Отдавна се знае, че редовната физическа активност подобрява прогнозата при много видове рак. Проблемът е, че точно пациентите, които биха имали най-голяма полза, тези с напреднало заболяване, тежка кахексия или изтощение от лечението, често нямат физическия капацитет да спортуват.

Нова научна публикация предлага решение на този парадокс, като вместо упражненията в онкологията да се разглеждат единствено като терапия, която трябва да се предпише, те могат да послужат като карта за откриване на нови лекарства.

Перспективата, публикувана в списанието EXO – Beyond the Cell, е дело на д-р Ема С. Курц (Масачузетска обща болница и Memorial Sloan Kettering Cancer Center) и проф. Дафна Бар-Саги (NYU Langone Hospital).

Снимка: Canva

Според авторите, изучаването на биологичните механизми, задействани по време на тренировка, може да разкрие пътища за фармакологично имитиране на спорт, лекарства, които възпроизвеждат противотуморните ефекти на движението дори при хора, които не могат физически да го извършват.

От тренировка до терапия за лечение на рак

Вместо доклинични изследвания върху упражненията да служат само като аргумент за спортна рехабилитация при рак, авторите предлагат по-широк подход, те да се използват като инструмент за откриване на противотуморни механизми, които впоследствие да бъдат превърнати в самостоятелни терапии. В перспективата са откроени три конкретни направления, в които тази идея вече намира практическо приложение.

Лактатът и метаболитното препрограмиране на имунните клетки

Първият пример засяга метаболитното препрограмиране, предизвикано от физическа активност. Проучвания, разгледани в публикацията, показват, че промените в циркулиращите метаболити по време на тренировка, най-вече лактатът, могат да пренасочат CD8+ Т-клетките към по-активно противотуморно състояние.

Снимка: Canva

Експериментални данни дори сочат, че самостоятелното приложение на лактат възпроизвежда част от тези имунни ефекти без реална тренировка. Това отваря вратата към бъдещи терапии, базирани на т.нар. екзеркини, вещества, освобождавани по време на физическа активност, които потенциално могат да се превърнат в самостоятелни лекарствени кандидати.

Промени в чревния микробиом и ролята на формата

Вторият пример е свързан с промените в чревния микробиом. Физическата активност променя микробния метаболизъм и производството на определени вещества, сред които бактериалният метаболит формат. Според последни доклинични данни тези промени могат да засилят противотуморния имунитет и да подобрят отговора към имунни чекпойнт инхибитори. Подобни открития насочват вниманието към бъдещи стратегии, основани на микробиома, включително фекална микробна трансплантация или прицелени микробни интервенции, способни да пресъздадат част от ползите на спорта при хора, които не могат да тренират.

IL-15, миокинът, който активира имунния надзор

Третият пример се фокусира върху имунната сигнализация и по-конкретно върху интерлевкин-15 (IL-15), миокин, освобождаван по време на тренировка, който влияе на имунния надзор в организма. Доклинични изследвания показват, че активирането на пътя на IL-15 може да възпроизведе важни противотуморни имунни отговори в модели на рак на панкреаса, дори при пълна липса на физическа активност. Тези находки допълнително потвърждават тезата, че биологията на упражненията може да разкрива конкретни терапевтични механизми, а не просто да доказва ползите от спорта.

Снимка: Canva

Спортът остава незаменим

Авторите подчертават ясно, че тези открития не целят да заменят физическата активност в грижата за онкологично болни. Тренировката произвежда сложни системни ефекти, които не могат да бъдат напълно възпроизведени чрез насочване към един-единствен биологичен път.

Вместо това механистичните открития от упражненията в онкологията трябва да допълват съществуващите програми за физическа рехабилитация при рак, разширявайки терапевтичните възможности за пациентите, които не могат да участват в тях, и същевременно захранвайки развитието на прецизната онкология.

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Източници