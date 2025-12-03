Когато жените са сексуално възбудени, бартолиновите жлези, разположени между влагалището и вулвата, произвеждат течност по време на сексуални действия. Те обикновено не са видими с просто око, но се усещат, като произвеждат течност, която помага за намаляване на триенето по време на сексуални действия.

Но когато каналът на жлезата се запуши, се образува киста. Ако бартолинова киста е малка, тя често е безболезнена и може да остане незабелязана.

Ако обаче кистата стане голяма или се инфектира, е изключително болезнена на допир. Кистата на Бартолин е доброкачествено образувание, което засяга приблизително 2% от жените в репродуктивна възраст.

Какво представлява киста на Бартолин?

Бартолинова киста (или вулварна киста) е вид вагинална киста, която се образува от двете страни на срамните устни близо до отвора на вагината.

Бартолинова киста възниква, когато се получи запушване в отворите на една от тези жлези, което води до натрупване на течност и образуване на бучка. Обикновено се появява само в едната от двете Бартолинови жлези.

Някои Бартолинови кисти са малки и не причиняват болка. Ако кистата се зарази с бактерии, може да се образува абсцес . Заразената Бартолинова киста може да бъде болезнена и може да изисква медицинско лечение.

Какво причинява киста на Бартолин

Основната причина за развитие на бартолинова киста е запушването на изходния проток на жлезата. Това може да се случи по няколко начина:

Инфекциозни причини

Инфекцията на жлезата може да бъде предизвикана както от специфични микроорганизми, така и от неспецифична условно-патогенна флора. При инфекциозен процес възниква възпаление на тъканите, което води до стесняване и запушване на канала.

Травми

Нараняване или травма на вагиналната област може да причини подуване или образуване на белези, които могат да блокират канала на Бартолиновата жлеза. Това може да се случи при дейности като колоездене или езда на кон. Може да се случи и по време на сексуален акт, което може да доведе до триене или натиск върху жлезите.

Възпаление

Вагиналният сърбеж или дразнене може да се дължи на много причини. Една от основните причини е използването на продукти, които са по-скоро дразнители. Списъкът включва сапуни с агресивни химикали, продукти за женска хигиена и дезодоранти.

Рискови фактори за киста на Бартолин

Рискът от развитие на киста се увеличава при:

Недостатъчна лична хигиена – неправилното измиване може да доведе до инфекция

Носене на тясно синтетично бельо – ограничава вентилацията и създава влажна среда

Преохлаждане на долната половина на тялото

Безразборен сексуален живот – повишен риск от зараза със сексуално предавани инфекции

Отслабен имунитет – намалява способността на организма да се бори с инфекции

Хронични гинекологични заболявания – цервицит, аднексит, эндометрит

Ендокринни нарушения – особено захарен диабет

Симптоми на киста на Бартолин

Клиничната картина зависи от размера на кистата и наличието или отсъствието на инфекция.

Симптоми на малка неинфектирана киста

Продължително време кистата на бартолиновата жлеза може да не предизвиква дискомфорт на пациентката, като болките не са характерни за това състояние. При малки размери (до 2 см) жените често откриват образованието случайно при хигиенни процедури или при гинекологичен преглед.

С нарастването на кистата могат да се появят следните симптоми:

Кръгла подутина от едната страна на вагиналния отвор (с размер от 1 до 8 см)

Дискомфорт при ходене – усещане за тежест в интимната зона

Болка при полов акт (диспареуния)

Симптоми на голяма или нарастваща киста

С нарастването на размера на кистата, тя може да стане по-забележима като бучка или подуване от едната страна на вагиналния отвор. Тя може да бъде малка колкото топче или голяма колкото яйце. По-големите кисти могат да причинят дискомфорт, особено по време на физическа активност.

Симптоми на инфектирана киста (абсцес)

Когато кистата на Бартолинова киста се инфектира, това може да доведе до образуване на абсцес, а симптомите са по-тежки. Кистата може да стане изключително болезнена при допир и може да се влоши при движение. Кожата около кистата може да стане зачервена, топла и чувствителна при допир, което показва инфекция. При това състоянието симптомите стават много по-тежки:

Остра пулсираща болка , която се усилва при движение и интимна близост

Зачервяване на кожата в засегнатата област

Повишена телесна температура до 38-39°C

Подуване на лимфните възли

Обща слабост и втрисане

Жълто-зелени гнойни секрети от подутината

Киста на Бартолин и връзка с рак: Колко често се среща?

