Съвременната онкология все повече признава, че лечението на рака не се състои само в отстраняването на тумори, а в запазването на функциите и благосъстоянието на пациентите. Това е особено важно при онкологични заболявания, засягащи главата, шията, хранопровода, белия дроб или мозъка, където координацията между дишането, преглъщането и говора може да бъде значително нарушена.

„Лечението на рака не се състои само в отстраняването на тумори, то е свързано с запазването на функциите и благосъстоянието“, подчертава д-р Арвинд Кришнамурти, ръководител на хирургичната онкология в Института по онкологични заболявания, цитиран от TH.

Снимка: Canva

Рехабилитацията на говора, гласа и преглъщането помага на хората да възстановят основни функции, които често приемаме за даденост: способността да говорим, да се храним и да общуваме пълноценно.

Защо е важна рехабилитацията на гласа, говора и преглъщането?

Лечението на рака, включително хирургия, лъчетерапия и химиотерапия, може да доведе до сериозни функционални нарушения. Тези проблеми се наричат дисфагия (затруднено преглъщане), дизартрия (нарушения в артикулацията на говора) и дисфония (промени в гласа).

Дисфагия (Нарушено преглъщане): Дисфагия се среща при до 60% от пациентите с рак на главата и шията след приключване на лъчетерапията. Може да доведе до задавяне (аспирация) , недохранване и дехидратация, което значително влошава общото състояние на пациента. Рехабилитацията на преглъщането е жизненоважна за възстановяване на безопасното хранене.

Дисфония (Нарушен глас): Промените в гласа, като дрезгавост, отслабен глас или афония (загуба на гласа) , могат да се дължат на увреждане на гласовите струни или нерви, особено при рак на ларинкса (гръкляна) . Гласовата рехабилитация помага за възстановяване на силата, височината и качеството на гласа.

Дизартрия (Нарушена артикулация): При тумори на езика, устната кухина или нервната система , говорът може да стане неясен или неразбираем. Говорната терапия е насочена към подобряване на мускулния контрол и артикулацията.

Кои онкологични заболявания изискват рехабилитация на говора?

Рехабилитацията на гласа, говора и преглъщането е от съществено значение при следните видове рак, обясняват от Canadian Cancer Society:

Рак на главата и шията: Това включва рак на ларинкса (гръкляна), фаринкса (гълтача), езика, устната кухина и щитовидната жлеза . Лечението на тези видове рак често засяга структури, критични за дишането, говора и преглъщането.

Рак на хранопровода и стомаха: Хирургията и лъчетерапията в тази област могат да доведат до тежка дисфагия.

Рак на белия дроб: Някои операции и лъчетерапия могат да засегнат нервите, контролиращи гласовите струни или преглъщането.

Мозъчни тумори: Тумори, засягащи мозъчния ствол или части от мозъчната кора, които контролират говора и преглъщането, често водят до дизартрия или дисфагия .

Рехабилитационни методи и техники за възтановяване на говора

Логопедът или речевият терапевт е ключова фигура в мултидисциплинарния екип. Той разработва персонализирана програма, която може да включва:

Снимка: Canva

Упражнения за преглъщане: Те включват техники за укрепване на мускулите на гърлото и езика , както и компенсаторни стратегии като промяна на позицията на главата по време на хранене или промяна на текстурата на храната.

Упражнения за глас: Вокални упражнения , техники за дихателен контрол и резонансна терапия се използват за възстановяване на качеството на гласа и подобряване на гласната хигиена.

Алтернативни методи за комуникация: При пълна загуба на гласа, като след ларингоектомия (отстраняване на гръкляна) , се използват методи като езофагеална реч , електронни ларинкси или трахеоезофагеална реч .

Съвременни технологии: Биофийдбек , електростимулация и компютърни програми се използват за обективна оценка и тренировка.

Алтернативни методи за комуникация след ларингектомия

Ларингектомията е хирургично отстраняване на гръкляна, която води до пълна загуба на гласа, който се генерира от гласовите струни. В тези случаи, логопедите прилагат специализирани методи за възстановяване на комуникацията, като обучават пациентите да използват други структури за гласообразуване.

Езофагеална реч: Този метод се основава на преглъщането на въздух в хранопровода и контролираното му изтласкване навън. Вибрациите, които се получават в горната част на хранопровода, служат за образуване на звук. Това е един от най-трудните за овладяване методи, който изисква упоритост и голяма мотивация от страна на пациента.

Снимка: Canva

Трахео-езофагеална реч с гласова протеза: Смята се за най-ефективния и успешен метод за възстановяване на гласа. По време на операцията или на последваща процедура се създава малък канал (фистула) между трахеята и хранопровода, в който се поставя силиконова протеза. Пациентът покрива с пръст дихателния си отвор на шията, въздухът се пренасочва от белите дробове през протезата към хранопровода и вибрира, генерирайки звук, който впоследствие се оформя в думи.

Електроларингиална реч: Този метод използва външно устройство, наречено електроларингис . Уредът се поставя върху шията, а вибрациите му се предават на гърлото и се формират в говор. Гласовият тембър е монотонен и роботизиран, но този метод е лесен за усвояване и позволява на пациента да общува веднага след операцията, докато се обучава на други техники.

Рехабилитацията на говора и преглъщането при онкологични пациенти е комплексен процес, който изисква експертиза, търпение и мултидисциплинарен подход. Тя е от съществено значение не само за възстановяване на физическите функции, но и за възвръщане на увереността, социалната активност и качеството на живот на пациента.

Бъдещето на рехабилитацията обещава още по-персонализирани подходи, използвайки изкуствен интелект за анализ и планиране на терапията, както и нови технологични устройства, които ще направят възстановяването по-ефективно и достъпно. Този холистичен подход помага на пациентите не просто да оцелеят, но и да възстановят пълноценния си живот след преодоляване на заболяването.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.