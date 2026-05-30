Множествената склероза (МС) е автоимунно заболяване, което засяга централната нервна система. Въпреки че мъжете и жените могат да изпитват много от едни и същи симптоми на МС, протичането на заболяването може да се различава между половете.

Биологичните и социалните различия могат да допринесат за тази вариация.

Някои доказателства показват, че мъжете са по-склонни да отлагат разговора с лекар за симптомите си, отколкото жените. Отлагането на диагнозата може да доведе до по-лоши здравословни последици.

Тази статия очертава причините за МС при мъжете, както и рисковите фактори за развитие на заболяването.

Причини за множествена склероза при мъжете

Множествената склероза (МС) е автоимунно заболяване, при което имунната система на организма атакува миелиновата обвивка, която покрива невроните на централната нервна система (ЦНС). Това води до хронично възпаление и увреждане на нервите.

Експертите не знаят точно защо някои хора развиват МС, а други не, но смятат, че това може да се дължи на комбинация от генетични и екологични фактори.

Механизмът на МС е един и същ както при мъжете, така и при жените. Репродуктивните хормони обаче могат да играят роля във вероятността човек да развие МС, както и в начина, по който заболяването прогресира.

Рискови фактори за множествена склероза (МС)

Рисковите фактори за развитие на МС включват:

Инфекции: Някои инфекции изглежда имат връзка с МС, особено вирусът на Епщайн-Бар.

Тютюнопушене: Хората, които пушат, са два пъти по-склонни да развият МС, отколкото тези, които не пушат.

Затлъстяване: Изследователите свързват затлъстяването в детството, юношеството и ранната зряла възраст с повишен риск от развитие на МС в по-късен етап от живота.

Ниски нива на витамин D: Витамин D помага за поддържане на имунната функция и предпазва от имунно-медиирани заболявания, като МС. Ниските нива на витамин D могат да увеличат риска от развитие на МС.

Генетика: Наличието на родител или брат/сестра с МС увеличава вероятността човек да развие състоянието с 2–3%.

Полът също е важен фактор, тъй като МС е по-често срещана при жените, отколкото при мъжете. Причините за това не са напълно ясни, но изглежда, че хормони като естроген влияят на множествената склероза.

Например, бременността често може да намали симптомите на МС, а жените са по-склонни да имат рецидив след раждане.

Освен това, тъй като мъжете обикновено са по-малко склонни от жените да развият автоимунни заболявания, учените смятат, че мъжките полови хормони могат да намалят риска от състояния като МС. Необходими са повече изследвания, за да се потвърди това.

Днес жените представляват все по-голям дял от хората с МС. Експертите теоретизират, че фактори на околната среда или поведение може да са причина за нови случаи. Какви обаче биха могли да бъдат тези фактори, в момента не е известно.

Симптоми на МС при мъжете

Симптомите на МС могат да бъдат сходни при мъжете и жените. Някои симптоми, които могат да бъдат ранни признаци на МС, включват:

Проблеми със зрението

Дизестезия или „МС прегръдка“, което е усещане за притискане в торса

Изтръпване или мравучкане

Други потенциални симптоми на МС включват:

Постоянни болки или страдания без конкретна причина

Неволеви движения, като потрепвания и спазми, или невъзможност за контрол на крайниците

Затруднено равновесие, мобилност или ходене

Проблеми с функцията на пикочния мехур или червата, включително инконтиненция

Умора, която не се дължи на физическа активност или липса на сън

Често замаяност

Промени в когнитивните функции, като „мозъчна мъгла“

тревожност и депресия

Има някои разлики между мъжете и жените по отношение на вида МС, която изпитват, и как протича заболяването.

Тежест на симптомите при мъжете

Невродегенерацията е медицинският термин за увреждане на нервните клетки или невроните. Някои изследвания показват, че мъжете са склонни да изпитват по-тежка невродегенерация и когнитивни симптоми, отколкото жените.

