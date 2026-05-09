Все по-често пациентите получават резултатите от кръвните си изследвания онлайн, часове или дори дни преди консултацията с лекар. А времето между отварянето на файла и срещата със специалист често се оказва изпълнено с тревога, особено когато някои показатели са отбелязани като „извън норма“. Абревиатури, числа и медицински термини могат лесно да създадат усещане за несигурност, когато липсва професионално обяснение.

Специалистите напомнят, че лабораторните резултати трябва да се тълкуват в контекста на цялостното здравословно състояние и не могат сами по себе си да поставят диагноза.

Въпреки това базовото разбиране на най-честите показатели може да намали напрежението в периода на изчакване до медицинската консултация.

Пълна кръвна картина (ПКК): Основата на рутинните изследвания

Пълната кръвна картина (ПКК) е едно от най-често назначаваните лабораторни изследвания и обикновено присъства в профилактичните прегледи. Тя оценява различните видове клетки в кръвта и може да даде важна информация за инфекции, анемии, възпалителни процеси, нарушения в кръвосъсирването и други здравословни състояния.

Сред най-важните показатели в ПКК са:

WBC (левкоцити / бели кръвни клетки) – клетки на имунната система, които участват в защитата срещу инфекции. Референтни стойности: приблизително 4 500 – 11 000/µL.

RBC (еритроцити / червени кръвни клетки) – клетките, които пренасят кислород в организма. Референтни стойности: приблизително 4,1 – 5,9 милиона/µL.

HGB (хемоглобин) – белтъкът в червените кръвни клетки, който транспортира кислород. Референтни стойности: приблизително 12,3 – 17,5 g/dL.

PLT (тромбоцити) – клетки, които участват в процеса на кръвосъсирване. Референтни стойности: приблизително 150 000 – 400 000/µL.

HCT (хематокрит) – показва какъв процент от обема на кръвта се състои от червени кръвни клетки. Референтни стойности: приблизително 35,9% – 50,4%.

MCV (среден корпускуларен обем) – измерва средния размер на еритроцитите. Референтни стойности: приблизително 80 – 96 fL.

ПКК с диференциална левкоцитна картина: Видове бели кръвни клетки

Когато пълната кръвна картина включва „диференциал“, изследването показва отделните видове бели кръвни клетки и техните стойности. Това помага на лекарите да разграничат бактериални инфекции, вирусни заболявания, алергични реакции и някои нарушения на имунната система.

Основните показатели са:

Неутрофили (Neut) – основната защита срещу бактериални инфекции. Референтни стойности: приблизително 1800-7800/µLм (микролитър)

Лимфоцити (Lymph) – участват в имунния отговор и „разпознаването“ на инфекции. Референтни стойности: приблизително 1000-4800/µL.

Моноцити (Mono) – подпомагат отстраняването на увредени клетки и микроорганизми. Референтни стойности: приблизително 0-800/µL.

Еозинофили (Eos) – често се повишават при алергии и паразитни инфекции. Референтни стойности: приблизително 0-450/µL.

Базофили (Baso) – участват във възпалителни и алергични реакции. Референтни стойности: приблизително 0 – 200/µL.

Електролитен и метаболитен панел (BMP/CMP): Показатели за бъбреците и метаболизма

Основният метаболитен панел (BMP) и разширеният метаболитен панел (CMP) са сред най-често назначаваните лабораторни изследвания. Те дават информация за хидратацията, бъбречната функция, нивата на електролитите и киселинно-алкалния баланс.

Сред основните показатели са:

Na (Натрий) – важен за водния баланс и нервната функция. Референтни стойности: 134 – 144 mmol/L (милимол на литър).

K (Калий) – има ключова роля за сърдечния ритъм и мускулната функция. Референтни стойности: 3,5 – 5,2 mmol/L.

Cl (Хлориди) – участват в поддържането на течностния и киселинно-алкалния баланс. Референтни стойности: 96 – 106 mmol/L.

CO₂ (Бикарбонати) – показател за киселинно-алкалния баланс в организма. Референтни стойности: 20 – 29 mmol/L.

BUN (уреен азот в кръвта) – използва се за оценка на бъбречната функция. Референтни стойности: 9 – 23 mg/dL.

Креатинин (Cr) – повишените стойности могат да са признак за нарушена бъбречна функция. Референтни стойности: приблизително 0,57 – 1 mg/dL.

Глюкоза – показва нивото на кръвната захар. Норма на гладно: под 100 mg/dL.

Кръвна захар и HbA1c: Ключови показатели при диабет

Изследването на кръвната захар може да бъде самостоятелен тест или част от метаболитния панел. При изследване на гладно нормалните стойности обикновено са под 100 mg/dL, а при случайно измерване - под 200 mg/dL.

Тестът HbA1c (гликиран хемоглобин) показва средните нива на кръвната захар през последните 2-3 месеца и е основен показател при диагностициране и проследяване на диабет и предиабет. Нормата е: под 5,7%.

