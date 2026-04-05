Плевралният излив, който някои хора наричат ​​„вода в белите дробове“ или воден плеврит, е натрупване на прекалено много излишна течност извън белите дробове.

Сред причините за воден плеврит са сърдечна недостатъчност, цироза, бъбречно заболяване, пневмония или възпалително заболяване. Възможно е водният плеврит да се дължи и на рак на белия дроб, рак на гърдата или лимфом.

В тази статия разглеждаме какви са симптомите на плевралния излив (воден плеврит), как се диагностицира и какви са начините за лечение.

Как се получава плеврит?

Можете да получите плеврит, когато възпаление от белите дробове – причинено от вирус, бактерия или друго заболяване – се премести в плеврата, причинявайки подуване и триене една в друга. Това може да се случи и ако има запушване (като тумор) или увреждане на белия дроб.

Снимка: Canva

Кого засяга плевритът?

Всеки може да получи плеврит, но вие сте изложени на по-висок риск, ако:

Са над 65 години

Имате състояние, което причинява възпаление в тялото ви (като автоимунно заболяване)

Приемате лекарства, които причиняват възпаление в тялото ви

Имате тумори или белези в белите дробове (белодробна фиброза)

Колко сериозен е плевритът?

Плевритът може да бъде лек или много сериозен. Зависи от причината за него и дали имате допълнителни усложнения.

Какви са симптомите на плеврита

Основният симптом на плеврит е болка в гърдите, която се усеща остра, пронизваща или подобна на нож, идваща от едно конкретно място. Тя се влошава, когато дишате дълбоко или кашляте, и понякога се разпространява към рамото или гърба. Вероятно ще дишате внимателно, за да избегнете болката.

Може също да имате:

Задух

Кашлица

Треска

Силна умора (изтощение)

Какво е плеврален излив (воден плеврит)

Плевралният излив, който някои хора наричат ​​„вода в белите дробове “, е натрупването на излишна течност между слоевете на плеврата извън белите дробове.

Снимка: Canva

Обикновено всеки човек има малко количество течност в плеврата си. Тази течност действа като естествен лубрикант и улеснява движението на белите дробове при дишане. Но при плеврален излив имате твърде много течност около белите дробове. Това означава, че тялото ви произвежда твърде много от течността или не абсорбира достатъчно от нея.

Симптоми на водния плеврит

Може да имате несвързани симптоми поради заболяването или състоянието, което е причинило плевралния излив. Симптомите на плеврален излив (воден плеврит) включват:

Болка в гърдите: Кашлицата или дълбокото и затруднено дишане я влошават

Диспнея (задух или затруднено, затруднено дишане)

Ортопнея (невъзможност за лесно дишане, освен ако не седите изправени или не стоите изправени)

Някои хора с плеврален излив нямат симптоми. Те откриват, че имат плеврален излив, когато им се направи рентгенова снимка на гръдния кош по друга причина.

Какво причинява водния плеврит?

Има много причини за плеврален излив, а някои хора имат повече от една.

В зависимост от причината, излишната течност може да бъде или бедна на протеини (трансудативна), или богата на протеини (ексудативна). Тези две категории помагат на лекарите да определят причината за плевралния излив. Белодробната емболия (БЕ) може да попадне и в двете категории.

Снимка: Canva

Най-честите причини за трансудативни (воднисти) плеврални изливи включват:

Сърдечна недостатъчност

Цироза

Нефротичен синдром (проблем с бъбреците)

Чести причини за ексудативни (богати на протеини течности) плеврални изливи включват:

Пневмония

Рак (рак на белия дроб, рак на гърдата или лимфом)

Бъбречно заболяване

Възпалително заболяване

След сърдечна операция

Заразен ли е плевритът?

Докато вирусите и бактериите, които могат да причинят плеврит, са заразни, самият плеврит не е.

Свързан ли е плевритът с COVID-19?

Вирусната инфекция може да ви направи по-склонни да получите плеврит. Плевритът обаче не е често срещан симптом на COVID-19.

Как се диагностицира плеврит?

