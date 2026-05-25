Астмата е едно от най-разпространените хронични заболявания в света, а в България има над 400 000 болни.
И все пак мнозина не знаят, че астмата не е само едно заболяване, тя има множество видове, всеки с различни причини, симптоми и подходи за лечение.
Ако сте получили диагноза астма или подозирате, че имате такава, разбирането на конкретния тип е ключово за правилното управление.
В тази статия ще разгледаме всички основни видове астма: от алергична и сезонна до тежка и детска, и ще ви помогнем да се ориентирате в сложния свят на това заболяване.
Алергична астма: Най-разпространеният тип
Алергичната астма (позната още като атопична астма) е най-честата форма на заболяването. Според данни на водещи пулмологични организации, около 4 от 5 хора с астма имат алергичен тип.
Какво я предизвиква?
Тригерите при алергична астма включват:
- Полен от треви, дървета и цветя
- Домашни прахови акари
- Козина и пърхот на домашни любимци
- Мухъл
Интересното е, че много хора с алергична астма имат и неалергични тригери като студено време или цигарен дим. Затова след диагнозата лекар може да назначи кожен тест или кръвен тест, за да установи конкретните алергени.
Неалергична астма: По-рядка, но не по-малко сериозна
Неалергичната астма (неатопична астма) не е свързана с класически алергени. Тя засяга около 1 от 5 души с астма и по-често се развива в зряла възраст.
Сред типичните тригери са:
- Въздушно замърсяване и мръсен въздух
- Влага и мухъл в помещенията
- Настинки, грип и белодробни инфекции
- Стрес и емоционален натиск
- Тютюнев дим и наркотични вещества
Ако симптомите ви не са свързани с алергени, лекарят може да помогне да се идентифицират личните тригери.
„Сезонна" астма: Когато симптомите идват и си отиват
Някои хора получават симптоми само в определени периоди на годината: например по време на сезона на поленовите алергии или при студено, влажно време. Именно затова тази форма е наречена сезонна астма.
Дори ако симптомите ви се появяват само сезонно, е важно да следвате своя план за действие при астма и да приемате превантивно лекарства по лекарско предписание.
Професионална астма: Работното място като рисков фактор
Професионалната астма е причинена от вещества, на които сте изложени на работното място. Тя засяга около 1 от 10 възрастни, при които астмата се развива за пръв път.
Симптоми, насочващи към тази диагноза:
- Симптомите са се появили в зряла възраст
- Оплакванията се подобряват в почивните дни или по време на отпуск
Примери за рискови професии:
- Пекар: прах от брашно
- Медицински персонал: латекс
- Работници в химическата промишленост: Химични вещества
Важно: Професионалната астма не е същото като влошаване на вече съществуваща астма от работна среда. Последното се нарича „работно-усложнена астма".
„Предизвикана от упражнения" астма: Движението и дишането
Изследвания показват, че 9 от 10 души с астма изпитват стесняване на дихателните пътища по време или след физическа активност, явление, известно като бронхоконстрикция.
Симптоми включват:
- Стягане в гърдите
- Задух
- Хрипове (свистящо дишане)
- Кашлица
Добрата новина: физическата активност може да подобри астмата и качеството на живот. Лекарят може да предпише допълнително лечение преди тренировка, ако симптомите са проблем.
Трудна и тежка астма: Когато стандартното лечение не е достатъчно
Трудна астма
Трудната астма изисква високи дози медикаменти за овладяване на симптомите и засяга около 1 от 5 възрастни с астма. При нея може да е необходимо добавяне на дългодействащ бронходилататор, MART инхалатор или краткосрочен курс на кортикостероиди.
Тежка астма
Тежката астма е специфичен тип, при който симптомите трудно се контролират дори с високи дози лекарства. Засяга около 1 от 25 възрастни и обикновено се лекува в специализирана клиника.
Признаци, при които трябва да се консултирате с лекар:
- Два или повече пристъпа, изискващи орални стероиди годишно
- Един или повече пристъпа, изискващи хоспитализация
- Симптоми, нарушаващи съня
Еозинофилна астма: Имунологичната причина
Еозинофилна астма се причинява от повишен брой кръвни клетки, еозинофили, в дихателните пътища, които предизвикват хронично възпаление. При тази форма специалистите все по-често прилагат биологична терапия, която намалява нивата на еозинофили, ако стандартното лечение не е ефективно.
Детска астма: Когато болестта засяга децата
Астмата е най-честото хронично заболяване при деца – около 1 от 11 деца е засегнато. При някои деца симптомите намаляват или изчезват напълно с израстването, макар астмата да може да се върне в по-зряла възраст.
Астма при възрастни
Астмата може да се появи за пръв път и при възрастни: явление, известно като астма с начало в зряла възраст. Потенциални причини включват:
- Професионална астма (излагане на вещества на работното място)
- Тютюнопушене и пасивно пушене
- Затлъстяване
- Женски полови хормони (след бременност или менопауза)
Опознайте своята астма, управлявайте живота си
Независимо от вида астма, ранната диагноза и правилното лечение са ключът към добро качество на живот. Основните стъпки за управление включват:
- Редовна употреба на превантивен инхалатор (ако е предписан)
- Наличие на писмен план за действие при астма
- Редовни прегледи
- Познаване и избягване на личните тригери
Ако имате симптоми, които не се контролират добре, или подозирате, че имате астма, не отлагайте, а се обърнете към личния си лекар.
Източници
- Asthmaandlung (2024): Видове астма – обяснение на термините
- Asthmaandlung (2024): Алергична астма – тригери и управление
- Asthmaandlung (2024): Тежка астма – диагностика и лечение
- Asthmaandlung (2024): Професионална астма
- Asthmaandlung (2024): Астма и физическа активност – безопасни упражнения
- Asthmaandlung (2024): Еозинофилна астма и биологична терапия