Горещото лято не е само въпрос на дискомфорт, за милиони хора с хипертония то може да бъде истинско изпитание за сърцето. Влиянието на горещините върху кръвното е реален физиологичен процес, а не преувеличение, докато тялото се опитва да се охлади, сърдечно-съдовата система работи в двойно натоварен режим.

Ето какво се случва в организма при жега и как да се предпазите.

Защо горещината и влажността ускоряват пулса

Когато температурите се покачат, тялото насочва повече кръв към кожата, за да разсее топлината. В резултат сърцето започва да бие по-бързо и изпомпва почти двойно количество кръв в минута спрямо обичайното. Именно комбинацията от горещини и сърдечно-съдов риск прави лятото деликатен период за хора с хипертония или сърдечни заболявания.

Снимка: Canva

Най-голяма опасност възниква, когато температурата надхвърли 21°C, а влажността е над 70%. Колкото по-висока е влажността, толкова повече влага съдържа въздухът, а това затруднява изпотяването и естественото охлаждане на тялото. Затова висока влажност и хипертония вървят ръка за ръка, тялото компенсира с по-учестена сърдечна дейност.

Кои са рисковите групи

Според специалистите от Mayo Clinic Health System, по-уязвими на топлината са:

хора над 50-годишна възраст;

хора с наднормено тегло;

пациенти със сърдечни, белодробни или бъбречни заболявания;

хора на диета с ограничен прием на сол;

пациенти, приемащи диуретици и горещо време зле съчетани медикаменти, бета-блокери, седативи или антипсихотици.

Дехидратация и кръвно налягане, скритата опасност

Изпотяването намалява обема на течностите в тялото, а това пряко се отразява на кръвния обем. Дехидратацията и кръвното налягане са тясно свързани, при недостиг на течности сърцето трябва да полага допълнително усилие, за да поддържа кръвообращението, което създава допълнително натоварване.

Всеки може да се дехидратира, но хората в напреднала възраст, с хронични заболявания или физически ангажирани навън, са изложени на по-голям риск.

Симптоми на прегряване, на които да обърнете внимание

Снимка: Canva

студена, лепкава кожа;

обърканост или дезориентация;

замайване;

ускорен пулс;

прекомерно изпотяване или, обратно, липса на изпотяване;

умора и главоболие;

мускулни крампи;

гадене;

подуване на ръцете или краката.

При повече от един-два от тези симптоми е препоръчително незабавно да се потърси медицинска помощ, независимо дали от общопрактикуващ лекар, или на спешно.

Съхранение на лекарства в жегата

Високите температури могат да увредят и самите медикаменти. Температурни промени и инсулин са особено чувствителна комбинация, инсулинът бързо губи своята стабилност при прегряване. Лекарствата трябва да се съхраняват на хладно и сухо място, а при пътуване или престой в баня, автомобил или до прозорец, в оригиналната си опаковка, която предпазва от влага и топлина.

Три числа, които сърцето ви иска да следите

Освен внимание към жегата, добрият контрол на сърдечното здраве минава през редовно проследяване на ключови показатели.

Артериално налягане стойности:

нормално: под 120/80 mmHg

повишено: 120–129 систолично, под 80 диастолично

хипертония стадий 1: 130–139 систолично или 80–89 диастолично

хипертония стадий 2: 140/90 mmHg или повече

LDL и HDL холестерол, „лошият“ LDL се натрупва по стените на артериите, докато „добрият“ HDL помага за прочистването им. Референтните стойности варират според пола и възрастта, затова индивидуалната оценка от кардиолог е важна.

Снимка: Canva

Пулс в покой, нормалните стойности са между 60 и 100 удара в минута. Устойчиво отклонение извън тези граници заслужава консултация със специалист.

Практични съвети за превенция на топлинен удар

За хора с анамнеза за хипертония през лятото експертите препоръчват:

редовно измерване на кръвното налягане по време на горещи вълни;

обилен прием на течности;

избягване на пребиваване навън в най-горещите часове на деня;

балансирано хранене;

защита от слънце и топлина, шапка и слънцезащитен крем;

престой на хладно място при съмнение или неразположение.

Сърдечна честота през лятото и общото самочувствие са добри индикатори за това дали тялото се справя с топлината. При съмнение консултацията с кардиолог или общопрактикуващ лекар е най-сигурният подход,особено за хора с фамилна обремененост, тъй като семейна анамнеза и сърдечен риск остават сред най-силните прогностични фактори за сърдечно-съдови заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници