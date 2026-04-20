Стенозата на каротидната (сънната) артерия, наричана още каротидна артериална болест, е състояние, което може да доведе до инсулт.
Когато имате стеноза (стесняване/запушване) на сънната артерия, вещество, наречено плака, се натрупва и блокира нормалния поток на кръв в артерията.
Една от възможностите за лечение на стеноза на каротидната артерия е хирургична процедура, наречена ендартеректомия.
Какво е стеснение (запушване) на каротидните (сънните) артерии?
Каротидните артерии са двата главни кръвоносни съда от двете страни на шията, които доставят кръв към мозъка, лицето и главата. По познати са като сънни артерии.
При стеноза (стеснение) на сънните артерии вътрешните им стени постепенно се покриват с т.нар. плаки – натрупвания от холестерол, мазнини и кръвни клетки. Този процес се нарича атеросклероза.
Защо заболяването е опасно и защо често се пропуска?
Най-коварното при стеснението на сънните артерии се крие в липсата на симптоми в ранните стадии. Болестта може да протича напълно безшумно – до момента, в който настъпи инсулт или транзиторна исхемична атака (ТИА), известна като "микроинсулт".
Симптоми, на които трябва да обърнете внимание
Специалистите от Майо Клиник и клиниката в Кливланд посочват следните тревожни сигнали:
- Внезапно изтръпване или слабост на лицето, ръката или крака – особено от едната страна на тялото
- Затруднена реч или разбиране на чужда реч
- Нарушено зрение на едното или двете очи (усещане за "спусната завеса")
- Внезапно замайване или загуба на равновесие
- Силно главоболие без видима причина
Важно: Ако забележите дори временни симптоми – потърсете спешна медицинска помощ незабавно. Микроинсултът е сериозен предупредителен знак за предстоящ инсулт.
Лечение: От промяна в начина на живот до хирургия
Основната цел на лечението на стеноза на каротидната артерия е да се спре прогресията на заболяването.
Промени в начина на живот
Откажете се от тютюнопушенето: Отказването от тютюнопушенето може да намали риска от стеноза на каротидната артерия и сърдечно-съдови заболявания. Всички никотинови продукти, включително електронните цигари, свиват кръвоносните съдове. Това намалява притока на кръв през артериите.
Намалете холестерола: Приемайте диета с ниско съдържание на мазнини и холестерол. Яжте много зеленчуци, постно месо (избягвайте червени меса), плодове и зърнени храни с високо съдържание на фибри. Избягвайте преработени храни и храни с високо съдържание на наситени и транс мазнини. Когато диетата и упражненията не са достатъчни за контролиране на холестерола, може да се нуждаете от лекарства.
Понижаване на кръвната захар: Високата кръвна захар (глюкоза) може да причини увреждане и възпаление на лигавицата на каротидните артерии. Контролирайте нивата на глюкозата чрез диета с ниско съдържание на захар и редовни упражнения. Ако имате диабет, може да се нуждаете от лекарства или друго лечение.
Упражнения: Липсата на упражнения може да доведе до наддаване на тегло и повишаване на кръвното налягане и холестерола. Упражненията могат да помогнат за поддържане на здравословно тегло и да намалят риска от заболяване на каротидната артерия.
Понижено кръвно налягане: Високото кръвно налягане причинява износване и възпаление на кръвоносните съдове, увеличавайки риска от стесняване на артериите. Кръвното налягане трябва да бъде под 140/90 за повечето хора. Хората с диабет може да се нуждаят от още по-ниско кръвно налягане.
Лекарства
Лекарствата, които могат да се използват за лечение на стеноза на каротидната артерия, включват:
Антитромбоцитни лекарства: Тези лекарства намаляват способността на тромбоцитите в кръвта да образуват съсиреци. Аспиринът, клопидогрелът и дипиридамолът са примери за антитромбоцитни лекарства.
Лекарства за понижаване на холестерола: Статините са група лекарства за понижаване на холестерола. Проучванията показват, че някои статини могат да намалят дебелината на стената на каротидната артерия и да увеличат размера на отвора на артерията.
Лекарства за понижаване на кръвното налягане: Няколко различни лекарства действат за понижаване на кръвното налягане.
Ако каротидната артерия е стеснена от 50% до 69%, може да се нуждаете от по-агресивно лечение, особено ако имате симптоми.
Хирургия
Хирургичното лечение обикновено се препоръчва при стеснение на сънната артерия с повече от 70%. Хирургичното лечение намалява риска от инсулт след симптоми като ТИА или лек инсулт.
Хирургичното лечение на стеноза на каротидната артерия включва:
Каротидна ендартеректомия: Това е операция за отстраняване на плака и кръвни съсиреци от сънните артерии. Ендартеректомията може да помогне за предотвратяване на инсулт при хора, които имат симптоми и стесняване от 70% или повече.
Поставяне на стент (Ангиопластика на каротидна артерия): Това е опция за хора, които не могат да се подложат на каротидна ендартеректомия. При нея се използва много малка куха тръбичка или катетър, който се прокарва през кръвоносен съд в слабините до каротидните артерии. След като катетърът е поставен, се надува балон, за да се отвори артерията, и се поставя стент. Стентът е тънка метална мрежеста рамка, използвана за задържане на артерията отворена.
Важно е да се знае, че не всяко стеснение изисква операция – решението се взема индивидуално, след преценка на риска.
Как се диагностицира запушване на сънната артерия?
Диагнозата се поставя с помощта на няколко изследвания:
- Ехографски дуплекс – безболезнено ултразвуково изследване, което се използва, за да се види как кръвта тече през артериите ви и да се открият места, където артериите може да са запушени или стеснени.
- Компютърна томография (КТ) и ангиография – подробна образна диагностика с контрастна материя
- Магнитно-резонансна ангиография (МРА) – неинвазивно изследване без рентгенови лъчи
- Церебрална ангиография – инвазивен метод за директна визуализация на запушването
Според степента на запушване, болестта се класифицира като лека (под 50%), умерена (50–79%) или тежка (80–99%).
Стеснението на каротидните артерии е сериозно, но до голяма степен предотвратимо и лечимо заболяване. Основното послание е ясно: не чакайте симптоми.
Ако имате рискови фактори, консултирайте се с лекар. Ако забележите признаци на инсулт или микроинсулт, действайте незабавно. Бързата реакция може буквално да спаси живота ви или да предотврати трайна инвалидност.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Mayo Clinic: Каротидна артериална болест: Симптоми и причини
- JohnsHopkinsMedicine: Стеноза на каротидната артерия
- Cleveland Clinic: Стеноза на каротидната артерия (каротидна артериална болест)
- Medline Plus: Каротидна артериална болест