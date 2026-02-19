Младостта е период, в който хората обикновено се радват на независимост и преследват нови кариери, страсти и взаимоотношения.

За съжаление, възрастовият диапазон от 20 до 30 години е и периодът, в който множествената склероза (МС) е най-вероятно да се прояви.

В тази статия ще разберете как се диагностицира правилно множествената склероза, какви са ранните симптоми и какви са прогнозите за хората, получили диагноза в млада възраст.

Какво представлява множествената склероза?

При множествената склероза имунната система на човек атакува мастната миелинова обвивка на нервните влакна (аксони) в централната нервна система (ЦНС). Тя се състои от мозъка, гръбначния мозък и зрителните нерви на очите.

Увреждането на миелина, известно като демиелинизация, нарушава предаването на нервни сигнали, което води до разнообразни и непредсказуеми симптоми.

Снимка: Canva

В зависимост от това къде се случва демиелинизацията, могат да възникнат симптоми като изтръпване, умора, слабост и нарушения на зрението.

На каква възраст се появява множествената склероза (МС)?

МС най-често се диагностицира между 20 и 40-годишна възраст, въпреки че заболяването може да се появи на всяка възраст. Според данни от медицинската литература:

Под 1% от случаите са в детска възраст (педиатрична МС)

2–10% от случаите се проявяват след 50-годишна възраст (МС с късно начало)

Важно е да се знае, че дори след поява на симптоми, поставянето на правилна диагноза може да отнеме години. Обратното също е валидно – почти всеки пети пациент е погрешно диагностициран с МС.

Ранни симптоми на множествена склероза при млади хора

Не съществува единствен неврологичен симптом, характерен само за МС. Въпреки това, специалистите установяват редица типични ранни прояви на заболяването.

Като пример, оптичен неврит е честа първа проява на множествена склероза при млади хора.

Оптичният неврит е възпаление на нерва, който предава съобщения до мозъка ви за това, което окото ви вижда. Той причинява намаляване на зрението в едното око, което се влошава в рамките на часове до дни, както и болка в или около окото.

Парестезии – необичайни усещания като изтръпване и мравучкане

Атаксия – загуба на координация

Световъртеж – усещане за замаяност или нестабилност

Двойно виждане

Проблеми с пикочния мехур – задържане на урина или инконтиненция (неволно изпускане на урина)

Мускулна слабост или парализа

Умора – изтощение, което не се подобрява след почивка

Как се поставя диагноза МС при млади хора?

Диагностицирането на МС е предизвикателство на всяка възраст, тъй като симптомите варират значително от човек на човек и могат да наподобяват много други заболявания. Не съществува единичен кръвен тест или образно изследване, което да потвърди МС.

Снимка: Canva

За да помогнат на невролозите да диагностицират множествената склероза точно и навременно, експертите създадоха официален набор от насоки, наречени Критерии на Макдоналд.

За да отговаря на критериите на Макдоналд, човек трябва да има доказателства за увреждане в поне две различни части на централната нервна система и това увреждане трябва да е настъпило по различно време.

Диагностични инструменти

За потвърждаване на критериите McDonald се използват:

Медицинска история и оценка на симптомите

Неврологичен преглед – изследване на черепно-мозъчни нерви, рефлекси, мускулна сила

Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на мозъка и гръбначния мозък

Лумбална пункция – за установяване на олигоклонални ивици в цереброспиналната течност

Кръвни изследвания – за изключване на сходни заболявания като системен лупус, дефицит на витамин B12 и болест на Сьогрен

Етапи на развитие на МС

МС протича в няколко клинично разграничени етапа, като пациентите могат да преминават от един в друг:

Клинично изолиран синдром (КИС) – първи епизод на симптоми, траещ над 24 часа. Технически не е МС, тъй като не отговаря напълно на критериите на Макдоналд. Не всички с КИС развиват МС. Тези с КИС, които преживеят втори епизод на симптоми на множествена склероза, се диагностицират с рецидивиращо-ремитентна МС (РРМС).

