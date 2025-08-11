Учени от Dana-Farber Cancer Institute разработват иновативен кръвен тест, който може да трансформира диагностиката и наблюдението на множествен миелом и неговите предшестващи състояния.

Новият метод, наречен SWIFT-seq, използва секвениране на единични клетки за профилиране на циркулиращи туморни клетки в кръвта, съобщава News Medical.

Множественият миелом е сложен рак на костния мозък, който често се предхожда от състояния като моноклонална гамопатия с неопределено значение (MGUS) и тлееща множествена миелома (SMM).

Традиционно диагностиката и наблюдението на тези състояния изисква болезнени биопсии на костен мозък, които се извършват рядко и често не дават достатъчно ясни резултати.

Предимствата на SWIFT-seq

Новият тест предлага значителни предимства пред традиционните методи:

Снимка: Canva

Неинвазивност : Вместо болезнена биопсия на костен мозък, пациентите се нуждаят само от обикновен кръвен тест.

Висока точност : SWIFT-seq успешно улавя циркулиращи туморни клетки при 90% от пациентите с MGUS, SMM и множествен миелом. При пациенти с тлееща миелом а успеваемостта достига 95%, а при новодиагностицирани случаи, 94%.

Снимка: Canva

Една кръвна проба дава информация за:

Броят на циркулиращите туморни клетки.

Детайлен генетичен профил на тумора.

Оценка на скоростта на растеж на тумора.

Идентифициране на генни модели, предсказващи изхода за пациента.

Научна основа

„Много работа е вложена в идентифицирането на геномни и транскриптомни характеристики, които предсказват по-лош изход при множествен миелом, но все още ни липсват тестовете за тяхното измерване при пациентите“, коментира д-р Ирене М. Гобриал, старши автор на изследването.

Методът SWIFT-seq се отличава от съществуващите техники, като проточната цитометрия, защото идентифицира туморните клетки въз основа на молекулния им баркод, а не чрез повърхностни маркери.

Клинично значение

Изследването, публикувано в Nature Cancer, обхваща 101 пациенти и здрави доброволци. Резултатите показват, че новият тест не само измерва множество клинично релевантни характеристики директно от кръвната проба, но и предоставя нова информация за биологията на туморните клетки.

Снимка: Canva

Въвеждането на SWIFT-seq представлява значителен напредък в диагностиката на миеломата, предлагайки минимално инвазивен метод за получаване на множество слоеве клинично полезна информация от един кръвен тест. Това откритие би могло да доведе до:

Подобрени резултати за пациентите.

По-задълбочено разбиране на биологията на миеломата.

Разработване на нови лекарства.

По-ефективни стратегии за лечение.

Новият тест представлява обещаващ напредък към персонализираната медицина в областта на онкологията и може да промени начина, по който лекарите диагностицират и наблюдават пациенти с множествен миелом.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.