси. Проучванията показват, че продължителното напрежение и липсата на сън са сред най-силните вътрешни катализатори на кожни кризи.

Хормонални колебания: Много жени споделят, че симптомите им се влошават в определени фази от менструалния цикъл (особено преди менструация) или по време на бременност, поради ефекта на естрогена и прогестерона върху имунната система.

Хранителни чувствителности: Консумацията на определени храни като краве мляко, яйца, соя, пшеница, ядки и морски дарове може да влоши състоянието, особено при малки деца.

Инфекции: Наранената от чесане кожа е податлива на бактериални (например със стафилококи), гъбични и вирусни инфекции, които допълнително задълбочават проблема.

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Как да идентифицирате Вашите лични тригери за екзема?

Тъй като кожата на всеки човек реагира по различен начин, най-ефективният подход е воденето на дневник на симптомите. Записвайте ежедневните си дейности, храната, която консумирате, козметиката, която използвате, и нивата на стрес, като ги съпоставяте със състоянието на кожата си. Имайте предвид, че реакцията към даден дразнител може да се появи с натрупване след няколко дни.

При по-сложни случаи се препоръчва консултация с тесен специалист и провеждането на специфични тестове:

Кожно-алергичните тестове : Използва се основно за оценка на хранителни и въздушни алергии чрез поставяне на минимално количество алерген върху повърхностно одраскване на кожата.

Кръвен тест за IgE (Имуноглобулин Е) антитела: Лабораторно изследване, което открива специфични антитела в кръвта, свързани с алергични реакции.

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Експертни съвети за справяне с екземата през лятото

За да се насладите на топлите месеци без постоянен сърбеж, експертите от медицинските издания препоръчват въвеждането на няколко прости, но златни правила в ежедневната рутина:

Поддържайте кожата чиста и охладена: След излагане на слънце, плуване в солена или хлорирана вода, задължително си вземете хладък душ, за да отмиете потта и химикалите. Хидратирайте незабавно: Нанасяйте подходящи емолиенти и хидратиращи лосиони веднага след баня, докато кожата е още леко влажна, за да „запечатате“ влагата в нея. Избирайте хипоалергенна козметика: Заложете на слънцезащитни продукти с физични филтри (цинков оксид или титанов диоксид) без добавени аромати. Носете дишащи материи: Избягвайте изкуствени тъкани като полиестер, както и груба вълна. Коприната и гладкият, чист памук са най-добрият избор за горещите дни. Управлявайте стреса: Намерете време за релаксация, медитация или разходки сред природата, за да намалите нивата на кортизол в организма.

Въпреки че животът с екзема изисква повишено внимание, горещите месеци не трябва да бъдат прекарвани в постоянен дискомфорт. Чрез разпознаване на личните си тригери, поддържане на оптимална хидратация и защита на кожата от агресивните фактори на околната среда, можете успешно да контролирате състоянието си. Погрижете се за себе си навреме, за да върнете мекотата и спокойствието на своята кожа.

Ако въпреки положените грижи симптомите се влошават, появява се локално затопляне или секреция, незабавно потърсете квалифициран медицински съвет.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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