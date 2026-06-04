Болката от хемороиди е един от онези проблеми, за които хората рядко говорят открито, но от които страдат милиони.
Ако изпитвате парене, сърбеж или болезненост в аналната област, съществуват доказани методи за облекчаване на болката, много от които можете да приложите в домашни условия още днес.
В тази статия ще разберете кои са те, как действат и кога е необходима лекарска намеса.
Какво представляват хемороидите?
Хемороидите са разширени вени, които се развиват вътре или извън ректума. Симптомите включват болка, сърбеж и кървене от аналната зона. В по-леките случаи домашното лечение е достатъчно. При тежки форми може да се наложи хирургична намеса.
Самолечение: Промени в начина на живот
Националният институт по диабет, храносмилателни и бъбречни болести на САЩ препоръчва следните мерки за справяне с хемороидите у дома:
- Богата на фибри диета: включете пресни плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни
- Избягване на преработени храни с ниско съдържание на фибри
- Добавки с фибри, като псилиум
- Да не се напъвате по време на дефекация
- Да не се стои дълго на тоалетната
Според Университета на Калифорния в Сан Франциско, фибрите омекотяват изпражненията и допринасят за редовно изхождане. Важно е обаче при увеличен прием на фибри да се пие достатъчно вода, тъй като фибрите привличат вода в червата.
Болкоуспокояващи медикаменти
При болка от хемороиди лекарят или фармацевтът може да препоръча нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) без рецепта, като:
- Аспирин
- Ибупрофен
- Напроксен
Тези медикаменти намаляват болката, възпалението и отока.
Възможни странични ефекти на НСПВС
Експертите предупреждават, че НСПВС могат да предизвикат:
- Стомашни проблеми и язви
- Главоболие и световъртеж
- Алергични реакции
Рискът от нежелани ефекти е по-висок при продължителна употреба на високи дози, при по-възрастни хора и при наличие на хронични заболявания. В редки случаи тези медикаменти могат да засегнат черния дроб, бъбреците или сърдечно-съдовата система.
Кремове и мехлеми: Как да облекчим болката от хемороиди локално
Локалното лечение е сред най-популярните начини за облекчаване на болката от хемороиди. Ето основните видове:
Анестетични кремове
Кремове на база лидокаин или дибукаин осигуряват бързо обезболяване чрез локален упойващ ефект. Чести странични ефекти: леко сърбене или зачервяване на кожата.
Хидрокортизонов крем
Съдържа 1% хидрокортизон, който намалява отока и сърбежа. Може да се нанася до четири пъти дневно. Препоръчително е употребата да не надвишава 7 последователни дни без консултация с лекар.
Глицерил тринитрат мехлем
Разширява кръвоносните съдове около аналната зона и подобрява кръвообращението. Според проучване от 2021 г., главоболието е най-честият страничен ефект и засяга около 43% от потребителите.
Препоръчва се нанасяне на малко количество 5–6 пъти дневно, вместо по-голямо количество два пъти.
Вазелин
Вазелинът помага за задържане на влагата, предпазва от допълнително дразнене и подпомага зарастването. Рядко може да предизвика запушване на косменни фоликули.
Медицински процедури в кабинет
При по-големи или упорити хемороиди лекарят може да препоръча една от следните процедури:
- Лигиране с еластична лента: поставя се ластична лента около хемороида, прекъсва кръвоснабдяването и той отпада. Провежда се в 2–4 сесии за 6–8 седмици.
- Склеротерапия: инжектира се вещество, което разрушава кръвоносните съдове на хемороида. Може да причини болка, кървене или инфекция.
- Инфрачервена коагулация: лазерен или инфрачервен сигнал унищожава кръвоносните съдове. Проучване от 2022 г. установява, че тази процедура е свързана с по-малко сериозни усложнения в сравнение с хирургия.
Хирургично лечение
Операция се препоръчва само когато домашното лечение и кабинетните процедури не дават резултат. Има два основни вида:
- Хемороидектомия: хирургично отстраняване на хемороида. Изисква упойка.
- Хемороидно телбодиране (stapling): прилага се при вътрешни хемороиди.
Преглед от 2022 г. потвърждава, че хирургичното лечение е ефективно с нисък процент на рецидив.
След операцията е важно да се спазват предписанията на лекаря: пийте достатъчно вода, спазвайте диета, богата на фибри, и приемайте болкоуспокояващи при нужда.
Кога да потърсите лекар?
Свържете се с лекар, ако:
- Симптомите се влошават или не отшумяват след домашно лечение
- Забележите кръв в изпражненията
- Появят се признаци на инфекция след процедура: зачервяване, топлина, гной, температура
- Имате силна болка, която не се повлиява от аналгетици
Справянето с хемороидите обикновено е постижимо с правилно домашно лечение: богата на фибри диета, адекватен прием на вода, подходящи кремове и обезболяващи.
При по-упорити случаи съществуват ефективни медицински процедури, а операцията осигурява дълготрайни резултати при тежки форми. Важното е да не пренебрегвате симптомите и при съмнение да се консултирате с лекар.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
------------------------------------------
Източници
- Medical News Today (2025): Какво помага за бързо облекчаване на болката от хемороиди?
- American Academy of Dermatology: 5 начина да използвате вазелин за грижа за кожата
- Mayo Clinic: Анален сърбеж
- StatPearls (2024): Хемороидектомия
- Pharmacology Research & Perspectives (2021): Бъбречно увреждане от нестероидни противовъзпалителни средства — мит или истина? Обзор на избрана литература
- Mayo Clinic: Хемороиди
- Cleveland Clinic: Хемороиди
- NHS Inform (2022): Как да обавите повече фибри в диетата си
- Harvard Health Publishing (2024): Хемороидите и какво да правим с тях
- Journal of Family Medicine and Primary Care (2018): Клиничната ефективност на инфрачервената фотокоагулация срещу затворената хемороидектомия при лечението на хемороиди