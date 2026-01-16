Изпитвате ли неприятно усещане за сухота в устата, особено през нощта или при хранене? Сухотата в устата се появява, когато жлезите, които произвеждат слюнка, не функционират добре.

Усещането за сухота в устата е не само разсейващо и болезнено, но може да доведе до инфекции, кариеси и разрушаване на зъбите. Освен това, то може да наруши добрите хранителни навици.

Добрата новина е, че съществуват доказани начини за домашно лечение на сухотата в устата, които могат значително да облекчат дискомфорта.

Какво представлява сухотата в устата?

Сухотата в устата е субективното усещане за недостатъчна влага в устната кухина. Това състояние се припокрива, но не е идентично с хипосаливацията – състояние, при което слюнчените жлези произвеждат недостатъчно слюнка.

Докато хипосаливацията се определя обективно чрез измерване на производството на слюнка, сухотата в устата се установява въз основа на собствените усещания на пациента.

Основни симптоми на сухотата в устата

Много лекари използват списък със симптоми, наречен инвентаризация на ксеростомия, или съкратена версия на този списък. Например, те могат да задават въпроси относно тежестта на:

Колко сухота се чувства в устата при хранене

Колко е трудно да се ядат сухи храни

Колко сухи са устните ви

Колко сухота се чувства в устата ви през нощта или при събуждане

Колко жадни се чувствате през нощта

Снимка: iStock

Въпреки че усещането за сухота в устата е основният критерий, други симптоми често съпътстват ксеростомията. Специалистите считат следните симптоми за усложнения или признаци на сухота в устата:

Усещане за дехидратация и сухота при хранене

Затруднено поглъщане на суха храна

Сухи и напукани устни

Изразена жажда през нощта или при събуждане

Лош дъх и парене в устата

Промени във вкуса или непоносимост към пикантни храни

Трудности при говорене или носене на протези

12 ефективни начина за домашно лечение

1. Увеличете пиенето на вода

Най-простият и ефективен начин за справяне със сухотата в устата е редовното пиене на вода. Според проучвания, дехидратацията е ключов фактор за развитие на състоянието. Хидратацията помага за облекчаване на леката дехидратация и подобрява усещането в устната кухина.

Снимка: istockphoto.com

2. Избягвайте определени лекарства

Според изследванията, над 90% от случаите на сухота в устата се причиняват от медикаменти. Най-често срещаните групи лекарства, свързани с това състояние, включват:

Антихистамини

Антихипертензивни средства

Хормонални препарати

Бронходилататори

Важно: Никога не спирайте внезапно приема на лекарства без консултация с Вашия лекар. Обсъдете алтернативни опции, ако смятате, че медикаментите са причината.

3. Откажете се от дехидратиращите навици

Намалете кофеина

Проучвания показват, че кофеинът в кафето и чая може да причини дехидратация и да влоши сухотата в устата. Опитайте да замените част от кафето с вода или билкови чайове без кофеин.

Ограничете алкохола

Макар че употребата на алкохол не е доказан рисков фактор според някои изследвания, той може да допринесе за дехидратация. При симптоми на сухота е препоръчително да предпочетете вода пред алкохолни напитки.

Откажете тютюнопушенето

Изследване от 2014 г. установява, че тютюнопушенето увеличава проблемите със сухотата в устата. Намаляването или отказването от тютюн може значително да подобри симптомите.

Снимка: iStock

Намалете захарта

Както кофеинът и алкохолът, захарта може да допринесе за дехидратация. Проучване от 2015 г. препоръчва избягване на захарни напитки за облекчаване на сухотата в устата.

4. Смучете бонбони без захар

Бонбони без захар, пастили или дражета за кашлица могат да осигурят краткотрайно облекчение, като стимулират производството на слюнка.

5. Дъвчете дъвка без захар

Дъвката без захар е друг ефективен начин за краткосрочно облекчение. Продуктите, съдържащи ксилитол, са особено полезни, тъй като стимулират производството на слюнка.

6. Подобрете общата орална хигиена

Сухотата в устата може да бъде едновременно симптом и причина за лоша орална хигиена. Според експертите, подобряването на рутинните грижи е много важно за здравето на устата. Това включва:

Редовно ползване на конец за зъби

Паста за зъби с флуор

Вода за уста (желателно без алкохол)

7. Използвайте вода за уста без алкохол

Водата за уста подобрява общата орална хигиена. Продуктите, съдържащи ксилитол, стимулират производството на слюнка и осигуряват краткосрочно облекчение, според преглед от 2015 г.

8. Избягвайте дишането през устата

Дишането през устата може да влоши сухотата в устата и да причини други проблеми с оралното здраве.

Снимка: iStock

Опитайте се да дишате през носа си по-често, отколкото през устата, особено когато изпитвате дискомфорт от сухота в устата.

9. Използвайте овлажнител за въздух

Овлажняването на въздуха може умерено да подобри симптомите на сухота в устата. Пускането на овлажнител през нощта може да намали дискомфорта и да подобри съня.

10. Билкови средства срещу сухота в устата

Множество билки могат да стимулират производството на слюнка:

Алое вера – гелът или сокът в листата овлажняват устата

Джинджифил – познат сиалогогичен агент (стимулира слюнката)

Корен от бяла ружа – наричан още корен от бял слез, има овлажняващо действие, подобно е на алое вера

Кактус Нопал – традиционна храна и лекарство от Мексико. Наричан още кактус бодлива круша, той набира популярност в здравната индустрия. Проучване показа, че също може да подобри сухотата в устата.

Сладък пипер – стимулира слюноотделянето според изследвания.

11. Изпробвайте „изкуствена" слюнка

Изкуствената слюнка обикновено е под формата на гел или вода за уста. В аптеките се предлагат различни продукти за заместване на слюнката. Те осигуряват краткосрочно облекчение, но вероятно няма да отстранят причината за сухотата.

Кога да потърсите медицинска помощ?

Сухотата в устата рядко е сериозен проблем и понякога е знак за лека дехидратация. Консултирайте се с Вашия лекар в следните случаи:

Ако подозирате, че лекарствата са причината

Обсъдете с лекаря си преди да спрете употребата на лекарства.

Ако имате симптоми на други състояния

Сухотата в устата може да бъде симптом на:

Диабет тип 2

Бъбречно заболяване

Болест на Паркинсон

Автоимунни разстройства

Тревожност или депресия

Анемия или хранителни дефицити

При тези състояния лечението на основната причина е по-ефективно от домашните средства.

Сухотата в устата е проблем, който засяга милиони хора по света, но може значително да повлияе на качеството на живот. За щастие, съществуват множество доказани начини за домашно лечение, които да облекчат това състояние. Ключът е да идентифицирате причината и да подберете подходящата комбинация от методи.

Ако симптомите продължават или се влошават, консултирайте се с лекар или дентален специалист за професионална оценка и лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

—----------------------------------------------------------

Източници