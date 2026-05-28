Лекарят ви е насочил към биопсия на лимфни възли и не знаете какво да очаквате? Не сте сами, това е едно от най-честите диагностични изследвания при съмнение за рак или инфекция.

Добрата новина е, че процедурата е сравнително кратка, безопасна и в повечето случаи се извършва в рамките на деня. Разберете какво представлява изследването, какви видове съществуват и кога излизат резултатите.

Какво представлява биопсията на лимфни възли?

Лимфните възли са малки органи, разпръснати из цялото тяло, има стотици от тях. Те са ключова част от лимфната система, която действа като филтър срещу вируси, бактерии и други вредни агенти. Когато се появят подути лимфни възли, причините могат да бъдат различни, от обикновена инфекция до онкологично заболяване.

Според информация, публикувана от WebMD и American Cancer Society, биопсията на лимфни възли е процедура, при която се взема малка тъканна проба от лимфен възел. Тя се изпраща за патологичен анализ, при който специалист-патолог изследва клетките под микроскоп. Целта е да се установи дали са налице ракови клетки, инфекция или друго заболяване.

Видове биопсия на лимфни възли

Специалистите от Cleveland Clinic описват четири основни вида биопсия, като изборът зависи от конкретния случай:

1. Биопсия на стражеви лимфен възел (Sentinel node biopsy)

Препоръчва се при вече диагностициран рак, например меланом или рак на гърдата, когато лекарят трябва да провери дали е налице изследване за метастази. Стражевите лимфни възли са първите, до които се разпространяват раковите клетки.

Как протича: В зоната около тумора се инжектира радиоактивно вещество или синьо багрило, което маркира стражевия възел. Процедурата се извършва под обща анестезия, а пациентът обикновено се прибира вкъщи същия ден.

2. Тънкоиглена аспирационна биопсия (FNA)

Тънкоиглената аспирационна биопсия (FNA) е минимално инвазивна процедура, наподобяваща вземане на кръвна проба. Лекарят въвежда много тънка игла в лимфния възел и извлича течност и клетки. Прилага се локална анестезия.

Продължителност: 15–30 минути

Резултати: възможно е да излязат същия ден

Ограничение: понякога пробата е недостатъчна за точна диагноза

3. Дебелоиглена биопсия (Core needle biopsy / Core biopsy)

Дебелоиглената биопсия (Core biopsy) използва по-голяма игла, с която се взема малко парче тъкан, не само клетки. Това дава по-подробна информация за структурата на тъканта. Прилага се локална анестезия, а процедурата също отнема около 15–30 минути.

4. Отворена биопсия (Open biopsy)

При отворената биопсия лекарят прави разрез на кожата и отстранява изцяло или частично лимфен възел. Това е по-инвазивна процедура, близка до хирургична интервенция, и може да изисква локална или обща анестезия. В повечето случаи не остава видим белег.

Какво се случва след биопсията?

След процедурата извлечената тъкан се изпраща до патолог, който извършва детайлен патологичен анализ. Специалистът проверява дали клетките изглеждат нормално или показват признаци на злокачественост.

Кога излизат резултатите от биопсия?

Според Националния институт по рака в САЩ (NCI), сроковете варират според вида на изследването:

FNA биопсия , резултати възможни същия ден

Core needle и Open биопсия , при липса на допълнителни тестове: 2–3 дни ; при необходимост от допълнителни изследвания: 7–10 дни или повече

Биопсия на стражеви лимфен възел , патологът може да провери за ракови клетки по време на самата операция

Безопасна ли е биопсията?

Да. Изследването на лимфната система чрез биопсия е рутинна и добре поносима процедура. Може да се появят лека болка и минимално кървене, но сериозни усложнения са рядкост. При FNA пациентът може да се върне към нормалните си дейности веднага след процедурата. При обща анестезия е необходима кратка почивка.

Биопсията на лимфни възли е ключов инструмент в диагностиката на рак и инфекции. Независимо дали става дума за тънкоиглена аспирационна биопсия (FNA), дебелоиглена биопсия (Core biopsy) или биопсия на стражеви лимфен възел, процедурата е безопасна и дава изключително важна информация за здравето ви. Ако лекарят ви е препоръчал такова изследване, не се колебайте да му зададете въпроси относно вида на биопсията, анестезията и сроковете за резултати.