Пристъпно-ремитентна МС (ПРМС) – най-честата форма; характеризира се с пристъпи на нови или влошаващи се симптоми и периоди на стабилност.

Вторична прогресивна МС (ВПМС) – много пациенти с ПРМС преминават към тази форма, при която симптомите бавно се натрупват и влошават.

Първична прогресивна МС (ППМС) – засяга около 15% от хората с МС; симптомите се влошават постепенно от самото начало, без ранни пристъпи.

Снимка: Canva

Кога се стига до Напреднала множествена склероза

В крайните стадии на множествената склероза, понякога наричана напреднала множествена склероза , хората изпитват повечето от същите симптоми като тези в ранните стадии.

Симптомите им обаче са по-тежки и натрупването им води до значителна инвалидизация.

Хората с напреднала множествена склероза обикновено са в инвалидна количка или на легло и зависят от други хора за личните си и здравословни нужди.

Лечение на множествена склероза при млади хора

Към момента не съществува лечение, което да излекува МС – независимо дали диагнозата е поставена в детска, млада или напреднала възраст.

Съществуват обаче множество терапии, модифициращи заболяването, които могат да помогнат за забавяне на хода на заболяването и намаляване на рецидивите.

Терапии модифициращи заболяването

Изследванията показват, че ранното започване на терапии модифициращи заболяването е ключово за забавяне на прогресирането на инвалидизацията и подобряване на дългосрочната прогноза.

Те се различават по механизъм на действие, начин на прилагане (инжекции, таблетки, венозни инфузии) и профил на безопасност. Изборът на конкретна терапия зависи от вида на МС, тежестта на заболяването и общото здравословно състояние.

Снимка: Canva

Важно: Тези терапии не лекуват рецидиви или симптоми на множествена склероза. Умерените до тежки рецидиви на множествена склероза обикновено се лекуват с кортикостероиди, докато симптомите на множествена склероза се лекуват с различни таргетни терапии, като медикаменти и рехабилитационни стратегии.

Как и колко се живее с множествена склероза?

МС не е фатално заболяване. Според данните, около 90% от хората, диагностицирани с МС в двадесетте си години, могат да доживеят до 70-те си години.

Увеличаването на продължителността на живота през последните две десетилетия за хората с МС до голяма степен се дължи именно на появата на терапии, модифициращи заболяването.

Изследванията сочат, че хората, диагностицирани с МС след 50-годишна възраст, достигат по-бързо до инвалидизация в сравнение с тези, диагностицирани преди 50. Това е още един аргумент в полза на ранното разпознаване и лечение.

Множествената склероза при млади хора е сериозно предизвикателство, но съвременната медицина предлага реални инструменти за управление на заболяването.

Ранното разпознаване на симптомите и навременно обръщане към невролог могат да окажат решаващо значение за хода на болестта.

Ако вие или близък ваш човек изпитвате подобни симптоми, не отлагайте консултацията с лекар специалист. Ранната диагноза и навременното лечение са вашият най-добър съюзник.

Често задавани въпроси

Често срещана ли е множествената склероза (МС) при млади хора? МС се диагностицира най-често при млади хора на възраст между 20 и 40 години. По последни статистически данни заболеваемостта от множествена склероза в България е 121 души на 100 000 население, което прави 7260 болни от МС. Кои са обикновено първите признаци на множествена склероза (МС)? МС засяга всеки по различен начин, но има някои често срещани първоначални симптоми или признаци на заболяването, като замъглено зрение от оптичен неврит, изтръпване, мравучкане, слабост в краката и умора. Може ли множествената склероза да се излекува, ако се открие рано? Няма лечение за множествена склероза, дори ако бъде открита рано. Има терапии, модифициращи заболяването, които могат да помогнат за забавяне на хода му и намаляване на рецидивите.

