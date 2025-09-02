Какво е аденом на надбъбречната жлеза и как се лекува

Аденомът на надбъбречната жлеза е доброкачествен (нераков) тумор, който се образува в надбъбречните жлези. Това е най-често срещаният вид тумор на надбъбречната жлеза.

Повечето аденоми на надбъбречната жлеза не предизвикват симптоми и не изискват лечение, тъй като често остават без симптоми и се откриват случайно.

Някои аденоми обаче могат да накарат надбъбречните жлези да отделят излишни хормони, което води до състояния като синдром на Кушинг (при производството на кортизол) или първичен хипералдостеронизъм (при производството на алдостерон), съобщава ClevelandClinic.

Може ли надбъбречен аденом да стане раков?

Надбъбречните аденоми могат да станат ракови, но това се случва рядко. Най-честият раков тумор, който се образува в надбъбречните жлези, е адренокортикален карцином.

Подобно на надбъбречните аденоми, функциониращите адренокортикални карциномни тумори секретират излишък от хормони. Те могат да причинят симптоми, подобни на функциониращите надбъбречни аденоми.

Само около 1 на 1 милион души развиват адренокортикален карцином. По-голямата част от туморите на надбъбречните жлези са доброкачествени (неракови).

Кои хора са засегнати от надбъбречни аденоми?

Всеки може да развие надбъбречна аденома, въпреки че вероятността се увеличава с възрастта. Приблизително 3% до 9% от хората имат надбъбречни аденоми. Те са най-честият вид тумор на надбъбречните жлези.

Как надбъбречната аденома засяга тялото ви?

Функциониращите надбъбречни аденоми могат да причинят надбъбречните жлези да секретират прекомерни количества от един или повече видове хормони.

Снимка: Canva

В резултат на това може да се появят симптоми на определени надбъбречни нарушения, включително:

Синдром на Кушинг (хиперкортицизъм): Това състояние възниква, когато аденомът секретира прекалено много кортизол. Туморите в хипофизната жлеза най-често причиняват синдрома на Кушинг, но надбъбречните тумори също могат да доведат до синдрома на Кушинг. Симптомите включват високо кръвно налягане, наддаване на тегло (особено в областта на талията) и сексуална дисфункция. Това състояние може да повиши вероятността от развитие на диабет.

Първичен алдостеронизъм (синдром на Кон): Това състояние възниква, когато аденомът секретира прекалено много алдостерон. Признаците и симптомите включват ниски нива на калий, високо кръвно налягане, главоболие, умора и мускулна слабост.

В редки случаи надбъбречната аденома може да секретира излишък от полови хормони. Прекалено много андрогени (например тестостерон) при жените може да доведе до нередовни менструации, засилено окосмяване по тялото (хирзутизъм), по-дълбок глас и др. Прекалено много естроген при мъжете може да доведе до намалено либидо и еректилна дисфункция.

Какви са симптомите на надбъбречна аденома?

Функциониращите надбъбречни аденоми могат да предизвикат симптоми, свързани с излишък на хормони в организма, особено излишък на кортизол (синдром на Кушинг) или излишък на алдостерон (първичен алдостеронизъм). Признаците и симптомите могат да включват:

Главоболие

Мускулна слабост или периодично изтръпване

Умора и болки (като болки в гърба)

Високо кръвно налягане (хипертония)

Високи нива на кръвна захар или диабет

Ниски нива на калий

Стрии по корема

Натрупване на тегло, особено в горната част на тялото

Промени в настроението (чувство на тревога, паника или депресия)



Жените могат да изпитват нередовни менструални цикли и засилени мъжки характеристики (вирилизация). Мъжете могат да изпитват сексуална дисфункция.

Какво причинява надбъбречните аденоми?

Изследователите все още не са напълно наясно какво причинява образуването на надбъбречна аденома или други доброкачествени тумори на надбъбречната жлеза. Все пак, някои генетични състояния могат да увеличат риска, включително:

Множествена ендокринна неоплазия, тип 1

Семейна аденоматозна полипоза

Комплекс на Карни

Синдром на Ли-Фраумени

Множествена ендокринна неоплазия тип 2

Неврофиброматоза тип 1

Затлъстяването и тютюнопушенето също могат да увеличат риска от развитие на надбъбречна аденома.

Диагностика на аденом на надбъбречната жлеза

Много хора не осъзнават, че имат надбъбречна аденома, докато лекарят не го открие по време на образна диагностика за друго заболяване. Тези тумори понякога се наричат „инциденталоми“, тъй като се откриват случайно.

