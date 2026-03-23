Милиони хора по света приемат статини за понижаване на високия холестерол, но страховете от странични ефекти често карат пациентите да се колебаят дали да започнат или продължат лечението.

Ново мащабно проучване хвърля нова светлина върху този въпрос и може да промени разбирането ни за тези широко използвани лекарства за холестерол.

Революционно изследване променя представите за статините

Според проучване, публикувано в престижното медицинско списание The Lancet, повечето странични ефекти, които обикновено се свързват със статините, всъщност не са причинени от самото лекарство. Изследването анализира данни от 123,940 участници, които са били наблюдавани средно 4,5 години след започване на терапията.

Участниците са част от 19 клинични проучвания, сравняващи ефектите на статините с плацебо. Резултатите показват, че няма значително увеличен риск от почти всички състояния, изброени като потенциални странични ефекти в листовките на лекарствата, включително депресия, проблеми със съня, умора и главоболие.

Как действат статините и защо са толкова важни?

Статините са медикаменти, които помагат за понижаване на холестерола и защитават артериите от увреждане. Синди Джодар, старши кардиологична медицинска сестра в Британската сърдечна фондация, обяснява механизма на действие:

"Статините помагат за понижаване на LDL холестерола, често наричан лош холестерол, и могат също така да помогнат за намаляване на триглицеридите. Като понижават нивата на LDL в кръвообращението, тези лекарства могат да предотвратят натрупването на плака в артериите и да намалят риска от инфаркт или инсулт."

Видове статини, налични в Европа

В Европейския съюз и България са достъпни пет основниte типа статини по лекарско предписание.

Важно е да се отбележи, че пациентите не избират сами конкретния тип статин. "Лекуващият лекар взема предвид изчислението на риска и потенциалните странични ефекти, за да определи кой медикамент ще донесе най-голяма полза," обяснява Джодар.

Кой трябва да приема статини?

Статините обикновено се предписват при висок холестерол, но това не е единственият критерий. Лекарите използват калкулатор за сърдечносъдов риск, който отчита:

Височина и тегло

Кръвно налягане

Нива на холестерола

Медицинска история

Фамилна обремененост със сърдечни заболявания

Ако калкулаторът покаже, че рискът от развитие на сърдечносъдово заболяване през следващите 10 години е 10% или повече, обикновено се препоръчва лечение със статини.

Специални рискови групи

Дори при нормални нива на липидите, статини могат да се предписват на пациенти, които:

Имат силна фамилна история на ранни сърдечни заболявания

Страдат от диабет

Имат високо кръвно налягане

Пушат

Nаднормено тегло

Възрастта е значим рисков фактор, поради което статините най-често се предписват на по-възрастни пациенти. Въпреки това, млади хора с много високи нива на холестерол също могат да получат такава терапия.

Кой не трябва да приема статини?

Въпреки че повечето възрастни могат безопасно да приемат статини, има случаи, в които те не са подходящи:

Противопоказания включват:

Алергична реакция към статини в миналото

Чернодробни или бъбречни проблеми (статините се обработват в черния дроб и могат да повлияят чернодробните ензими )

Бременност, планиране на бременност или кърмене

Белодробни заболявания

Предишен инсулт, причинен от кървене в мозъка

Редовна консумация на големи количества алкохол

Неактивна щитовидна жлеза

Мускулни болки или нарушения при предишен прием на статини

История на фибромиалгия или мускулни заболявания

Как се приемат статините правилно?

Статините обикновено се приемат веднъж дневно, като се препоръчва прием вечер след вечеря. Преди започване на терапията се прави кръвен тест за проверка на холестерола и чернодробните ензими. Контролни кръвни изследвания се повтарят между шест месеца и една година след началото.

Важни взаимодействия и предпазни мерки

Взаимодействие с лекарства: Информирайте лекаря си за всички медикаменти, които приемате, за да се избегнат нежелани взаимодействия.

Грейпфрут: Избягвайте грейпфрут и грейпфрутов сок, тъй като могат да повлияят ефективността на статините.

Здравословен начин на живот: Статините работят най-добре в комбинация със здравословен начин на живот:

Отказ от тютюнопушене

Редовна физическа активност

Балансирана и здравословна диета

Статините са дългосрочно лечение

Важно е да се разбере, че статините са дългосрочно лечение, а не временна мярка. "Дори когато нивата на холестерола се стабилизират, не е препоръчително да се спира медикацията без консултация с лекар," предупреждава Джодар.

"Статините не са само лекарство за намаляване на холестерола, те играят превантивна роля за защита от сърдечносъдови заболявания в бъдеще. Ако сте в рисковата група, прекратяването на статините означава връщане към изходната позиция."

Лекарят може да намали дозата при постигане на добри нива, но пълното прекратяване носи риск от ново повишаване на холестерола.

Информирано решение за кардиологично здраве

Новото изследване предоставя успокояващи данни за безопасността на статините и разкрива, че много от страховете относно страничните ефекти може да са неоснователни. Статините остават ключов инструмент за превенция на инфаркт и инсулт и контрол на холестерола.

Решението за започване на прием на статини трябва винаги да се взема след задълбочен разговор с вашия личен лекар, който познава индивидуалните ви обстоятелства и рискови фактори. Комбинацията от медикаментозно лечение и здравословен начин на живот предлага най-добрата защита за вашето кардиологично здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