Това може да се дължи на по-ниските нива на естроген при мъжете в сравнение с жените. Въпреки че женските полови хормони могат да играят роля в по-високите нива на множествена склероза (МС) сред жените, естрогенът изглежда е и невропротективен.

Това означава, че може да помогне за предотвратяване на някои от уврежданията, които МС може да причини на мозъка, след като човек се разболее.

Мъжете и жените, на които е поставена диагноза МС след 50-годишна възраст, ще преживеят подобен ход на заболяването. Това предполага, че хормоналните промени, които настъпват по време на менопаузата, намаляват ефектите на естрогена върху МС.

Не всички разлики в представянето на МС обаче се дължат на биологични различия. Проучване от 2020 г. отбелязва, че мъжете са по-склонни от жените да отлагат търсенето на медицинска помощ за симптоми на МС. Докато получат диагноза МС, те може вече да са претърпели значителни увреждания на нервната си система.

Лечение на множествена склероза (МС) при мъжете

Лечението на МС е като цяло еднакво за мъжете и жените.

Първата линия на лечение обикновено са средства, модифициращи заболяването. Тези лекарства потискат имунната система, забавяйки атаката ѝ срещу Централната нервна система (ЦНС).

Те обаче могат също така да отслабят имунната система и да увеличат риска от инфекция. Ето защо е важно да се консултирате с лекар за рисковете и ползите от тези лекарства, както и за всички потенциални алтернативи.

Някои допълнителни възможности за лечение на МС включват:

Рехабилитация

Рехабилитационните програми могат да помогнат на човек да подобри или поддържа способността си да изпълнява нормалните си функции у дома и на работното място.

Рехабилитационната терапия може да включва следното:

физиотерапия, която се фокусира върху подобряване на следното:

Сила

Баланс

Стойка

Ходене

Мобилност

Умора

Болка

Ерготерапия, която предоставя инструменти, устройства и

Модификации за опростяване на ежедневните задачи у дома и на работното място

Логопедия, която включва диагностициране и лечение на проблеми с говоренето или преглъщането

Когнитивна рехабилитация, която включва стратегии за лечение за подобряване на следното

Мислене

Разсъждения

Концентрация

Памет

Емоционална подкрепа

Депресията, тревожността и промените в настроението са често срещани сред хората с множествена склероза (МС). Човек може да се възползва от емоционална подкрепа под формата на психотерапия или групи за подкрепа за хора, живеещи с МС.

Мъжете може да предпочетат да потърсят помощ от терапевти с опит в лечението на мъже с хронични заболявания. Те може също да пожелаят да потърсят групи за подкрепа специално за мъже, които може по-добре да разберат през какво преминават.

Допълнителни терапии

Допълнителните терапии са тези, които човек може да използва заедно със стандартните лечения, за да помогне за овладяване на състоянието си. Допълнителните терапии, които могат да бъдат от полза за хората с множествена склероза (МС), включват тези по-долу.

Диета

Изследователите все още не са идентифицирали конкретна диета, която може да промени протичането на МС. Въпреки това, повечето експерти препоръчват всички хора, включително тези с МС, да следват здравословна за сърцето диета, която е богата на фибри и бедна на мазнини.

Упражнения

Хората с МС могат да се възползват от комбинация от аеробни дейности и упражнения за разтягане.

Аеробните упражнения са тези, които увеличават сърдечната честота и дихателната честота на човек. Те могат да помогнат за подобряване на следните симптоми на МС:

Сила

Функция на пикочния мехур и червата

Умора

Настроение

Упражненията за разтягане са тези, които работят за определени мускули или сухожилия. Те могат да помогнат за намаляване на сковаността и подобряване на силата и мобилността.

Перспективи за мъже с множествена склероза (МС)

МС е хронично заболяване, което не се лекува. В много случаи обаче лечението може да забави или дори да спре прогресията на заболяването.

Перспективите обикновено са по-малко положителни за хора, които търсят лечение в по-късен етап от заболяването. Поради тази причина е жизненоважно да се консултирате с лекар възможно най-скоро, когато се появят симптоми на МС.