Вашият лекар първо ще определи дали туморът е раков (адренокортикален карцином) или доброкачествен (надбъбречна аденома). Ако е надбъбречна аденома, ще бъдат проведени тестове, за да се определи дали тя секретира излишни хормони.

Какви тестове се използват за диагностициране на надбъбречна аденома?

Обичайно прилаганите изследвания са:

Изследване на кръв и урина: Този вид изследване позволява на да се провери за повишени нива на хормони, които могат да бъдат признак за функциониращ тумор. Може да се наложи да събирате урината си в продължение на 24 часа, за да може да бъде тествана за повишени нива на кортизол.

Снимка: iStock

Образна диагностика: Компютърната томография е най-често използваната образна диагностична процедура за диагностициране на надбъбречна аденома. В някои случаи Вашият лекар може да Ви назначи ядрено магнитен резонанс (ЯМР). Образното изследване помага да определят дали туморът е злокачествен или доброкачествен. Например, по-големите тумори (повече от 4 сантиметра) са по-вероятно да бъдат ракови, отколкото по-малките тумори.

Биопсия: Вашият лекар може да извърши аспирация с фина игла, ако другите тестове не предоставят достатъчно информация за това дали туморът е рак или надбъбречна аденома. По време на тази процедура той ще използва тънка куха игла, за да вземе тъкан от тумора. Лабораторен специалист, наречен патолог, изследва тъканта под микроскоп, за да провери за признаци на рак.

Как се лекува надбъбречен аденом?

Лечението зависи от това дали туморът е нефункциониращ или функциониращ (секретира излишни хормони). Ако нефункциониращият тумор е малък, лекарят може да препоръча периодични компютърни томографии, за да се гарантира, че той не се увеличава по размер или не става функционален.

Ако туморът расте бързо или се увеличи (обикновено до близо 5 сантиметра), вашият лекар може да препоръча операция. Големите тумори и бързият растеж увеличават вероятността туморът да стане раков.

Лечението на функциониращи тумори почти винаги включва операция. Леченията включват:

Адреналектомия (отстраняване на надбъбречната жлеза): Вашият лекар може да отстрани надбъбречната ви жлеза чрез лапароскопия, ако туморът е доброкачествен и малък. По време на лапароскопия се правят малки разрези в корема и се извършва операцията през разрезите. За по-голям тумор или такъв, който може да е раков, вашият лекар може да извърши операция, като направи по-голям разрез в гърба.

Снимка: Canva

Лекарства: Ако не се нуждаете от операция, вашият лекар може да ви предпише лекарства, които предотвратяват производството на прекомерни количества хормони от аденома. Може също да получавате лекарства в продължение на няколко седмици, които да помогнат за стабилизиране на хормоналните нива след адреналектомия.

Често задавани въпроси за аденом на надбъбречната жлеза

Какво представлява аденом на надбъбречната жлеза?

Надбъбречните аденоми са доброкачествени (неракови) тумори в надбъбречните жлези. Те секретират хормони, които помагат на тялото да реагира на стреса. Надбъбречните жлези отделят хормони, които регулират кръвната захар, кръвното налягане и имунната система, наред с други важни функции. Аденомите на надбъбречните жлези обикновено не причиняват симптоми и не изискват лечение. Някои от тях могат да доведат до свръхпродукция на един или повече нормални надбъбречни хормони.

Какви видове надбъбречни аденоми има?

Надбъбречните аденоми са функциониращи или нефункциониращи.

Функциониращите (активни) надбъбречни аденоми секретират излишък от надбъбречни хормони и могат да причинят симптоми, които изискват лечение.

Нефункциониращите (неактивни) надбъбречни аденоми не произвеждат излишък от надбъбречни хормони. Повечето надбъбречни аденоми са нефункциониращи. Те не причиняват симптоми и не изискват лечение.

Каква е дългосрочната прогноза след лечение на надбъбречен аденом?

Резултатите от лечението, свързани с адреналектомия, са отлични. Премахването на засегнатата надбъбречна жлеза често облекчава симптомите, свързани с функционалните надбъбречни аденоми.

Могат ли да се предотвратят тумори на надбъбречните жлези?

Туморите на надбъбречните жлези, включително надбъбречният аденом, не могат да бъдат предотвратени. Рисковите фактори за надбъбречен аденом често зависят от вашите гени.

Как да се грижа за себе си, ако имам аденом на надбъбречната жлеза?

Следвайте указанията на вашия лекар за това колко често трябва да се изследвате, ако сте диагностицирани с нефункциониращ надбъбречен аденом. В зависимост от вашия тумор, вашият лекар може да препоръча периодични компютърни томографии или хормонални изследвания.