Когато мислите за оралното здраве, кариесите или заболяванията на венците може би са първите неща, които ви идват на ум.

Въпреки че това са съвсем реални заплахи, важно е да помислите и за рака на устната кухина. Той включва ракови заболявания, които се появяват на езика, сливиците, венците, устата и дори задната част на гърлото.

За щастие има стъпки, които можете да предприемете, за да намалите риска или да откриете анормални развития, които могат да доведат до рак на устната кухина в най-ранните му стадии.

Как внимателната орална хигиена може да намали риска от устна кухина

Намалява инфекцията и възпалението

Не искате плака да се натрупва по зъбите ви по много причини. Една от тях е именно ракът на устната кухина.

Заболяването на венците се развива, когато плаката се натрупва върху и около зъбите, причинявайки възпаление на венците и костите около зъбите.

Ако не се контролира, то може да прогресира до пародонтит, инфекция, която може да доведе до загуба на костна тъкан.

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В краен случай, това може да играе роля в развитието на рак на устната кухина, тъй като бактериите от заболяване на венците причиняват увреждане на ДНК на клетките и предизвикват вредно възпаление.

Миенето на зъбите, използването на конец за зъби и редовните стоматологични прегледи, където зъбният камък (втвърдена плака) се премахва от зъбите и венците, са ключови за превенцията.

„Когато последователно премахвате тези бактерии чрез ежедневна грижа за устната кухина, вие помагате да поддържате устата си в по-здравословно и по-балансирано състояние“, казва Румяна Цветкова, доктор по дентална медицина и стоматологична хирургия.

„Това намаляване на раздразнението и натрупването е един от начините, по които можете да намалите риска от по-сериозни заболявания, включително рак на устната кухина“, добавя тя.

Може да подобри микробиома на устата ви

Устата ви е част от храносмилателния ви тракт. Всъщност, това е мястото, където храносмилането всъщност започва.

„И точно както червата ви имат микробиом, така и устата ви има. „Устата е жива екосистема“, казва д-р Артър Глосман.

„Когато вредните бактерии се натрупват, те създават възпаление. С течение на времето хроничното възпаление може да увреди тъканите и да улесни развитието на анормални клетки. Чистата и здрава уста е по-стабилна.“

По-специално, използването на конец за зъби помага за поддържането на здравословен микробиом в устата. Четката ви за зъби не може да достигне между зъбите ви и именно там често започва възпалението.

Проучванията показват, че хората, които използват конец за зъби ежедневно, имат по-богати и по-разнообразни бактерии в устната кухина, което е маркер за здравословна орална среда.

Почистването с конец за зъби помага за премахването на лепкав биофилм, като плака, която може да се натрупа върху и около зъбите.

Освен това упражнява вид физически стрес, който може да промени благоприятно течностите в устата, като повлияе положително на бактериите, които живеят там.

Може да помогне на зъболекаря да забележи опасни признаци

Ключов компонент на превантивната грижа за устната кухина е редовното посещение при зъболекар. Хората, които посещават зъболекаря си по-рядко от веднъж годишно, са по-склонни да развият някои видове рак на устната кухина.

Пропускането на посещения при зъболекар е свързано и с рак на главата и шията (по-широка категория, която включва рак на устната кухина).

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По време на почистването на зъбите, вашият зъболекар или орален хигиенист ще премахне плаката и зъбния камък, причиняващи възпаление, от зъбите ви.

Ако е необходимо, специалистът ще ви даде и полезни съвети за по-добри навици за орална хигиена. Той също така ще провери физически за признаци на проблеми, които биха могли да показват развитие на рак.

„Медицинските специалисти не гледат само зъбите. По време на всеки преглед внимателно оценяват всички меки тъкани. Търсят нещо необичайно като рани, червени или бели петна, области, които не зарастват, бучки или промяна в цвета“, коментират лекарите.

Други стратегии за намаляване на риска от рак на устната кухина

Избягвайте тютюна: Тютюнът, във всички форми, включително вейпингът, може да доведе до рак на устната кухина, като уврежда ДНК-то на клетките в устата ви. Това е най-модифицируемият рисков фактор.

Намалете употребата на алкохол: Алкохолът всъщност помага на химикалите да увреждат клетките. Комбинацията от тежка употреба на тютюн и алкохол увеличава риска от рак на устната кухина 30 пъти.

Заредете се с продукти: Растителните храни съдържат хранителни вещества, които помагат за предотвратяване на редица видове рак, включително рак на устната кухина. „Балансираната диета, която включва много плодове и зеленчуци, също може да помогне за поддържане на имунната система“, казва доктор Цветкова.

Прилагайте безопасни навици за слънце: Ракът може да се появи и на устните, подхранван от излагане на UV лъчи от слънцето. „Използвайте SPF, когато сте навън, и носете шапка с широки рамки“, съветват експертите.

Ваксинирайте се срещу HPV: Човешкият папиломен вирус (HPV) е движещата сила зад нарастващите нива на рак на устната кухина. За щастие, ваксината срещу HPV може да помогне за предотвратяване на тези видове рак.

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Обикновено се прилага в края на детството или ранната юношеска възраст. Но все още може да отговаряте на условията, ако сте под 26 години (в някои случаи дори по-възрастни, ако Вашият лекар Ви е посъветвал).

Процентът на рак на устната кухина се увеличава, но стриктната устна хигиена е най-ефективното нещо, което можете да направите, за да го предотвратите.

Това включва миене на зъбите два пъти дневно, ежедневно използване на конец за зъби и редовни посещения при зъболекар за почистване и скрининг за рак на устната кухина.

Има и други стъпки, които можете да предприемете, за да намалите риска. Здравословният хранителен режим на растителна основа, защитата на устните от слънцето, избягването на тютюнопушене, ограничаването на алкохола и ваксинацията срещу HPV също могат да помогнат за предпазване от рак на устната кухина.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници