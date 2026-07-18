Милиони хора посягат ежедневно към нискокалорични подсладители, вярвайки, че правят по-здравословен избор.

Ново проучване на учени от Университета в Кеймбридж, обаче, показва, че тези вещества не са толкова "неутрални", колкото се смята досега, те могат пряко да влияят на чревния микробиом, особено когато се приемат заедно с определени лекарства. Откритието идва в момент, в който все повече изследвания свързват подсладителите с рискове за метаболитното здраве.

Какво точно откриват учените

Екип на MRC Toxicology Unit към Университета в Кеймбридж, ръководен от професор Киран Патил и д-р Соня Бласке, тества влиянието на изкуствените подсладители върху 25 вида чревни бактерии, полезни, неутрални и потенциално вредни. Резултатите са публикувани в списание Molecular Systems Biology.

Снимка: Canva

Изследователите излагат всяка бактериална култура на 39 широко използвани подсладителя, както изкуствени, така и естествени. Резултатът е около три четвърти от подсладителите променят начина, по който растат поне един вид бактерии, като при някои растежът на полезни бактерии напълно спира.

Важно е да се отбележи, че в ежедневието рядко приемаме подсладители самостоятелно, те присъстват в напитки, храни и дори в лекарства, за да прикрият горчив вкус. Затова учените тестват и комбинации, подсладители с кофеин, ванилин и осем често предписвани лекарства. Открити са над 100 взаимодействия, при които ефектът се променя, а в 34 случая ефектът се засилва, а в 68, отслабва.

Опасна комбинация от подсладители

Най-тревожният резултат идва от комбинацията между изостевиол, подсладител, широко разпространен в хранително-вкусовата индустрия и дулоксетин, антидепресант, предписван на над 4,2 млн. пациенти само в САЩ през 2023 г.

Тази комбинация значително потиска растежа на два ключови вида бактерии:

Roseburia intestinalis – бактерия, свързана с регулирането на кръвната захар и поддържането на здрава чревна лигавица ;

Parabacteroides merdae – играе роля в общото здраве на храносмилателната система.

Снимка: Getty Images

Когато учените пресъздават опростена "синтетична общност" от всичките 25 бактериални вида, за да имитират по-реалистично средата в човешкото черво, комбинацията изостевиол-дулоксетин намалява разнообразието на микробиома и променила кой вид бактерии доминира,а разнообразната чревна флора се смята за показател за добро здраве.

Токсичност за клетките и връзка с имунитета

Допълнителен анализ показва, че комбинацията увеличава токсичността към определени клетки на организма и пречи на клетки, участващи в възпалителните процеси в червата и в имунния отговор на тялото. С други думи, ефектът не остава само на ниво бактерии, а потенциално засяга по-широки процеси, свързани с пропускливи черва и имунитет.

Снимка: OpenAI

„Подсладителите често се представят като метаболитно неутрални, но нашето изследване оспорва тази представа", коментира д-р Бласке. „Открихме, че те могат директно да влияят на чревните бактерии, особено при смесване с други съединения като лекарства и хранителни добавки."

Какво означава това за потребителите

Важно е да се подчертае, че изследването е проведено в лабораторни условия, а не при хора, така че не може да се твърди с сигурност какъв би бил ефектът в реалния организъм. Самите учени настояват за повече изследвания, преди да се правят категорични изводи за здравето.

Снимка: Canva

Хората, които редовно приемат антидепресанти или други лекарства заедно с продукти, съдържащи подсладители, и имат въпроси относно здравето на чревната флора, могат да потърсят консултация с гастроентеролог или диетолог, които да оценят индивидуалния риск според конкретната ситуация.

Проучването е едно от първите, които директно изследват как изкуствените подсладители взаимодействат с чревните бактерии, самостоятелно и в комбинация с други вещества. Макар изводите да идват от лабораторни, а не от клинични изследвания, те насочват вниманието към нужда от по-задълбочено разбиране на скритите взаимодействия между храна, лекарства и чревно здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници