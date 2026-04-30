Когато ракът на пикочния мехур се разпространи (метастазира), той може да причини болка в областите, в които се разпространява - главно лимфните възли, таза, белите дробове, черния дроб и костите.

Силата на болката също може да варира в зависимост от това колко агресивен е ракът.

Например, може да почувствате болка в бедрата, остра болка в гръбначния стълб или натиск в корема (което може да произтича от възпаление на черния дроб).

Може да изпитате спазми на пикочния мехур или болка и дискомфорт по време на уриниране, особено когато първичният тумор остава в пикочния мехур.

Докато лечението на самия рак може да помогне за овладяване на болката, вашият лекар може да препоръча и други лечения, които да ви помогнат да се чувствате по-комфортно.

1. Лекарства за укрепване на костите при болка в костите

Когато туморните клетки се разпространяват в костта, те могат да причинят прогресивно увреждане на костите и да активират нервните влакна в костта. Това причинява болка и увеличава риска от фрактури.

Лекарствата, които въздействат върху костната тъкан, често се препоръчват, за да спомогнат за забавяне на загубата на костна маса и за облекчаване на болката.

Един от медикаментите се прилага като месечна инжекция за облекчаване на болката, намаляване на фрактурите и подобряване на качеството на живот при хора с метастатичен рак.

2. Лъчетерапия за костна болка

Палиативната лъчетерапия се използва и за лечение на болки в костите. Тя действа чрез свиване на туморите, което намалява натиска върху костите или нервите. Това може също да помогне за предотвратяване на костна загуба, намалявайки риска от фрактури.

Някои изследвания показват, че около 25% от хората с рак на костите изпитват пълно облекчаване на болката след лъчетерапия, докато други 45% изпитват частично облекчаване на болката. Често е необходима само една лъчетерапия, за да се постигне облекчение, обикновено в рамките на една до две седмици.

„Ако костните метастази са по-разпространени, локализираната терапия може да не е ефективна. В такъв случай лъчевата терапия може да се приложи в целия организъм чрез перорални лекарства, съдържащи радиоизотопи, въпреки че има по-малко проучвания, подкрепящи тяхната ефективност при метастатичен рак на пикочния мехур”, коментира д-р Марчин Хвистек, директор на програмата за поддържаща онкология и палиативни грижи в Онкологичния център Фокс Чейс във Филаделфия.

3. Болкоуспокояващи лекарства

Болкоуспокояващите лекарства са крайъгълният камък в лечението на болката при метастатичен рак. При лека болка, парацетамол без рецепта или нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС) като ибупрофен могат да бъдат полезни.

НСПВС могат да бъдат полезни при костна болка и болка, причинена от възпаление, но те могат да увеличат риска от стомашно-чревно кървене или да повлияят на бъбречната функция, особено при хора с рак на пикочния мехур.

При силна костна болка, която често се предизвиква от движение, която се среща при около 75% от хората с костни метастази - бързодействащите опиоиди често са необходими и могат да се използват заедно с краткодействащи обезболяващи.

Стероидите обикновено се използват само за кратки периоди от време, докато не се намери друго лечение, което работи. Дългосрочната употреба на стероиди може да увеличи риска от инфекции, остеопороза и други усложнения.

Спазмите на пикочния мехур могат да бъдат трудни за лечение, но често се препоръчват лекарства, които отпускат пикочния мехур – като антихолинергици или бета-3 агонисти.

4. Нервни блокади и инжекции за локална болка

При по-силна болка, лекар може да препоръча целенасочена процедура. При нервната блокада, например, лекарството се инжектира около определени нерви, за да се прекъснат болковите сигнали. Това може да доведе до облекчение за седмици, а дори и за месеци. Могат да се използват и помпи за обезболяващи лекарства, които ги подават автоматично, добавя той.

5. Топли и ледени компреси за болки в ставите и мускулите

Термотерапията, като например гел компреси, електрически нагревателни подложки или горещи вани, може да помогне за отпускане на мускулите и облекчаване на сковаността, особено в долната част на гърба или таза. Студените компреси могат да помогнат за намаляване на възпалението и облекчаване на мускулните и ставните болки.

6. Упражнения и физиотерапия за обща болка

Изглежда нелогично, но поддържането на активност може да помогне за намаляване на болката. „Има убедителни доказателства, че упражненията подобряват функцията, намаляват умората и умерено облекчават болката“, аргументира се д-р Хвистек.

Работете с физиотерапевт – той може да ви предложи персонализирана, контролирана програма, която е безопасна за следване.

Той може също да ви помогне да подобрите мобилността и баланса си, което може да помогне за предотвратяване на падания, и да ви осигури ортези и адаптивни инструменти, за да направите движението и ежедневните дейности по-лесни и по-малко болезнени.

7. Акупунктура и терапии за ум и тяло за обща болка

Допълнителните терапии често се използват за облекчаване на болката, наред с традиционните лечения на рака.

Всъщност, съвместно изявление на Обществото за интегративна онкология и Американското дружество по клинична онкология препоръчва следните терапии за облекчаване на болката:

Акупунктурата м оже да помогне за облекчаване на обща или мускулно-скелетна болка и да помогне при периферна невропатия, предизвикана от химиотерапия. Може да са необходими 6-10 седмични сесии, преди да видите трайни ефекти.

Масажната терапия може да бъде полезна за хора с напреднал рак, които имат умерена до силна болка. Тя може също така да осигури известно незабавно облекчение.

Терапиите за ум и тяло, като йога, медитация за осъзнатост и дихателни упражнения, могат да помогнат при болка, въпреки че се считат за по-ефективни при облекчаване на депресия и умора при хора с рак.

8. Терапия и релаксация

Емоционалният стрес може да влоши болката и да доведе до депресия. „Считам психологическата подкрепа за стандартна грижа, а не за избор, стига да е достъпна за пациентите“, коментира още д-р Хвистек от онкологичния център Фокс Чейс във Филаделфия.

Полезен инструмент е когнитивно-поведенческата терапия (КПТ), която може да ви помогне да идентифицирате модели на мислене и навици, които могат да влошат болката. Терапевтът може също да ви научи на стратегии, които могат както да намалят болката, така и да ви помогнат да се фокусирате по-малко върху нея, като техники за релаксация, осъзнатост и начини за разсейване.

Напредналият стадий на рака на пикочния мехур често е съпроводен с болка в различни части на тялото (кости, таз, корем), но съвременната медицина предлага мултидисциплинарен подход за нейното овладяване.

Не предприемайте самолечение и не променяйте терапията си без консултация. Силно препоръчително е да обсъдите състоянието си със специалист по онкология или палиативни грижи, за да бъде изготвен индивидуален и безопасен план за управление на болката, адаптиран към вашите специфични нужди.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

