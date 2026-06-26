Сините или лилави устни са известни като цианоза и често са признак за ниски нива на кислород в кръвта и сериозни състояния, като сърдечни или белодробни проблеми.

Ако забележите внезапни промени в цвета на кожата, придружени от затруднено дишане или припадък, незабавно потърсете спешна помощ.

Как да разпознаете цианозата на устните си

Основният признак на цианоза е неестествен син оттенък на устните. Синкавите устни могат да се появят внезапно или да се развият с течение на времето.

Те обикновено избледняват, след като основната причина бъде отстранена и лекувана.

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Сините устни често се появяват при промени в пурпурния или син цвят в други части на тялото. Най-вероятно е да се наблюдават на части от тялото, които имат тънък слой кожа с много кръвоносни съдове отдолу. Например, може да забележите синкаво оцветяване на:

Език

Венци

Нокти

Меката част на ушите

Цианозата може да бъде по-незабележима при по-тъмни тонове на кожата, често изглеждаща сива. Важно е да я проверите внимателно на места като стъпалата или вътрешната страна на клепачите.

Кога да потърсите спешна помощ

Лилавите или сини устни може да показват хронично състояние, като сърдечна недостатъчност или спешен случай, като отравяне с въглероден окис, анафилаксия или близо до удавяне.

Обадете се незабавно на 112, ако устните ви внезапно посинеят и получите:

Затруднено дишане

Болка в гърдите

Замаяност, припадък или объркване

Уртикария или подуване около дихателните пътища

Прекалено изпотяване

Ако устните ви постепенно посиняват и имате известно медицинско състояние, което може да е причината, обадете се на вашия лекар и го попитайте какви стъпки да предприемете.

Чести и редки причини за сини устни

Червените кръвни клетки използват хемоглобина за транспортиране на кислород в тялото, като нормалните нива на кислородна сатурация варират между 95% и 100%. Синкав оттенък може да се появи, когато тези нива спаднат, като обикновено става забележим, когато паднат до около 85%.

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Въпреки че този знак е обезпокоителен, сините устни не означават непременно, че част от тялото ви е увредена, защото не получава достатъчно кислород.

Например, бебе, родено с определени видове сърдечни заболявания, може да има сини устни и по-ниски от нормалните нива на кислород в кръвта. Въпреки това, то все още може да получава достатъчно кислород до тъканите на тялото си и не настъпват никакви увреждания.

В някои случаи тялото компенсира по-малкото количество кислород – поне временно. Например, тялото може да започне да произвежда повече червени кръвни клетки.

Видове цианоза

Има два вида цианоза, които често причиняват посиняване на устните: централна и периферна, като сините устни са по-често срещани при централна цианоза.

Синкавото обезцветяване на голяма част от кожата, както и на устните, се нарича централна цианоза. Обикновено е признак на медицинско състояние, което пречи на тялото ви да получава достатъчно кислород и което се нуждае от незабавно лечение.

Периферната цианоза обикновено засяга само ръцете и краката. Това се случва, когато кръвоносните съдове в тези области се стеснят в отговор на промяна в околната среда, като например силен студ.

В редки случаи, сините или лилавите устни могат да бъдат резултат от излагане на токсини като сребърни соли или лекарства като амиодарон. Това състояние се нарича псевдоцианоза.

Медицински причини за сините и лилави устни

Като цяло, сините и лилавите устни се случват поради медицински проблем.

Сърдечни заболявания

Сърдечно заболяване е сериозна причина, която трябва да се вземе предвид. При новородени, синьо-лилавите устни могат да сигнализират за вроден сърдечен проблем, който може да изисква операция.

Снимка: Canva

При възрастен, сините устни могат да бъдат признак на сърдечна недостатъчност, проблем със сърдечната клапа или друг вид сърдечно заболяване.

Белодробни състояния

Сериозни белодробни проблеми също могат да причинят сини устни. Състояния, които могат да доведат до тези симптоми, включват:

Астма

Белодробна емболия

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Пневмония

Състояния на нервната система

Друга причина за посиняване на устните е сериозен проблем с централната нервна система. Ако мозъкът кара човек да диша по-рядко от нормалното (хиповентилация), това може да причини посиняване на устните.

Например, хората могат да дишат по-малко по време на предозиране с наркотици, тонично-клоничен припадък или ако има голям кръвоизлив в мозъка.

Състояния на ендокринната система

Хормонът кортизол, произвеждан в надбъбречните жлези, е важен за поддържането на нивата на кръвната захар, регулирането на кръвното налягане и други ключови функции в тялото ви. Пигментацията на кожата ви може да изглежда тъмна и по-тъмна при болестта на Адисон, наред с други симптоми, свързани с ниски нива на кортизол.

Ниски нива на кортизол и нарушения в други жлези, които работят за регулиране на кортизола (хипоталамус, хипофиза), също се наблюдават при фибромиалгия и миалгичен енцефаломиелит/синдром на хроничната умора (ME/CFS), но връзката им остава неясна и са необходими повече изследвания.

Акроцианоза при деца

При кърмачета, обикновено безобидно състояние, наречено акроцианоза, може да причини синкав оттенък на ръцете и краката. Акроцианозата понякога може да засегне областта около устата. Това се случва и при малки деца, например, когато плуват в студена вода.

Снимка: Canva

Промяната в цвета е временна и би трябвало да изчезне, когато детето се затопли. Други причини, като например Тетралогия на Фалот (вродено сърдечно заболяване) или запушване на дихателните пътища, могат да причинят цианоза, която изисква медицинско лечение, включително хирургическа намеса.

Други медицински проблеми

Някои други потенциални причини за сини устни включват:

Обструктивна сънна апнея

Пребиваване на много голяма надморска височина (остра планинска болест)

Шок

Отравяне с въглероден оксид

Излагане на сребро (аргирия)

Генетични кръвни заболявания (напр. хемоглобинопатия)

Възможности за лечение на синьо-лилави устни

Лечението на устни със син или лилав оттенък зависи от причината. Вашият лекар първо ще се увери, че дихателните ви пътища са свободни и че можете да дишате и да получавате достатъчно кислород.

Може да се наложи да вдишвате допълнителен кислород или да се нуждаете от подкрепа с вентилатор, който да ви помогне да дишате.

При проблем като вродено сърдечно заболяване може да се наложи операция. Други причини ще изискват други специфични лечения - например антибиотици за пневмония или диуретично лекарство за хора със сърдечна недостатъчност.

Сините или лилави устни, известни като цианоза, са чест признак за ниски нива на кислород в кръвта и могат да индикират сериозни здравословни състояния.

В случаите, когато забележите, че устните ви или тези на вашето дете променят цвета си постепенно, или това се случва при определени обстоятелства (например при престой в по-студена вода), незабавно се консултирайте с лекар. Само медицинско лице може да извърши необходимите изследвания на сърцето и белите дробове, за да постави точна диагноза и да назначи адекватно лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници