Болката от хемороиди е един от онези проблеми, за които хората рядко говорят открито, но от които страдат милиони.

Ако изпитвате парене, сърбеж или болезненост в аналната област, съществуват доказани методи за облекчаване на болката, много от които можете да приложите в домашни условия още днес.

В тази статия ще разберете кои са те, как действат и кога е необходима лекарска намеса.

Какво представляват хемороидите?

Хемороидите са разширени вени, които се развиват вътре или извън ректума. Симптомите включват болка, сърбеж и кървене от аналната зона. В по-леките случаи домашното лечение е достатъчно. При тежки форми може да се наложи хирургична намеса.

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Самолечение: Промени в начина на живот

Националният институт по диабет, храносмилателни и бъбречни болести на САЩ препоръчва следните мерки за справяне с хемороидите у дома:

Богата на фибри диета : включете пресни плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни

Избягване на преработени храни с ниско съдържание на фибри

Добавки с фибри , като псилиум

Да не се напъвате по време на дефекация

Да не се стои дълго на тоалетната

Според Университета на Калифорния в Сан Франциско, фибрите омекотяват изпражненията и допринасят за редовно изхождане. Важно е обаче при увеличен прием на фибри да се пие достатъчно вода, тъй като фибрите привличат вода в червата.

Болкоуспокояващи медикаменти

При болка от хемороиди лекарят или фармацевтът може да препоръча нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) без рецепта, като:

Аспирин

Ибупрофен

Напроксен

Тези медикаменти намаляват болката, възпалението и отока.

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Възможни странични ефекти на НСПВС

Експертите предупреждават, че НСПВС могат да предизвикат:

Стомашни проблеми и язви

Главоболие и световъртеж

Алергични реакции

Рискът от нежелани ефекти е по-висок при продължителна употреба на високи дози, при по-възрастни хора и при наличие на хронични заболявания. В редки случаи тези медикаменти могат да засегнат черния дроб, бъбреците или сърдечно-съдовата система.

Кремове и мехлеми: Как да облекчим болката от хемороиди локално

Локалното лечение е сред най-популярните начини за облекчаване на болката от хемороиди. Ето основните видове:

Анестетични кремове

Кремове на база лидокаин или дибукаин осигуряват бързо обезболяване чрез локален упойващ ефект. Чести странични ефекти: леко сърбене или зачервяване на кожата.

Хидрокортизонов крем

Съдържа 1% хидрокортизон, който намалява отока и сърбежа. Може да се нанася до четири пъти дневно. Препоръчително е употребата да не надвишава 7 последователни дни без консултация с лекар.

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Глицерил тринитрат мехлем

Разширява кръвоносните съдове около аналната зона и подобрява кръвообращението. Според проучване от 2021 г., главоболието е най-честият страничен ефект и засяга около 43% от потребителите.

Препоръчва се нанасяне на малко количество 5–6 пъти дневно, вместо по-голямо количество два пъти.

Вазелин

Вазелинът помага за задържане на влагата, предпазва от допълнително дразнене и подпомага зарастването. Рядко може да предизвика запушване на косменни фоликули.

Медицински процедури в кабинет

При по-големи или упорити хемороиди лекарят може да препоръча една от следните процедури:

Лигиране с еластична лента : поставя се ластична лента около хемороида, прекъсва кръвоснабдяването и той отпада. Провежда се в 2–4 сесии за 6–8 седмици.

Склеротерапия : инжектира се вещество, което разрушава кръвоносните съдове на хемороида. Може да причини болка, кървене или инфекция.

Инфрачервена коагулация : лазерен или инфрачервен сигнал унищожава кръвоносните съдове. Проучване от 2022 г. установява, че тази процедура е свързана с по-малко сериозни усложнения в сравнение с хирургия.

Хирургично лечение

Операция се препоръчва само когато домашното лечение и кабинетните процедури не дават резултат. Има два основни вида:

Хемороидектомия : хирургично отстраняване на хемороида. Изисква упойка.

Хемороидно телбодиране (stapling) : прилага се при вътрешни хемороиди.

Преглед от 2022 г. потвърждава, че хирургичното лечение е ефективно с нисък процент на рецидив.

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След операцията е важно да се спазват предписанията на лекаря: пийте достатъчно вода, спазвайте диета, богата на фибри, и приемайте болкоуспокояващи при нужда.

Кога да потърсите лекар?

Свържете се с лекар, ако:

Симптомите се влошават или не отшумяват след домашно лечение

Забележите кръв в изпражненията

Появят се признаци на инфекция след процедура: зачервяване, топлина, гной, температура

Имате силна болка, която не се повлиява от аналгетици

Справянето с хемороидите обикновено е постижимо с правилно домашно лечение: богата на фибри диета, адекватен прием на вода, подходящи кремове и обезболяващи.

При по-упорити случаи съществуват ефективни медицински процедури, а операцията осигурява дълготрайни резултати при тежки форми. Важното е да не пренебрегвате симптомите и при съмнение да се консултирате с лекар.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници