Стенозата на каротидната (сънната) артерия, наричана още каротидна артериална болест, е състояние, което може да доведе до инсулт.

Когато имате стеноза (стесняване/запушване) на сънната артерия, вещество, наречено плака, се натрупва и блокира нормалния поток на кръв в артерията.

Една от възможностите за лечение на стеноза на каротидната артерия е хирургична процедура, наречена ендартеректомия.

Какво е стеснение (запушване) на каротидните (сънните) артерии?

Каротидните артерии са двата главни кръвоносни съда от двете страни на шията, които доставят кръв към мозъка, лицето и главата. По познати са като сънни артерии.

При стеноза (стеснение) на сънните артерии вътрешните им стени постепенно се покриват с т.нар. плаки – натрупвания от холестерол, мазнини и кръвни клетки. Този процес се нарича атеросклероза.

Защо заболяването е опасно и защо често се пропуска?

Най-коварното при стеснението на сънните артерии се крие в липсата на симптоми в ранните стадии. Болестта може да протича напълно безшумно – до момента, в който настъпи инсулт или транзиторна исхемична атака (ТИА), известна като "микроинсулт".

Симптоми, на които трябва да обърнете внимание

Специалистите от Майо Клиник и клиниката в Кливланд посочват следните тревожни сигнали:

Внезапно изтръпване или слабост на лицето, ръката или крака – особено от едната страна на тялото

Затруднена реч или разбиране на чужда реч

Нарушено зрение на едното или двете очи (усещане за "спусната завеса")

Внезапно замайване или загуба на равновесие

Силно главоболие без видима причина

Важно: Ако забележите дори временни симптоми – потърсете спешна медицинска помощ незабавно. Микроинсултът е сериозен предупредителен знак за предстоящ инсулт.

Лечение: От промяна в начина на живот до хирургия

Основната цел на лечението на стеноза на каротидната артерия е да се спре прогресията на заболяването.

Промени в начина на живот

Откажете се от тютюнопушенето: Отказването от тютюнопушенето може да намали риска от стеноза на каротидната артерия и сърдечно-съдови заболявания. Всички никотинови продукти, включително електронните цигари, свиват кръвоносните съдове. Това намалява притока на кръв през артериите.

Намалете холестерола: Приемайте диета с ниско съдържание на мазнини и холестерол. Яжте много зеленчуци, постно месо (избягвайте червени меса), плодове и зърнени храни с високо съдържание на фибри. Избягвайте преработени храни и храни с високо съдържание на наситени и транс мазнини. Когато диетата и упражненията не са достатъчни за контролиране на холестерола, може да се нуждаете от лекарства.

Понижаване на кръвната захар: Високата кръвна захар (глюкоза) може да причини увреждане и възпаление на лигавицата на каротидните артерии. Контролирайте нивата на глюкозата чрез диета с ниско съдържание на захар и редовни упражнения. Ако имате диабет, може да се нуждаете от лекарства или друго лечение.

Упражнения: Липсата на упражнения може да доведе до наддаване на тегло и повишаване на кръвното налягане и холестерола. Упражненията могат да помогнат за поддържане на здравословно тегло и да намалят риска от заболяване на каротидната артерия.

Понижено кръвно налягане: Високото кръвно налягане причинява износване и възпаление на кръвоносните съдове, увеличавайки риска от стесняване на артериите. Кръвното налягане трябва да бъде под 140/90 за повечето хора. Хората с диабет може да се нуждаят от още по-ниско кръвно налягане.

Лекарства

Лекарствата, които могат да се използват за лечение на стеноза на каротидната артерия, включват:

Антитромбоцитни лекарства: Тези лекарства намаляват способността на тромбоцитите в кръвта да образуват съсиреци. Аспиринът, клопидогрелът и дипиридамолът са примери за антитромбоцитни лекарства.

Лекарства за понижаване на холестерола: Статините са група лекарства за понижаване на холестерола. Проучванията показват, че някои статини могат да намалят дебелината на стената на каротидната артерия и да увеличат размера на отвора на артерията.

Лекарства за понижаване на кръвното налягане: Няколко различни лекарства действат за понижаване на кръвното налягане.

Ако каротидната артерия е стеснена от 50% до 69%, може да се нуждаете от по-агресивно лечение, особено ако имате симптоми.

Хирургия

Хирургичното лечение обикновено се препоръчва при стеснение на сънната артерия с повече от 70%. Хирургичното лечение намалява риска от инсулт след симптоми като ТИА или лек инсулт.

Хирургичното лечение на стеноза на каротидната артерия включва:

Каротидна ендартеректомия: Това е операция за отстраняване на плака и кръвни съсиреци от сънните артерии. Ендартеректомията може да помогне за предотвратяване на инсулт при хора, които имат симптоми и стесняване от 70% или повече.

Поставяне на стент (Ангиопластика на каротидна артерия): Това е опция за хора, които не могат да се подложат на каротидна ендартеректомия. При нея се използва много малка куха тръбичка или катетър, който се прокарва през кръвоносен съд в слабините до каротидните артерии. След като катетърът е поставен, се надува балон, за да се отвори артерията, и се поставя стент. Стентът е тънка метална мрежеста рамка, използвана за задържане на артерията отворена.

Важно е да се знае, че не всяко стеснение изисква операция – решението се взема индивидуално, след преценка на риска.

Как се диагностицира запушване на сънната артерия?

Диагнозата се поставя с помощта на няколко изследвания:

Ехографски дуплекс – безболезнено ултразвуково изследване, което се използва, за да се види как кръвта тече през артериите ви и да се открият места, където артериите може да са запушени или стеснени.

Компютърна томография (КТ) и ангиография – подробна образна диагностика с контрастна материя

Магнитно-резонансна ангиография (МРА) – неинвазивно изследване без рентгенови лъчи

Церебрална ангиография – инвазивен метод за директна визуализация на запушването

Според степента на запушване, болестта се класифицира като лека (под 50%), умерена (50–79%) или тежка (80–99%).

Стеснението на каротидните артерии е сериозно, но до голяма степен предотвратимо и лечимо заболяване. Основното послание е ясно: не чакайте симптоми.

Ако имате рискови фактори, консултирайте се с лекар. Ако забележите признаци на инсулт или микроинсулт, действайте незабавно. Бързата реакция може буквално да спаси живота ви или да предотврати трайна инвалидност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

