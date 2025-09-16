Редовните дентални прегледи не са важни само за красивата усмивка, те са и възможност за ранно откриване на рак на устната кухина. Въпреки че това заболяване рядко попада в медийното внимание, то заема между 7-о и 10-о място сред всички видове рак в различните държави в ЕС.

Европа е регионът с най-висока честота на орални заболявания, като почти 70 000 нови случая на рак на устата се регистрират годишно. Това представлява 18.5% от всички нови случаи в света.

Ракът на устната кухина може да засегне всяка част от устата, като език, венци, устна кухина и дори гърлото. Според д-р Арън Уайнберг, различни фактори влияят на риска, включително тютюнопушенето, дъвченето на тютюн и прекомерната употреба на алкохол. Все по-често се появяват доказателства, че храната също играе значителна роля в предотвратяването на това заболяване.

Снимка: Canva

Експертите по хранене и орално здраве споделят най-добрите храни за защита срещу рак на устната кухина, пише Eating Well.

Цитрусови плодове

Портокали, грейпфрути и мандарини са богати на наринген, растително съединение, което забавя растежа на раковите клетки и помага на организма да се освободи от абнормални клетки преди те да се разпространят. Цитрусовите плодове са и отличен източник на витамин С, който укрепва венците и зъбите, а също така може да защити от рак на устната кухина.

Боб и леща

Бобовите растения са богати на фолиева киселина, която е важна за възстановяването на клетките. Изследванията показват, че дефицитът на фолиева киселина може да е свързан с повишен риск от определени видове рак, включително и на устната кухина. Фибрите в бобовите растения също допринасят за намаляването на риска чрез поддържането на здрава чревна микрофлора и намаляването на възпалението.

Снимка: Canva

Чесън

Природните серни съединения в чесъна, особено алицинът, забавят растежа на раковите клетки и подпомагат способността на организма да възстановява ДНК. За максимална полза, нарежете или натрошете чесъна и го оставете да престои около 10 минути преди готвене, това позволява формирането на алицин.

Домати

Доматите са богати на ликопен, растителен пигмент с антиоксидантни свойства, който защитава срещу няколко вида рак. Изследванията показват, че ликопенът може дори да забави предраковите промени в тъканите на устата. Готвенето на доматите увеличава биодостъпността на ликопена, особено когато се консумират със здравословни мазнини.

Горски плодове

Боровинки, къпини, малини и други горски плодове са богати на полифеноли, съединения, които борят рака чрез неутрализирането на свободните радикали, които могат да увредят ДНК. Изследванията показват, че червените боровинки и обикновените боровинки могат да бъдат особено ефективни срещу рака на устната кухина.

Зелен чай

Редовното консумиране на зелен чай може да намали риска от рак на устната кухина благодарение на катехините като EGCG, които помагат за намаляването на оксидативния стрес и възпалението, два основни фактора в развитието на рака.

Снимка: Canva

Кръстоцветни зеленчуци

Броколи, зеле, карфиол, къдраво зеле и брюкселско зеле са пълни със защитни антиоксиданти, особено сулфорафан. Това естествено съединение помага за защитата на ДНК и намаляването на възпалението, а също така може да предотврати неконтролирания клетъчен растеж.

Експертното мнение

Специалистите са единодушни, че храната играе критична роля в намаляването на риска от рак на устната кухина. Според д-р Ансли Роше: „Нарастващи доказателства показват, че храненето ни вероятно е най-важният фактор за поддържане на здравето ни по отношение на риска от рак - може би дори по-важно от околната среда и генетиката.“

Добавянето на тези храни към седмичното ви меню е лесен начин да подобрите както общото, така и оралното си здраве. Независимо дали започнете малко с една храна или решите да включите всички, това са отлични избори за вашето здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.