Вашият лекар използва тестове, за да диагностицира плеврит и да установи основната причина. Възможните тестове включват:

Кръвни изследвания: Лекар преглежда кръвна проба за признаци на инфекция или автоимунни заболявания.

Електрокардиограма (ЕКГ): Прави се, за да се установи колко добре работи сърцето ви. Това е, за да се увери лекарят, че сърдечен проблем не причинява болката в гърдите ви.

Образни изследвания: Правят се снимки на белите ви дробове – рентгенови снимки, компютърна томография и ултразвук, за да се установи какво причинява болката ви.

Снимка: iStock

Изследване на течности (торакоцентеза, плеврална пункция): Лекар вкарва малка игла в областта около белите дробове и отстранява течност. Той изследва течността за признаци на инфекция или индикации за други причини за плеврит.

Торакоскопия: Вашият лекар използва малка, осветена тръба с камера, за да погледне вътре в белите дробове и да открие евентуални проблеми.

Ще покаже ли рентгенова снимка на гръдния кош плеврит?

Рентгеновите снимки на гръдния кош не могат да покажат директно плеврит, но могат да дадат на вашия лекар индикации за това, което може да причинява симптомите ви, като например течност около белите дробове или инфекция (пневмония).

Как се лекува воден плеврит

Лечението на плеврит зависи от причината за него. Плевритът, причинен от вирусна инфекция, може да отшуми сам в рамките на няколко дни.

Лекарства

Лекарите използват диуретици и други лекарства за сърдечна недостатъчност за лечение на воден плеврит, причинен от застойна сърдечна недостатъчност или други медицински причини. Някои хора се нуждаят и от антибиотици. При злокачествен излив може да се нуждаете и от лечение с химиотерапия, лъчетерапия или инфузия на лекарства в гръдния кош.

Процедури (дренаж)

Лекарят може да използва терапевтична торакоцентеза (плеврална пункция) или гръден дренаж за дрениране на плеврален излив, който причинява респираторни симптоми.

Дори и с дренаж, може да имате плеврални изливи, които са трудни за контролиране или които се появяват отново поради злокачествено заболяване. В този случай, лекарят поставя склерозиращ агент (вид лекарство, което целенасочено създава белези) в плевралната кухина през гръден дренаж. Това причинява фиброза (прекомерна фиброзна тъкан) на плеврата (плеврална склероза). Това е 50% успешно за предотвратяване на повторна поява на плеврални изливи.

Хирургия (операция)

Може да се наложи операция, ако дренажът или плевралната склероза не помогнат. Двата вида хирургия включват:

Видеоасистирана торакоскопска хирургия: Този минимално инвазивен подход използва от един до три малки разреза в гръдния кош. Този подход може да се използва за лечение на плеврални изливи, които са трудни за изтегляне или които се появяват отново поради тумор.

Торакотомия (традиционна, „отворена“ гръдна хирургия): Хирургът извършва торакотомия през разрез от 15 до 20 см в гръдния кош. Този подход се използва, когато имате инфекция. Торакотомията премахва цялата фиброзна тъкан и помага за отстраняването на инфекцията от плевралното пространство. Ще ви трябват гръдни дренажи в продължение на два дни до две седмици след операцията, за да се продължи оттичането на течността.

Може ли и как да предотвратите плеврит

Не можете да предвидите дали дадено здравословно състояние или нараняване ще причини плеврит. Но можете да помогнете за защитата на здравето на белите дробове и да предотвратите инфекции, като:

Избягвате или не пушите

Ваксиниране се, като например ваксина срещу грип и ваксина срещу пневмония

Миете ръцете си добре и често

Достигане и поддържане на здравословно за вас телесно тегло

Острите, пронизващи болки при плеврит могат да бъдат непоносими. Не е нужно просто да търпите болката. Докато лекувате основната причина за плеврит, работете с вашия лекар, за да намерите облекчаване на болката, което е подходящо за вас.

Болката в гърдите може да има сериозни причини, различни от плеврит. Ако имате необяснима болка в гърдите, отидете в най-близкото спешно отделение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

---------------------------------------------------

Източници