Много жени се притесняват дали кистата може да се окаже злокачествена. В действителност само в изключително редки случаи може да се развие рак на бартолиновата жлеза. Ракът на бартолиновата жлеза представлява едва 3% от всички карциноми на вулвата, които от своя страна съставляват 3-5% от случаите на гинекологичен рак.

Въпреки това, при жени над 40-годишна възраст лекарите препоръчват по-внимателно отношение и биопсия на новообразувани кисти, за да се изключи възможността за злокачествен процес.

Лечение на киста на Бартолин

Терапевтичният подход зависи от размера на кистата и наличието на усложнения.

Консервативно Лечение

Малки неусложнени кисти (до 2 см) при липса на оплаквания не изискват спешни лечебни мероприятия. В такива случаи се препоръчва наблюдение.

За облекчаване на симптомите при по-големи кисти се прилагат:

Накисване в топла вана 3-4 пъти дневно – могат да помогнат за отваряне на протока и намаляване на оток

Антибиотична терапия – при наличие на инфекция или съпътстващи заболявания

Болкоуспокояващи средства – за контрол на болката

Хирургично Лечение

Оперативното лечение се препоръчва в следните случаи:

Кисти с размер над 3 см

Кисти, които причиняват физически и психологически дискомфорт

Рецидивиращи кисти

Инфектирани кисти (абсцес)

Методи на хирургично лечение

Дренаж с катетър – поставя се специален катетър за отвеждане на слузта за срок до 6 седмици Марсупиализация – хирургично формиране на нов широк канал с диаметър до 6 мм, който позволява нормален отток на секрета Пункция – изсмукване на съдържанието на кистата с игла, използва се при невъзможност за стандартна операция (например при бременни жени) Пълно отстраняване на кистата и жлезата – прилага се само в тежки случаи при постоянни рецидиви, тъй като след операцията може да се появи сухота и дискомфорт при интимна близост

Усложнения от киста на Бартолин

Ако не се лекува своевременно, кистата на бартолин може да доведе до:

Бартолинит и абсцес

Ако не се лекува възпалението повече от 3 месеца, ще се развие бартолинит. На фона на отслабен имунитет и инфектиране възниква абсцес. Възпалението може да се разпространи на околните тъкани, а зоната на поражение може да достигне 12 см в диаметър.

Сепсис

Най-опасното последствие на кистата на бартолиновата жлеза е сепсис, който може да се развие като усложнение на абсцес. При това състояние токсините навлизат в системния кръвоток и предизвикват обширно поражение на органите и системите.

Кистата на бартолин е често срещано гинекологично състояние, което в повечето случаи не представлява сериозна заплаха за здравето. Въпреки това, при нарастване на размера или инфектиране е необходима медицинска намеса.

Ключът към успешното справяне със състоянието е ранната диагностика и правилното лечение. Не пренебрегвайте симптомите и не се опитвайте да се справите сами – това може да доведе до тежки усложнения. Своевременната консултация с гинеколог и спазването на медицинските препоръки гарантират благоприятен изход и предотвратяват рецидиви.

Често задавани въпроси (ЧЗВ)

Може ли бръсненето или кола маската да причинят киста на Бартолинова киселина? Бръсненето не причинява бартолинова киста, но причинява дразнене на кожата или външния слой. Ако се инфектира, може да блокира бартолиновата жлеза и да доведе до образуване на киста. Могат ли тесните панталони да причинят киста на Бартолинова киселина? Тесните дрехи, особено носени около вагиналната област, могат да задържат топлината и влагата. Това може да причини сърбеж и генитални инфекции, а оттам и развитието на киста. Могат ли кистите на Бартолинова киселина да бъдат ракови? В повечето случаи бартолиновите кисти не са злокачествени. Въпреки това, жените над 40 години трябва да посетят лекар, ако кистата персистира, тъй като в някои случаи от бартолиновата жлеза могат да възникнат злокачествени тумори.

