Хемороидите са едно от най-разпространените, но често премълчавани здравословни проблеми, засягат приблизително 1 от 20 души и около половината от хората над 50-годишна възраст, според данни на американския Национален институт по диабет, храносмилателни и бъбречни заболявания (NIDDK).

Все повече хора търсят естествени решения, а добавки при хемороиди като фибри, флавоноиди и билкови екстракти стават все по-популярни. Научете кои добавки имат научна подкрепа, кои храни да избягвате и кога е време да потърсите лекар.

Какво представляват хемороидите?

Хемороидите, познати още като „пилес“, представляват възпалени вени в областта на ануса и долната част на ректума. Те се делят на два основни вида:

Вътрешни хемороиди , формират се в лигавицата на ануса и долния ректум.

Външни хемороиди , развиват се под кожата около ануса и понякога се проявяват като малка подутина.

Често срещаните причини включват хроничен запек, диария, бременност, наднормено тегло, вдигане на тежести и възрастови промени във венозната недостатъчност.

Симптоми, които не бива да пренебрегвате

Според NIDDK най-честите оплаквания при външни и вътрешни хемороиди са:

безболезнено кървене при дефекация

ректален дискомфорт , болка или раздразнение

оток и сърбеж в ануса

бучки в аналната област

изпускане на изпражнения

В редки случаи могат да възникнат усложнения като странгулиран хемороид, анемия или кръвни съсиреци.

Кои добавки при хемороиди имат доказан ефект?

Фибри, основата на лечението

Фибрите за запек са крайъгълен камък в превенцията и облекчаването на хемороидите. NIDDK подчертава, че храните, богати на фибри, омекотяват изпражненията и улесняват преминаването им. Когато диетата не доставя достатъчно фибри, помагат добавки като:

Псилиум хуск (на прах, капсули или таблетки)

Метилцелулоза

Пшеничен декстрин

Тези средства подкрепят здравето на дебелото черво и намаляват напъването при дефекация.

Флавоноиди за защита за вените

Флавоноидите са антиоксидантни съединения, които се срещат в плодове, зеленчуци, чай и червено вино. Според проучване от 2015 г., публикувано в научната литература, те имат противовъзпалително действие и могат да укрепват вените.

Изследване от 2018 г. съобщава, че комбинация от диосмин, рутин, хесперидин и кверцетин се счита за безопасна добавка за управление на симптомите, включително кървенето, с минимални странични ефекти. Тези венотонични средства са едни от най-изследваните билкови лекове за хемороиди.

Танини, естествени стягащи агенти

Растения с високо съдържание на танини имат противовъзпалителен и стягащ (астрингентен) ефект. Според преглед от 2014 г., те помагат за свиване на кръвоносните съдове и могат да облекчат кървенето.

Локалното лечение на хемороиди с екстракти от хамамелис (witch hazel) и алое вера е сред най-популярните естествени подходи.

Софора и трифала, традиционните решения

Екстрактът от софора е изследван в предварително проучване, което посочва клиничната му безопасност, макар че доказателствата за ефекта върху болката и сърбежа все още са ограничени.

Трифала е аюрведически билков препарат от три индийски растения с антибактериални и антиоксидантни свойства. Според по-старо изследване, комбинацията от Apamarga Kshara Basti и Triphalaguggulu може да облекчи кървящи хемороиди, но са нужни по-мащабни клинични проучвания.

Храни, които трябва да избягвате

Експертите препоръчват ограничаване на храни с малко или никакви фибри:

бързо хранене и чипс

сладолед, сирене, червено месо

преработени и замразени храни

пакетирани снаксове

Допълнителни съвети за лечение

Първата линия за превенция на хемороиди включва:

диета с високо съдържание на фибри

избягване на напъване при дефекация

достатъчен прием на вода

седящи бани в топла вода за намаляване на болката

безрецептурни мазила за хемороиди за облекчаване на сърбежа

омекотители за изпражнения

Кога да потърсите лекар?

Ако симптомите се влошават, се появи постоянно кървене, силна болка или зачервяване, незабавно потърсете медицинска помощ. Експертите подчертават, че навременната диагностика предотвратява усложнения.

Добавките при хемороиди, особено фибри, флавоноиди като диосмин и хесперидин, танини и билкови комбинации като трифала, могат да облекчат симптомите и да подкрепят венозното здраве.

Все пак, добавките не заместват консултацията с лекар, особено при кървене или влошаване на симптомите. Комбинацията от балансирана диета, достатъчно течности и правилни хигиенни навици остава най-сигурният път към здраве на дебелото черво и спокойствие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

