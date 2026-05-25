Астмата е едно от най-разпространените хронични заболявания в света, а в България има над 400 000 болни.

И все пак мнозина не знаят, че астмата не е само едно заболяване, тя има множество видове, всеки с различни причини, симптоми и подходи за лечение.

Ако сте получили диагноза астма или подозирате, че имате такава, разбирането на конкретния тип е ключово за правилното управление.

В тази статия ще разгледаме всички основни видове астма: от алергична и сезонна до тежка и детска, и ще ви помогнем да се ориентирате в сложния свят на това заболяване.

Алергична астма: Най-разпространеният тип

Алергичната астма (позната още като атопична астма) е най-честата форма на заболяването. Според данни на водещи пулмологични организации, около 4 от 5 хора с астма имат алергичен тип.

Какво я предизвиква?

Тригерите при алергична астма включват:

Полен от треви, дървета и цветя

Домашни прахови акари

Козина и пърхот на домашни любимци

Мухъл

Интересното е, че много хора с алергична астма имат и неалергични тригери като студено време или цигарен дим. Затова след диагнозата лекар може да назначи кожен тест или кръвен тест, за да установи конкретните алергени.

Неалергична астма: По-рядка, но не по-малко сериозна

Неалергичната астма (неатопична астма) не е свързана с класически алергени. Тя засяга около 1 от 5 души с астма и по-често се развива в зряла възраст.

Сред типичните тригери са:

Въздушно замърсяване и мръсен въздух

Влага и мухъл в помещенията

Настинки, грип и белодробни инфекции

Стрес и емоционален натиск

Тютюнев дим и наркотични вещества

Ако симптомите ви не са свързани с алергени, лекарят може да помогне да се идентифицират личните тригери.

„Сезонна" астма: Когато симптомите идват и си отиват

Някои хора получават симптоми само в определени периоди на годината: например по време на сезона на поленовите алергии или при студено, влажно време. Именно затова тази форма е наречена сезонна астма.

Дори ако симптомите ви се появяват само сезонно, е важно да следвате своя план за действие при астма и да приемате превантивно лекарства по лекарско предписание.

Професионална астма: Работното място като рисков фактор

Професионалната астма е причинена от вещества, на които сте изложени на работното място. Тя засяга около 1 от 10 възрастни, при които астмата се развива за пръв път.

Симптоми, насочващи към тази диагноза:

Симптомите са се появили в зряла възраст

Оплакванията се подобряват в почивните дни или по време на отпуск

Примери за рискови професии:

Пекар: прах от брашно

Медицински персонал : латекс

Работници в химическата промишленост : Химични вещества

Важно: Професионалната астма не е същото като влошаване на вече съществуваща астма от работна среда. Последното се нарича „работно-усложнена астма".

„Предизвикана от упражнения" астма: Движението и дишането

Изследвания показват, че 9 от 10 души с астма изпитват стесняване на дихателните пътища по време или след физическа активност, явление, известно като бронхоконстрикция.

Симптоми включват:

Стягане в гърдите

Задух

Хрипове (свистящо дишане)

Кашлица

Добрата новина: физическата активност може да подобри астмата и качеството на живот. Лекарят може да предпише допълнително лечение преди тренировка, ако симптомите са проблем.

Трудна и тежка астма: Когато стандартното лечение не е достатъчно

Трудна астма

Трудната астма изисква високи дози медикаменти за овладяване на симптомите и засяга около 1 от 5 възрастни с астма. При нея може да е необходимо добавяне на дългодействащ бронходилататор, MART инхалатор или краткосрочен курс на кортикостероиди.

Тежка астма

Тежката астма е специфичен тип, при който симптомите трудно се контролират дори с високи дози лекарства. Засяга около 1 от 25 възрастни и обикновено се лекува в специализирана клиника.

Признаци, при които трябва да се консултирате с лекар:

Два или повече пристъпа, изискващи орални стероиди годишно

Един или повече пристъпа, изискващи хоспитализация

Симптоми, нарушаващи съня

Еозинофилна астма: Имунологичната причина

Еозинофилна астма се причинява от повишен брой кръвни клетки, еозинофили, в дихателните пътища, които предизвикват хронично възпаление. При тази форма специалистите все по-често прилагат биологична терапия, която намалява нивата на еозинофили, ако стандартното лечение не е ефективно.

Детска астма: Когато болестта засяга децата

Астмата е най-честото хронично заболяване при деца – около 1 от 11 деца е засегнато. При някои деца симптомите намаляват или изчезват напълно с израстването, макар астмата да може да се върне в по-зряла възраст.

Астма при възрастни

Астмата може да се появи за пръв път и при възрастни: явление, известно като астма с начало в зряла възраст. Потенциални причини включват:

Професионална астма (излагане на вещества на работното място)

Тютюнопушене и пасивно пушене

Затлъстяване

Женски полови хормони (след бременност или менопауза)

Опознайте своята астма, управлявайте живота си

Независимо от вида астма, ранната диагноза и правилното лечение са ключът към добро качество на живот. Основните стъпки за управление включват:

Редовна употреба на превантивен инхалатор (ако е предписан)

Наличие на писмен план за действие при астма

Редовни прегледи

Познаване и избягване на личните тригери

Ако имате симптоми, които не се контролират добре, или подозирате, че имате астма, не отлагайте, а се обърнете към личния си лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

