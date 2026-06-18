Ракът на ларинкса (гръкляна) често сигнализира чрез ранни промени в гласа.

Този вид онкологично заболяване може да бъде лечимо, особено ако се диагностицира и лекува рано. Но дори и при по-напредналите форми на този рак, перспективата може да бъде благоприятна.

В тази статия разглеждаме видовете рак на ларинкса (гръкляна), какви са признаците и симптомите, за които трябва да следите, както и каква е преживяемостта с открит рак на ларинкса.

Видове рак на ларинкса

Ларинксът има три основни части и ракът на ларинкса може да започне във всяка една от тях.

Супраглотис (горна част на ларинкса): Около 35% от раковите заболявания на ларинкса започват оттук. Супраглотисът включва епиглотиса, който е парче хрущял, което предотвратява попадането на храна в трахеята при преглъщане. В него се намира и става, която помага на гласните струни да се движат, когато говорите.

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Глотис (средната част на ларинкса): Около 60% от раковите заболявания на ларинкса започват тук. Това е мястото, където се намират гласните струни.

Субглотис (долната част на ларинкса): Само около 5% от случаите на рак на ларинкса започват тук.

Ракът на ларинкса се категоризира и въз основа на вида клетки, в които започва. Повечето видове рак на ларинкса са плоскоклетъчни карциноми. Това означава, че те се развиват в тънките, плоски плоскоклетъчни клетки, които покриват ларинкса.

Някои по-рядко срещани видове рак на ларинкса включват:

Аденокарцином: Този рак засяга жлезистите клетки на ларинкса.

Невроендокринен карцином: Вид рак, който започва в невроендокринни клетки, които помагат за контрола на хормоните и други функции. Обикновено е агресивен.

Рак на слюнчените жлези: Започва в жлезите, които произвеждат слюнка.

Саркоми: Това са ракови заболявания, които се развиват в мускулите, хрущялите или други меки тъкани на ларинкса.

Саркоматоиден карцином: Той има характеристики както на плоскоклетъчен карцином, така и на саркоми. Този тип е склонен да расте и да се разпространява бързо.

Верукозен карцином: Вариант на плоскоклетъчен карцином, този бавнорастящ рак изглежда като брадавичест растеж.

Признаци и симптоми на рак на ларинкса

Симптомите на рак на ларинкса често наподобяват тези на други състояния. На пръв поглед признаците могат да бъдат объркани с нещо толкова просто, колкото обикновена настинка.

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Ето някои симптоми, за които трябва да внимавате:

Дрезгавост или промени в гласа, които не изчезват

Упорито болки в гърлото или кашлица

Бучка в гърлото или врата

Проблеми с преглъщането или болезнено преглъщане

Болка в ухото

Проблеми с говоренето

Задух или затруднено дишане

Кашляне на кръв

Причини и рискови фактори за рак на ларинкса

Ракът на ларинкса възниква, когато нормалните клетки в гласните струни се променят и растат неконтролируемо. Някои фактори могат да увеличат шансовете ви за развитие на рак.

Рисковите фактори за рак на ларинкса включват:

Тютюнопушене: Тютюнопушенето и употребата на тютюн са най-големият рисков фактор за рак на ларинкса. С течение на времето вредните химикали в тютюна увреждат ларинкса.

Тежка употреба на алкохол: Прекомерната консумация на алкохол (повече от една напитка дневно), особено в комбинация с тютюнопушене, може значително да увеличи риска от рак на ларинкса.

HPV: Някои форми на HPV вируса, които могат да причинят промени в клетките на гърлото, могат да доведат до рак.

Възраст: Този вид рак е по-често срещан при хора на 55 и повече години.

Секс: Мъжете са 5 пъти по-склонни да развият рак на ларинкса, отколкото жените. По-високите нива на тютюнопушене и употреба на алкохол сред мъжете може да са част от причината.

Анамнеза за рак на главата и шията: Хората, които са имали рак на главата и шията в миналото, са по-склонни да го развият отново.

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Излагане на вредни химикали: Излагането на вещества като азбест, никел, дървесен прах, иприт или други може да увеличи шансовете за развитие на рак на ларинкса.

Гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ): Хората с ГЕРБ имат по-висок риск от рак на ларинкса.

Какви са стадиите на рак на ларинкса

Ракът на ларинкса се определя от степента на заболяването в тялото. Стадиите на рак включват:

Ранен рак на ларинкса: Това включва стадии 0, 1 и 2. Обикновено туморът е малък и ракът не се е разпространил извън ларинкса.

Напреднал рак на ларинкса: Стадии 3 и 4 се считат за напреднали. Туморът е по-голям и засяга гласните струни или се е разпространил в други части на тялото.

Преживяемост при рак на ларинкса

Прогнозата ви ще зависи от стадия на рака, къде се намира, леченията, които получавате, цялостното ви здравословно състояние и други фактори.

За щастие, повечето видове рак на ларинкса се диагностицират в ранен етап, когато са по-лечими.

Петгодишните проценти на преживяемост често се използват, за да се предскаже колко дълго ще живеят хората с различни видове рак. Имайте предвид, че това са само приблизителни оценки, базирани на съществуващи данни. Всяка ситуация е уникална и тези прогнози може да не се отнасят за вас.

Изследователите проследяват петгодишната преживяемост при рак на ларинкса въз основа на това дали ракът е:

Локализиран (ранен): Това означава, че не се е разпространил извън ларинкса.

Регионално-разпространен: Ракът се е разпространил извън ларинкса към близки структури или лимфни възли.

Отдалечен (метастазирал): Ракът се е разпространил в отдалечени органи в тялото.

Когато става въпрос за рак на ларинкса, местоположението на тумора в ларинкса също влияе върху процента на преживяемост.

Когато става въпрос за рак на ларинкса, местоположението на тумора в ларинкса също влияе върху процента на преживяемост.

5-годишните проценти на преживяемост при рак на ларинкса, открит в супраглотиса, са:

Локализиран – 61%

Регионално-разпространен – 46%

Далечен – 30%

5-годишната преживяемост при рак на ларинкса, открит в глотиса, е:

Локализиран – 84%

Регионално-разпространен – 52%

Далечен – 45%

5-годишната преживяемост при рак на ларинкса, открит в субглотиса, е:

Локализиран – 59%

Регионално-разпространен – 38%

Далечен – 44%

Ракът на ларинкса (гръкляна) е сериозно, но в голяма степен лечимо заболяване, особено когато бъде уловено в неговите начални етапи. Тъй като първите симптоми лесно могат да бъдат объркани с обикновена настинка, информираността за рисковите фактори и проявите на болестта е първата и най-важна стъпка към спасяването на човешки живот.

Не игнорирайте сигналите на тялото: Промените в гласа и дрезгавостта, които продължават повече от две-три седмици, не бива да се отписват като временна умора или недоизлекуван вирус.

Ако забележите някой от тези симптоми при себе си или свои близки, потърсете специалист по УНГ (уши, нос, гърло) без отлагане. Само лекар може да извърши прецизен преглед (ларингоскопия) и да постави точна диагноза.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници