Горещото лято не е само въпрос на дискомфорт, за милиони хора с хипертония то може да бъде истинско изпитание за сърцето. Влиянието на горещините върху кръвното е реален физиологичен процес, а не преувеличение, докато тялото се опитва да се охлади, сърдечно-съдовата система работи в двойно натоварен режим.
Ето какво се случва в организма при жега и как да се предпазите.
Защо горещината и влажността ускоряват пулса
Когато температурите се покачат, тялото насочва повече кръв към кожата, за да разсее топлината. В резултат сърцето започва да бие по-бързо и изпомпва почти двойно количество кръв в минута спрямо обичайното. Именно комбинацията от горещини и сърдечно-съдов риск прави лятото деликатен период за хора с хипертония или сърдечни заболявания.
Най-голяма опасност възниква, когато температурата надхвърли 21°C, а влажността е над 70%. Колкото по-висока е влажността, толкова повече влага съдържа въздухът, а това затруднява изпотяването и естественото охлаждане на тялото. Затова висока влажност и хипертония вървят ръка за ръка, тялото компенсира с по-учестена сърдечна дейност.
Кои са рисковите групи
Според специалистите от Mayo Clinic Health System, по-уязвими на топлината са:
- хора над 50-годишна възраст;
- хора с наднормено тегло;
- пациенти със сърдечни, белодробни или бъбречни заболявания;
- хора на диета с ограничен прием на сол;
- пациенти, приемащи диуретици и горещо време зле съчетани медикаменти, бета-блокери, седативи или антипсихотици.
Дехидратация и кръвно налягане, скритата опасност
Изпотяването намалява обема на течностите в тялото, а това пряко се отразява на кръвния обем. Дехидратацията и кръвното налягане са тясно свързани, при недостиг на течности сърцето трябва да полага допълнително усилие, за да поддържа кръвообращението, което създава допълнително натоварване.
Всеки може да се дехидратира, но хората в напреднала възраст, с хронични заболявания или физически ангажирани навън, са изложени на по-голям риск.
Симптоми на прегряване, на които да обърнете внимание
- студена, лепкава кожа;
- обърканост или дезориентация;
- замайване;
- ускорен пулс;
- прекомерно изпотяване или, обратно, липса на изпотяване;
- умора и главоболие;
- мускулни крампи;
- гадене;
- подуване на ръцете или краката.
При повече от един-два от тези симптоми е препоръчително незабавно да се потърси медицинска помощ, независимо дали от общопрактикуващ лекар, или на спешно.
Съхранение на лекарства в жегата
Високите температури могат да увредят и самите медикаменти. Температурни промени и инсулин са особено чувствителна комбинация, инсулинът бързо губи своята стабилност при прегряване. Лекарствата трябва да се съхраняват на хладно и сухо място, а при пътуване или престой в баня, автомобил или до прозорец, в оригиналната си опаковка, която предпазва от влага и топлина.
Три числа, които сърцето ви иска да следите
Освен внимание към жегата, добрият контрол на сърдечното здраве минава през редовно проследяване на ключови показатели.
Артериално налягане стойности:
- нормално: под 120/80 mmHg
- повишено: 120–129 систолично, под 80 диастолично
- хипертония стадий 1: 130–139 систолично или 80–89 диастолично
- хипертония стадий 2: 140/90 mmHg или повече
LDL и HDL холестерол, „лошият“ LDL се натрупва по стените на артериите, докато „добрият“ HDL помага за прочистването им. Референтните стойности варират според пола и възрастта, затова индивидуалната оценка от кардиолог е важна.
Пулс в покой, нормалните стойности са между 60 и 100 удара в минута. Устойчиво отклонение извън тези граници заслужава консултация със специалист.
Практични съвети за превенция на топлинен удар
За хора с анамнеза за хипертония през лятото експертите препоръчват:
- редовно измерване на кръвното налягане по време на горещи вълни;
- обилен прием на течности;
- избягване на пребиваване навън в най-горещите часове на деня;
- балансирано хранене;
- защита от слънце и топлина, шапка и слънцезащитен крем;
- престой на хладно място при съмнение или неразположение.
Сърдечна честота през лятото и общото самочувствие са добри индикатори за това дали тялото се справя с топлината. При съмнение консултацията с кардиолог или общопрактикуващ лекар е най-сигурният подход,особено за хора с фамилна обремененост, тъй като семейна анамнеза и сърдечен риск остават сред най-силните прогностични фактори за сърдечно-съдови заболявания.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
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Източници