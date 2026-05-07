Хемороидите са едно от най-разпространените, но често премълчавани здравословни проблеми,  засягат приблизително 1 от 20 души и около половината от хората над 50-годишна възраст, според данни на американския Национален институт по диабет, храносмилателни и бъбречни заболявания (NIDDK). 

Все повече хора търсят естествени решения, а добавки при хемороиди като фибри, флавоноиди и билкови екстракти стават все по-популярни. Научете кои добавки имат научна подкрепа, кои храни да избягвате и кога е време да потърсите лекар.

Какво представляват хемороидите?

Хемороидите, познати още като „пилес“, представляват възпалени вени в областта на ануса и долната част на ректума. Те се делят на два основни вида:

Снимка: Canva

  • Вътрешни хемороиди, формират се в лигавицата на ануса и долния ректум.
  • Външни хемороиди, развиват се под кожата около ануса и понякога се проявяват като малка подутина.

Често срещаните причини включват хроничен запек, диария, бременност, наднормено тегло, вдигане на тежести и възрастови промени във венозната недостатъчност.

Симптоми, които не бива да пренебрегвате

Според NIDDK най-честите оплаквания при външни и вътрешни хемороиди са:

  • безболезнено кървене при дефекация
  • ректален дискомфорт, болка или раздразнение
  • оток и сърбеж в ануса
  • бучки в аналната област
  • изпускане на изпражнения

Инулин: Пребиотикът, който подсилва здравето на червата и имунитета

В редки случаи могат да възникнат усложнения като странгулиран хемороид, анемия или кръвни съсиреци.

Кои добавки при хемороиди имат доказан ефект?

Фибри, основата на лечението

Фибрите за запек са крайъгълен камък в превенцията и облекчаването на хемороидите. NIDDK подчертава, че храните, богати на фибри, омекотяват изпражненията и улесняват преминаването им. Когато диетата не доставя достатъчно фибри, помагат добавки като:

Снимка: Canva

  • Псилиум хуск (на прах, капсули или таблетки)
  • Метилцелулоза
  • Пшеничен декстрин

Тези средства подкрепят здравето на дебелото черво и намаляват напъването при дефекация.

Флавоноиди за защита за вените

Флавоноидите са антиоксидантни съединения, които се срещат в плодове, зеленчуци, чай и червено вино. Според проучване от 2015 г., публикувано в научната литература, те имат противовъзпалително действие и могат да укрепват вените. 

Изследване от 2018 г. съобщава, че комбинация от диосмин, рутин, хесперидин и кверцетин се счита за безопасна добавка за управление на симптомите, включително кървенето, с минимални странични ефекти. Тези венотонични средства са едни от най-изследваните билкови лекове за хемороиди.

Как се пие рициново масло при запек и има ли странични ефекти

Танини, естествени стягащи агенти

Растения с високо съдържание на танини имат противовъзпалителен и стягащ (астрингентен) ефект. Според преглед от 2014 г., те помагат за свиване на кръвоносните съдове и могат да облекчат кървенето.

Локалното лечение на хемороиди с екстракти от хамамелис (witch hazel) и алое вера е сред най-популярните естествени подходи.

Снимка: Canva

Софора и трифала, традиционните решения

Екстрактът от софора е изследван в предварително проучване, което посочва клиничната му безопасност, макар че доказателствата за ефекта върху болката и сърбежа все още са ограничени.

Трифала е аюрведически билков препарат от три индийски растения с антибактериални и антиоксидантни свойства. Според по-старо изследване, комбинацията от Apamarga Kshara Basti и Triphalaguggulu може да облекчи кървящи хемороиди, но са нужни по-мащабни клинични проучвания.

Храни, които трябва да избягвате

Експертите препоръчват ограничаване на храни с малко или никакви фибри:

  • бързо хранене и чипс
  • сладолед, сирене, червено месо
  • преработени и замразени храни
  • пакетирани снаксове 

Допълнителни съвети за лечение

Първата линия за превенция на хемороиди включва:

  • диета с високо съдържание на фибри
  • избягване на напъване при дефекация
  • достатъчен прием на вода
  • седящи бани в топла вода за намаляване на болката
  • безрецептурни мазила за хемороиди за облекчаване на сърбежа
  • омекотители за изпражнения

8 симптома на рак на ректума, които често се бъркат с хемороиди

Кога да потърсите лекар?

Ако симптомите се влошават, се появи постоянно кървене, силна болка или зачервяване, незабавно потърсете медицинска помощ. Експертите подчертават, че навременната диагностика предотвратява усложнения.

Снимка: Canva

Добавките при хемороиди, особено фибри, флавоноиди като диосмин и хесперидин, танини и билкови комбинации като трифала, могат да облекчат симптомите и да подкрепят венозното здраве. 

Най-добрите и най-лошите храни при хемороиди

Все пак, добавките не заместват консултацията с лекар, особено при кървене или влошаване на симптомите. Комбинацията от балансирана диета, достатъчно течности и правилни хигиенни навици остава най-сигурният път към здраве на дебелото черво и спокойствие.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници

  1. Medical News Today. Добавки за облекчаване на хемороидите: какво трябва да знаете.
  2. Caliskan, U. K., et al. (2017). Растения, използвани в анатолийската традиционна медицина за лечение на хемороиди.
  3. Cicerale, S., et al. (2012). Антимикробна, антиоксидантна и противовъзпалителна активност на фенолните съединения в екстра върджин зехтин.
  4. Дефиниция и факти за хемороидите (2016). NIDDK.
  5. Хранене, диета и хемороиди (2016). NIDDK. 
  6. Egert, S., et al. (2011). Кои са източниците на флавоноиди: комплексни диети или хранителни добавки?
  7. Gami, B. (2014). Растителни препарати, алтернативен подход за лечение на хемороиди. 
  8. Lohsiriwat, V. (2012). Хемороиди: от базисна патофизиология до клинично лечение.
  9. Lohsiriwat, V. (2015). Лечение на хемороиди: погледът на колопроктолога.
  10. Mehra, R., et al. (2011). Клинично проучване за ролята на Ksara Vasti и Triphala Guggulu при кървящи хемороиди (Raktarsha).

  11. Man, K.-M., et al. (2012). Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване на китайска билкова формула от софора при пациенти със симптоматични хемороиди.
  12. Симптоми и причини за хемороиди (2016). NIDDK.
  13. Лечение на хемороиди (2016). NIDDK.
  14. Zagriadskiĭ, E. A., et al. (2018). Консервативно лечение на хемороиди: резултати от наблюдателно мултицентрово проучване.