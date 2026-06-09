Лятото е сезонът на слънцето, морето и басейните, но и на редица рискове за зрението, за които рядко се замисляме.

Грижата за очите през лятото е тема, която засяга всички, деца и възрастни, любители на грима и на плуването. Д-р Елла Тодорова, офталмолог с богат клиничен опит, обяснява кои са най-честите проблеми и как да ги избегнем.

Какво застрашава очите ни лятото?

Според д-р Тодорова, през лятото най-честите проблеми са свързани с UV-реакция от слънцето, сухота в очите поради по-високата температура навън, алергични реакции поради цъфтежи, инфекции след басейн и море.

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Ултравиолетовите лъчи са сред най-сериозните заплахи. Според специалистите от организацията Look After Your Eyes продължителното излагане на UV лъчи е свързано с развитието на катаракта и дегенерация на макулата, две от водещите причини за загуба на зрение при възрастни. Именно затова носенето на слънчеви очила с UV защита не е въпрос на мода, а на здраве.

При избор на слънчеви очила търсете стандартите ISO 12312-1:2022, маркировка CE или UKCA, които гарантират качествена защита от UV лъчи.

Деца и екрани: Лъжливото късогледство, за което не знаете

Детските очи са особено уязвими, по-големите зеници и по-прозрачните лещи означават, че UV лъчите проникват по-дълбоко, отколкото при възрастните.

Но UV не е единственият риск за децата. Продължителното гледане на екрани е все по-честа причина за тревога сред офталмолозите. Д-р Тодорова обяснява, че продължителният престой пред екран води до значително натоварване на акомодацията и може да доведе до спазъм на акомодация, който води до лъжливо късогледство.

Екраните причиняват и симптоми на сухо око при децата. „При взиране в екрана честотата на мигане намалява и води до по-бързо изпаряване на слъзния филм", казва специалистът.

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Колко време е твърде много?

Педиатричните организации препоръчват не повече от 1–2 часа екранно време дневно за деца в училищна възраст, с редовни почивки по правилото 20-20-20: на всеки 20 минути, погледнете към обект на 6 м за 20 секунди.

Басейнът и морето са скрития риск за очите

Лятото и водата вървят ръка за ръка, но водата в басейни и открити водоеми може да съдържа микроорганизми, причиняващи очни инфекции. Носенето на водонепропускливи очни предпазители (плувни очила) е ефективна мярка. Особено важно: ако носите контактни лещи, свалете ги преди влизане във водата – рискът от сериозни инфекции нараства значително.

Вредата от изкуствените мигли

Д-р Тодорова отправя и предупреждение към любителките на наситения летен грим:

„Изкуствените мигли и тежкият грим могат да доведат до запушване на мейбомиеви жлези и сухота в очите, възпаление на миглените ръбове, алергични реакции към лепилото за мигли или самия грим."

Мейбомиевите жлези, малките мастни жлези в клепачите, играят ключова роля за поддържането на слъзния филм. Тяхното запушване води до хронично възпаление на клепачите и дискомфорт, който трудно се лекува.

Самолечението е по-опасно, отколкото изглежда

Много хора прибягват до промивки с лайка или физиологичен разтвор при дразнене на очите. Д-р Тодорова е категорична, че самолечението не се препоръчва. Лайката може да предизвика алергични реакции и допълнително дразнене, а фините частици и растителни компоненти могат да замърсят очната повърхност.

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Физиологичният разтвор може да осигури временно облекчение, но не лекува причината за дразненето. При продължителни симптоми потърсете специалист.

Грижата за очите през лятото не изисква много, достатъчни са правилните навици и навременният преглед при специалист. Носете слънчеви очила с UV защита (стандарт ISO 12312-1:2022), слагайте шапка с периферия, ползвайте плувни очила в басейна, ограничете екранното време и внимавайте с тежкия грим и изкуствените мигли.

Ако сте родител, добър повод да проверите зрението на децата си е 17 юни, когато д-р Елла Тодорова ще приема безплатно деца на възраст 6–18 години.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници

Грижа за очите през лятото: слънце, UV лъчи и сезонни рискове . Look After Your Eyes.