Чернодробни ензими (LFT): Какво показват за черния дроб?

Чернодробните функционални тестове (LFT - Liver Function Tests) измерват ензими и белтъци, свързани с функцията на черния дроб. Те могат да помогнат при установяване на хепатит, мастна чернодробна болест, цироза, жлъчни нарушения и други състояния.

Основните показатели са:

ALT (аланин аминотрансфераза) – ензим, който често се повишава при увреждане на чернодробните клетки. Референтни стойности: 0-32 IU/L.

AST (аспартат аминотрансфераза) – друг показател за чернодробно или мускулно увреждане. Референтни стойности: 0-40 IU/L.

ALP (алкална фосфатаза) – може да бъде повишена при чернодробни или костни заболявания. Референтни стойности: 39-117 IU/L.

Албумин – основен белтък в кръвта, синтезиран от черния дроб. Референтни стойности: 3,8-4,8 g/dL.

Билирубин – повишените стойности могат да бъдат свързани с чернодробни или жлъчни нарушения. Референтни стойности: 0-1,2 mg/dL.

GGT (гама-глутамилтрансфераза) – ензим, който често се повишава при заболявания на черния дроб и жлъчните пътища. Референтни стойности: 6-50 IU/L.

Тестове за щитовидна жлеза (TFT): TSH, T3 и T4

Тестовете за функцията на щитовидната жлеза измерват нивата на тиреоидните хормони в кръвта.

Основният показател е TSH (тиреостимулиращ хормон). Референтни стойности: приблизително 0,4-4 mIU/L.

Повишеното TSH може да бъде признак за намалена функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм), а ниските стойности - за повишена функция (хипертиреоидизъм).

При отклонения често се назначават и:

Свободен T4 (FT4) – важен за обмяната на веществата, енергията и телесната температура. Референтни стойности: 0,8-2 ng/dL.

Свободен T3 (FT3) – активният тиреоиден хормон, който влияе върху метаболизма. Референтни стойности: приблизително 1,5-6 pg/mL.

Липиден профил — Показатели за сърдечно-съдов риск

Липидният профил измерва различните видове мазнини в кръвта и е важен при оценката на риска от сърдечно-съдови заболявания.

LDL холестерол („лош“ холестерол) – високите стойности се свързват с повишен риск от атеросклероза. Препоръчителна стойност: под 100 mg/dL.

HDL холестерол („добър“ холестерол) – по-високите стойности имат защитен ефект. Препоръчителна стойност: над 60 mg/dL.

Триглицериди – повишените нива могат да увеличат сърдечно-съдовия риск. Референтни стойности: под 150 mg/dL.

Общ холестерол – сумарен показател за различните видове холестерол. Референтни стойности: под 200 mg/dL.

Други важни кръвни изследвания

Тропонин: Маркер за увреждане на сърдечния мускул

Тропонините са белтъци, които се освобождават в кръвта при увреждане на сърдечния мускул, включително при инфаркт.

Референтните стойности варират според метода и лабораторията, но обикновено:

Тропонин I: под 0,03 ng/mL.

Тропонин T: под 0,1 ng/mL.

ESR и CRP: Маркери на възпаление

ESR (скорост на утаяване на еритроцитите, СУЕ) и CRP (С-реактивен протеин) са показатели за наличие на възпаление в организма.

Те не посочват конкретната причина, но могат да бъдат повишени при инфекции, автоимунни заболявания и други възпалителни процеси.

Референтни стойности:

ESR/СУЕ: обикновено под 20 mm/h.

CRP: под 1 mg/dL.

INR и D-димер: Показатели за кръвосъсирване

INR (международно нормализирано съотношение) оценява способността на кръвта да се съсирва.

При хора, които не приемат антикоагуланти, стойността обикновено е около 1. При пациенти на терапия с варфарин целевите стойности често са между 2 и 3.

D-димерът се използва при оценка на риска от образуване на тромб.

Повишените стойности не означават автоматично наличие на тромбоза и могат да се наблюдават при бременност, инфекции, възпаление или с напредването на възрастта.

Как да се тълкуват резултатите от кръвните изследвания?

Специалистите препоръчват лабораторните показатели да се разглеждат като част от цялостната клинична картина, а не изолирано.

Важно е също да се проследява как дадена стойност се променя с времето, тъй като тенденцията често е по-показателна от единичния резултат.

При тълкуването на резултатите трябва да се има предвид, че:

референтните стойности могат да варират между различните лаборатории;

възрастта и полът влияят върху някои показатели;

храненето, физическата активност и медикаментите могат да променят резултатите;

отклоненията невинаги означават заболяване;

окончателната интерпретация трябва да бъде направена от медицински специалист.

Аномални стойности се срещат често и невинаги са признак за сериозен здравословен проблем. Само лекар обаче може да постави диагноза и при необходимост да назначи допълнителни изследвания или лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

